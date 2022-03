Wide ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Anna Perhon ja Sami Tenkasen liitossa on ollut 18 vuoden aikana vain yksi iso riita – Anna kertoo, miten käytti tilanteessa ”alhaisia aseita”

Anna Perho myöntää olevansa kumppanina hankala. Onneksi puoliso on rauhaa rakastava. – Olen aika temperamenttinen, Sami taas on tasalämpöinen, rauhallinen olento. Mutta meillä on hauskaa yhdessä.

”Tämä ei ole minkäänlainen moraalinen kannanotto, mutta mietin aina avoimissa suhteissa eläjiä, että kuinka helvetin työlästä se on.”

Toimittaja-valmentaja Anna Perhon ja Bauer Median toimitusjohtajan Sami Tenkasen liitossa ei ole 18 vuoden aikana pahemmin riidelty. Kunnes väliin tuli Annan love affair. Alussa aviomies nikotteli, mutta on sittemmin ymmärtänyt. – Meillä ei ole juurikaan ollut keskenämme isompia näkemyseroja, mutta tässä oli.