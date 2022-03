Jos nautinto ei kukoista, syy voi olla yksinkertainen – seksiekspertit Ina Mikkola ja Osmo Kontula kertovat, mikä suomalaisten seksielämässä kiikastaa

Osmo Kontula ja Ina Mikkola keskustelevat seksistä ja siitä, millaisia odotuksia ja toiveita siihen liittyy.

Ina Mikkola on seksiasioihin erikoistunut toimittaja, Osmo Kontula taas on tutkijana perillä suomalaisten seksielämästä.

Osmo Kontula, 70, on tutkinut suomalaisten seksielämää vuosikymmeniä, ja tie on vienyt tiedemaailmassa kansainvälisiin tehtäviin ja alan johtavan julkaisun toimittajaksi.

Toimittaja Ina Mikkola, 31, toi dokumenttisarjallaan Ina <3 porno (Yle) pornon suomalaisten olohuoneisiin, kirjoitti Runkkarin käsikirjan ja sai nuoret pojatkin lukemaan.

Me Naisten Kasvotusten-juttusarjassa Osmo ja Ina keskustelevat siitä, millaista on suomalaisten seksielämä ja millaisia odotuksia ja toiveita seksiin liittyy.

Osmo Kontulan mukaan naisilla on nykyään enemmän odotuksia seksiä kohtaan kuin miehillä.

– Naiset kaipaavat ja ehdottelevat jotain uutta enemmän kuin miehet. Miehelle kelpaa tavanomainen seksi paremmin kuin naisille.

– Yllättävä tutkimustulos oli se, että seksin määrä pitää naiset paremmin tyytyväisenä kuin miehet, vaikka aina on kuviteltu, ettei määrä ole naisille tärkeää. Naiset toivovat, että seksiä olisi useammin. Tutkimusten mukaan keskimäärin kerran kaksi viikossa.

Se, minkä verran tunnetaan halua, on toinen asia. Mies on Kontulan mukaan yhä pikemmin se, joka haluaa naista useammin.

– On myös paljon naisia, jotka haluavat useammin kuin mies, eikä mies kestä sitä. Sen vuoksi on tullut avioerojakin.

Ina ei usko, että aiheesta on hyödyllistä käydä nais-mies-keskustelua.

– Jokaisen tilanne on erilainen. Mitä enemmän kuulee tarinoita ihmisten seksuaalisuudesta, sitä selvemmin tajuaa nyanssien runsauden.

Osmo viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan miehillä on kauheasti painetta tyydyttää kumppaninsa.

– Mies koettaa tulkita naista ja miettii, miten nainen kokee hänet, jos ei tyydyttynytkään tällä kertaa.

Ina huomauttaa, että samaan aikaan on naisen paine miellyttää miestä.

– Se voi johtaa orgasmin teeskentelyyn, mikä on petollista kummallekin. Nauttiiko tai oppiiko siinä kukaan?

Seksin ei tarvitse olla orgasmikeskeistä. Nautinto ei riipu siitä.

– Ei myöskään tarvitse penetroitua toiseen, jotta on kyse seksistä. Esileikkitermit joutaisivat jo historiaan. Sehän tarkoittaa, että ennen penetratiivista seksiä on joku edeltävä leikki, vaikka sehän on osa seksiä. Tai se voi olla pelkästään se. Pitää myös muistaa, että on muutakin kuin heteroseksiä.

Osmo Kontula sanoo, että naisilla on hyvin paljon vaikeuksia kokea nautintoa ja orgasmia.

– Nykyinen elämäntapa aiheuttaa, että ihmisillä ei ole energiaa eikä aikaa nautintoon ja seksiin. Ihminen tulee väsyneenä töistä, syö pikaisesti, katsoo vähän tv:tä ja kaatuu sänkyyn. Ei tule mieleenkään mikään seksi.

Ina Mikkola huomauttaa, että nautinnolle pitää olla tilaa, halua ja joutilaisuutta, jotta se kukoistaa.

– Jos ei ole tilaa maata toisen kanssa sohvalla viittätoista minuuttia, ei voi olettaa, että yhtäkkiä kaikki ovat valmiina panemaan.

