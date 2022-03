Kun Renny Harlin tapasi puolisonsa Johannan vanhemmat, vävykokelas täräytti heti ratkaisevan kysymyksen: ”Haluan kuulla nyt suoraan...”

Johanna ja Renny Harlin odottavat loppukesästä syntyvää yhteistä lastaan. Nopeasti edenneen suhteen alussa Rennyn piti kuitenkin käsitellä yksi oleellinen asia Johannan vanhempien kanssa. –Sanoin melkein ensisanoikseni, että kaikki me tiedetään tämä ikäero ja voidaanko heti nostaa kissa pöydälle.

Kreikan Thessaloniki on ollut ohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johanna Harlinin koti marraskuusta lähtien. Kunhan tekeillä oleva elokuva Bricklayer saadaan Kreikassa kuvattua, Harlinit aikovat muuttaa Miamiin vielä ennen kuin yhteinen tytär heinäkuussa syntyy.

Pari tutustui kesällä 2020 ja muutti jo samana syksynä Rennyn töiden perässä Bulgariaan. Helmikuussa 2021 rakastavaiset menivät kihloihin Istanbulissa ja syyskuussa naimisiin St Tropezissa. Siinä välissä koti oli kertaalleen ehditty muuttaa Lontooseen ja sieltä edelleen Thessalonikiin.

– Moni on kokenut aika extremeksi meidän tyylimme nostaa kytkintä ja vaihtaa maata tuosta vain. Se on ollut minun elämääni aina, mutta Johannassa löysin kumppanin, joka on samalla tavalla valmis tarttumaan kaikkeen uuteen täysillä ja arkailematta, Renny kiittelee.

Toive yhteisestä lapsesta lausuttiin ääneen jo pian suhteen alussa. Renny oli puhunut lapsihaaveistaan myös Me Naisten haastattelussa toukokuussa 2020 vain vähän ennen Johannan kohtaamista. Silloin Renny kertoi oman isäsuhteensa kipukohdista: miten isä oli ollut rakas mutta etäinen ja iäkkäänä vanhempana ei yhtä osallistuva kuin Renny oli lapsuudessaan toivonut. Isä oli ollut Rennyn syntyessä 62-vuotias, ja poika mietti, toistaisiko hän samat virheet haaveillessaan vielä perheestä. Renny on tyttärensä syntyessä 63-vuotias.

– Totta kai olen miettinyt sitä paljon, kun toiveesta nyt tulee totta. Tiedän kuitenkin olevani henkisesti ja fyysisesti aivan eri tilanteessa kuin oma isäni oli aikoinaan. Hän toteutti isyyttään sen maailman ja sukupolven tyyliin, missä lasten piti olla hiljaa ja mahdollisimman vähän häiriöksi. Vaikka olisin minkä ikäinen tahansa, näen vanhemmuuden tässä ajassa täysin toisin.

Harlineja hämmentää ja vähän närästääkin, miten heidän 35 vuoden ikäeronsa jaksaa aina vain puhuttaa.

– Se hämmentää meitä siksi, ettei ikäero näy mitenkään arjessamme tai suhteessamme. En kerta kaikkiaan osaa nimetä yhtään asiaa, mihin se vaikuttaisi, 28-vuotias Johanna jää miettimään.

– No okei, siinä se näkyy, että Rennyllä on aiheesta kuin aiheesta aina tarina kerrottavana. Mutta sekin on vain ihanaa, että kumppanillani on kokemusta ja näkemystä.

Renny suhtautuu ikävuosien huomioimiseen Johannaa jyrkemmin.

– Se on yhtä henkilökohtainen juttu kuin nimen perään kirjoitettaisiin kantamamme kilot. Vielä tulee päivä, jolloin joku sanoo, että toi ei ole oikein.

Silti Renny oli se, joka otti ikäeron puheeksi ensivisiitillään Johannan perheen luona. Kun Kokkilat avasivat kotinsa ovet vävykokelaalle, tämä tuskin ehti eteistä pidemmälle, kun jo täräytti kysymyksensä ilmoille.

– Sanoin melkein ensisanoikseni, että kaikki me tiedetään tämä ikäero ja voidaanko heti nostaa kissa pöydälle. Johannan isälle sanoin miehenä ymmärtäväni, jos hän kokisi suhteemme sopimattomaksi ja haluaisi minun painuvan kuuseen. Sanoin, että haluan kuulla sen nyt suoraan ja saada asian sitten pois järjestyksestä, Renny kuvailee.

– Heidän ensimmäiset sanansa olivatkin ”Tervetuloa perheeseen”. Tuntui tärkeältä, että he kunnioittavat rakkauttamme.

Mitä Johanna Harlin ajattelee myllerryksestä, jossa koko hänen elämäntilaneensa on mennyt uusiksi parissa vuodessa? Mikä on Harlinien parisuhteen salaisuus? Mitä he kertovat suurperhehaaveistaan ja yhteisistä arvoistaan? Miksi he päättivät avata arkensa The Harlins -realitysarjalle? Lue Johanna ja Renny Harlinin yhteishaastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 12/2022. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

Renny Harlin 63-vuotias elokuvaohjaaja ja -tuottaja kuvaa Kreikassa Bricklayer-elokuvaa. Muuttaa pian Miamiin vaimonsa Johannan kanssa. Asunut mm. Los Angelesissa 30 vuotta. Palkittu Betoni-Jussilla. Esikoispoika Luukas, 24. Johanna Harlin 28-vuotias opettaja ja yrittäjä on kilpaillut muodostelmaluistelussa sekä bikini fitnessissä. Odottaa esikoistaan puolisonsa Rennyn kanssa ja työskentelee tämän elokuvatuotannoissa. Parin arkea kuvaava realitysarja The Harlins MTV-palvelussa 27.4. alkaen.

