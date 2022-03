Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Elsa Saisio muutti perheensä kanssa Helsingin kantakaupungista omakotitaloon: ”En vieläkään osaa sanoa, pärjäämmekö täällä”

Elsa Saisio on ollut yhdessä näyttelijäpuolisonsa Timo Välisaaren kanssa 17 vuotta. – Mieheni on hyvin valoisa ihminen, ja se on minusta kauhean kivaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Elsa Saisio täytti viime kesänä 40 vuotta. ”Olen vielä paljon enemmän etsikkovaiheessa kuin kuvittelin olevani tässä iässä.”