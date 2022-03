Hyvinkään ampumisessa loukkaantunut Heidi Foxell iski silmänsä Nooraan – juttu luisti välittömästi, mutta heti alkuun Heidi päätti jakaa pysäyttävän tiedon

Heidi Foxellin unelmana oli löytää elämänkumppani, mutta odotukset eivät olleet korkealla, kun hän liittyi deittisovellukseen.

Heidi Foxell ja Noora Salin tutustuivat deittisovelluksessa marraskuussa 2020. Nyt he suunnittelevat häitä.

Heidi Foxellista, 33, ja Noora Salinista, 39, tuntuu uskomattomalta, että he ovat tunteneet toisensa vasta puolitoista vuotta. Siinä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon. He ovat tutustumisen jälkeen rakastuneet, muuttaneet yhteen ja kihlautuneet.

Pariskunta suunnittelee innoissaan tulevaa. Haaveissa siintävät ainakin isompi yhteinen koti ja häät.

Menettämisen pelko on aina osa rakkautta, mutta Heidin ja Nooran tarinassa sillä on erityisen suuri rooli.

Heidi oli keväällä 2012 poliisiopiskelija, joka suoritti harjoitteluaan Hyvinkään poliisilaitoksella. Hän lähti mukaan, kun partio sai hälytyksen ampumistapauksesta kaupungin keskustassa. Talon katolla maannut ampuja sai poliisiautosta ensimmäisenä nousseen Heidin tähtäimeensä ja ampui tätä hirvikiväärillä vatsaan.

Oli suoranainen ihme, että Heidi jäi eloon.

Ampuminen aiheutti vakavia vaurioita hänen sisäelimiinsä, ja ensimmäiset kolme vuotta Heidi vietti sairaalassa. Hänelle on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana lähemmäs 60 leikkausta, joissa on yritetty korjata vatsaan syntyneitä vaurioita.

Vuonna 2014 Heidin tarina sai yhä järkyttävämmän käänteen, kun häntä hoitanut anestesialääkäri teki hoitovirheen. Sen seurauksena Heidi halvaantui alaraajoistaan ja joutui pyörätuoliin. Eivätkä vastoinkäymiset jääneet siihen, sillä kaksi vuotta myöhemmin hän sai kuulla sairastavansa leukemiaa ja joutuvansa aloittamaan rankat syöpähoidot.

Komplikaatioita on ollut riittämiin. Yksistään vuonna 2019 Heidi sai kuusi verenmyrkytystä. Rankat vuodet ovat aiheuttaneet myös vakavaa masennusta. Ajoittain Heidi on jopa toivonut, ettei olisi jäänyt henkiin.

Marraskuussa 2020 Heidi tutustui deittisovelluksessa Nooraan. Hän oli liittynyt sovellukseen vain viikkoa aiemmin. Unelmana oli löytää elämänkumppani, mutta odotukset eivät olleet korkealla. Heidi oli seurustellut vakavasti vain kerran vammautumisensa jälkeen ja saanut siipeensä.

– Ajattelin, ettei kukaan voisi välittää minusta. Miksi kukaan haluaisi pyörätuolissa istuvaa, jos voisi saada kävelevän kumppanin?

Kaunis, punatukkainen nainen herätti kuitenkin kiinnostuksen. Heidi vastasi Nooran lähettämään tykkäykseen ja lähetti tälle viestin.

– Juttu alkoi luistaa heti. Pystyi heittämään läppää ja menemään syvällisiinkin aiheisiin, Noora muistelee.

Heidi halusi olla alusta asti avoin omasta tilanteestaan. Hän kertoi ampumisesta, vammautumisestaan ja sairastumisista.

– Minulle oli tärkeää, että Noora tietää tasan tarkkaan, mihin on ryhtymässä.

Noora teki samalta istumalta päätöksen. Hän ei googlettaisi deittikumppaniaan ennen kuin tapaisi tämän kasvotusten.

– Halusin tutustua Heidiin ilman ennakkokäsityksiä niin, että hän saisi kertoa itse oman tarinansa.

Millaiset olivat ensimmäiset treffit? Miten seurustelu eteni? Mistä heille tuli suhteen alussa kaksi isoa riitaa? Miten he ratkaisivat ristiriidat? Mitä tulevaisuudensuunnitelmia heillä on? Lue koko juttu tuoreesta Me Naisista 11/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.