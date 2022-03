Marko Björsille on tarjottu suuria summia siitä, että hän luovuttaisi sukusolujaan – kertoo nyt, miksi on sanonut jyrkän ein jopa ystävilleen

Ratsastaja Marko Björs ehti viisikymppiseksi, kunnes lopetti salailun homoseksuaalisuudestaan. Nyt hän tuntee olevansa ensi kertaa vapaa etsimään aitoa rakkautta ja tekee sen näyttävästi tv-ohjelmassa. – Suurin vankila elämässä on pelko siitä, mitä muut ajattelevat.

Minussa on vikaa. Olen vääränlainen.

Ajatus seurasi Marko Björsiä läpi 1980-luvulle osuneiden teinivuosien Espoon Suvelassa. Tiukan yhtenäiskulttuurin Suomi ei kannustanut oman erilaisuuden hyväksymiseen.

– Jo varhain aloin ihastua miespuolisiin julkkiksiin ja toisiin poikiin. En uskaltanut puhua siitä kenellekään. Pelkäsin kuollakseni, että salaisuuteni paljastuu muille.

Kohtelu koulussa ei helpottanut oloa. Omanarvontunto ja muotoutumassa oleva minäkuva saivat iskuja.

– Minua kiusattiin rajusti, fyysisestikin. Hammasraudoistani. Tummasta tukastani. Harrastuksestani ratsastuksesta: likkojen juttu, minulle huudeltiin.

– Kaikkea noista ajoista en muista. Moni asia on sumun peitossa. Se kerta on kuitenkin jäänyt mieleen, kun päätäni hakattiin pyörätelineeseen niin, että hammasraudat tulivat huulesta läpi, Marko kertoo.

Heppa-Make. Sen lempinimen joku heitti koulussa ilmaan, ja pysyväksi se jäi.

Se ei haitannut Markoa. Hänelle paljon pahempi oli toinen kiusaajien ahkerasti viljelemä sanapari.

– Vitun homo. Sitä sain kuulla usein, Marko toteaa.

Hän muistaa yhä ne kerrat, jolloin ajeli pienellä Honda Monkey -mopollaan ison tien vartta kohti hevostallia.

– Kun tiellä tuli vastaan rekkoja, mietin, miten helppo olisi kääntää sellaisen eteen. Oloni oli niin raskas, että mietin tosissani itsemurhaa.

– Minut pysäytti ajatus siitä, että jos tappaisin itseni, kiusaajani pääsisivät tavoitteeseensa, saisivat minut lopullisesti muserrettua. Ja se, että kuolemani olisi ollut läheisilleni valtava suru. Tiesin, että isä, äiti, veli ja isovanhemmat rakastivat minua, enkä halunnut satuttaa heitä.

Onneksi oli ratsastustallin hyväksyvä yhteisö, onneksi olivat hevoset. Siinä ympäristössä Marko tunsi itsensä aina tervetulleeksi ja tarpeelliseksi.

– Rakkaus hevosiin pelasti elämäni.

Ystäväpiirinsä amor

Maaliskuun 2022 lopulla TV5:llä ja Discovery+ -suoratoistopalvelussa tehdään eräänlaista suomalaista tv-historiaa, kun kanavilla alkaa uusi Marko Björs – Rakkauden seikkailu -ohjelma. Sen päähenkilö on 52-vuotias Marko ja hänen tehtävänsä on yrittää löytää rakkautta niiden kymmenen tavallisen suomalaisen miehen joukosta, jotka ovat lähteneet mukaan realityyn.

Ohjelma kuvattiin viime syksynä Etelä-Afrikan epätodellisen kauniissa maisemissa. Marko mietti suostumustaan yli puoli vuotta.

– Ensimmäinen yhteydenotto tuotantoyhtiöstä sai minut nauramaan ääneen. Miksi ihmeessä lähtisin tällaiseen, tekisin itsestäni pellen koko kansan silmissä?

– Toisaalta olin sinkkumies ja toiveeni oli jo pitkään ollut löytää rinnalleni ihana ihminen. Etelä-Afrikan safarit ja uskomattoman luonnon näkeminen kiinnostivat myös kovasti.

Marko Björs on laajassa ystäväpiirissään tunnettu eräänlaisena amorina, joka löytää muille avioliittoja ja parisuhteita, esittelee ihmisiä toisilleen. Menkää, tehkää, heittäytykää, hän on kannustanut ystäviään ihmissuhteiden koukeroissa.

– Olen aina usuttanut muita ihmisiä heidän epämukavuusalueilleen – mutta olinko koskaan aidosti uskaltautunut omalleni? Elinkö lopulta kuten opetin? Jouduin myöntämään itselleni, että en.

Lopullinen niitti Markon päätökselle tuli luottoystävältä, Aira Samulinilta.

– Aira sanoi minulle, että mene ihmeessä, kun sinua, viisikymppistä miestä, vielä johonkin pyydetään.

” Ihmisen suurin vankila elämässä on lopulta pelko siitä, mitä muut ajattelevat.

Kääntöpuoli asiassa olisi julkisuus, sen Marko tiesi. Samalla hän laittaisi pisteen uteluille, joita on kokenut seksuaalisesta suuntautumisestaan.

– En ole koskaan aiemmin julkisesti myöntänyt, että olen homo. Koko aikuisikäni olen elänyt, kuten olen halunnut, mutta varsinaisesti en ole ikinä tullut kaapista. Tiesin, että mukaan lähteminen tällaiseen ohjelmaan lopettaisi jossittelut kertaheitolla, Marko sanoo.

Haastatteluissa hän on aina aiemmin ohittanut ihmissuhteita koskevat kysymykset. Töistä ja hevosista on tuntunut turvalliselta puhua – seksuaalisuudesta, romantiikasta ja tunteista ei.

– Ihmisen suurin vankila elämässä on lopulta pelko siitä, mitä muut ajattelevat. Kun siitä ahdistuksesta pääsee irti, on vapaa. Viime vuosina olen menettänyt monta hyvää ystävää – se jos mikä on opettanut, ettei aikaa ole loputtomasti.

– Nyt, viisikymppisenä, minulla on vihdoin kylliksi kannuksia astua esiin tämän asian kanssa. Tämä on iso käännekohta. Matkani kohti avoimuutta on ollut ihmiselämän mittainen.

Marko Björs lopetti koulun heti peruskoulun jälkeen ja keskittyi hevosiin. Valintaansa hän ei ole koskaan katunut.

Epäselviä signaaleja

Miksi vasta nyt, voisi joku kysyä. Suvaitsevaisuus seksuaalisuuden monimuotoisuutta kohtaan on viime vuosikymmeninä lisääntynyt. Yhdenvertaisuutta edistävä lainsäädäntö on edennyt pitkin harppauksin. Nykyteinit ihmettelevät vanhempiensa ja isovanhempiensa vaikenemista ja tiettyjen teemojen välttelyä – kai nyt jokainen saa rakastaa, ketä haluaa?

1960-luvun lopulla syntyneelle ja 1980-luvun lopulla julkisuuteen astuneelle Markolle asia on kuitenkin paljon mutkikkaampi. Oman itsen kanssa on pitänyt tehdä valtavasti töitä.

– Myötätuntoni on aina ollut vähemmistöjen puolella, mutta en ole ikinä ollut mikään sateenkaarilipun heiluttelija.

– Homoyhteisön sisältä olen siksi saanut kuulla halveksivia kuittauksia: tule jo kaapista, nössö! Koen tällaisen painostuksena, mielestäni jokaisella on oikeus tehdä omat valintansa näin henkilökohtaisen ja herkän asian kanssa, Marko painottaa.

Nuoruudessaan hän kipuili asian kanssa paljonkin. Parikymppisenä hän alkoi tehdä mallintöitä rahoittaakseen hintavaa ratsastusharrastustaan. Markosta tuli hetkessä teinityttöjen idoli, joka sai säkeittäin ihailijapostia ja jonka naamasta tehtiin julisteita Suosikki-lehteen. Faniklubissa oli parhaimmillaan 40 000 jäsentä.

” En uskaltanut paljastaa totuutta itsestäni.

Lajiliitossa oltiin innoissaan siitä, että ratsastus oli saanut näin näkyvän keulakuvan: mene ja tee kaikki haastattelut, mitä suinkin pyydetään, sieltä kannustettiin. Sponsorit tohkeilivat: mahtavaa näkyvyyttä.

Kun Marko pyörähti baareissa, sekä miehet että naiset piirittivät häntä: miten kaunis nuori mies.

– Ennen kuin arvasinkaan, minusta oli tullut brändi. Koin, että ulospäin kaiken piti näyttää täydelliseltä. En halunnut tuottaa pettymystä kenellekään. En uskaltanut paljastaa totuutta itsestäni, koska sanaan homo liittyi vielä tuolloin todella vahva stigma.

– Vaikeneminen johti salailun ja väistelyn noidankehään, Marko muistelee.

Pitkään hän, herkkä nuori ihminen, tunsi olevansa pahasti eksyksissä identiteettinsä ja itsetuntonsa kanssa.

– Olen tahtomattani särkenyt paljon sydämiä, koska en ole osannut sanoittaa sitä, kuka olen ja mitä haluan. Signaalini ovat olleet epäselviä. Olen saanut kuulla olevani ylimielinen, ylpeä, pinnallinen ja tyhmä.

– Itse en ole koskaan pitänyt itseäni komeana, kauniina tai haluttavana. Kiusaajien halveksivat sanat jättivät minäkuvaani niin syvät haavat.

Hyvä ystävä, hankala rakas

Jo nuorena Marko huomasi olevansa mitä parhain ystävä. Hänen lähipiirinsä on laaja ja siihen kuuluu eri-ikäisiä ihmisiä, sekä miehiä että naisia. Julkisuudesta tutuista ihmisistä Marko lukee Airan ohella ystävikseen esimerkiksi Elisabeth Rehnin, Riitta Havukaisen, Riitta Väisäsen, Susanna Penttilän ja Kaija Koon. Edesmennyt Uma Aaltonen oli hänen tärkeä mentorinsa ja tukijansa.

Marko on se ihminen, joka valvoo sairasvuoteiden vierellä, muistaa pitää yhteyttä, juttelee mielellään pitkiä puheluita ja jeesaa läheisiään aina kun voi.

” Minulla on valtava tarve kuulla koko ajan, että toinen tykkää minusta.

Rakkaudessa on ollut vaikeampaa.

– Tyypillisesti olen suhteen alussa ylitsevuotavan romanttinen. Haluan todistaa olevani maailman paras seurustelukumppani. Kiinnityn nopeasti, kaikki heti mulle nyt -tyylillä. Todistelen ennen muuta itselleni, että tämä on totta, tämä toimii, Marko sanoo.

– Minulla on valtava tarve kuulla koko ajan, että toinen tykkää minusta. Muuten iskee nuoruuden kipeiden kokemusten jättämä epävarmuus.

Kaava ei ole ollut kovin toimiva.

– Suhteeni ovat jääneet melko lyhyiksi. Pelkään, että parisuhteen vaativassa taidossa olen maailman paskin.

Perheeltään ja lähisuvultaan hän on koko elämänsä ajan saanut lämmintä tukea. Marko tietää, että hänen viisitoista vuotta sitten sydänkohtaukseen menehtynyt isänsä, kiihkeä urheilumies, oli pohjattoman ylpeä poikansa kouluratsastuksen suomenmestaruudesta 1997.

Hiljaisuus lepäsi silti vuosikymmenten ajan tiettyjen asioiden yllä. Se vallitsi, vaikka vanhemmat vuosien mittaan tapasivat Markon seurustelukumppaneita. Sanattomasta sopimuksesta heihin suhtauduttiin kuin kavereina.

– Aikuisena en salaillut asiaa, mutta suuntautumisestani ei koskaan perheen sisällä puhuttu suoraan. Juuri ennen lähtöäni Etelä-Afrikkaan kutsuin luokseni äitini ja veljeni avovaimoineen, ja kerroin heille avoimesti, mihin olen lähdössä ja millaista julkisuutta on tulossa, Marko kertoo.

– He eivät yllättyneet. Sain halauksia ja tunnustuksen rohkeudesta. Lopuksi isoveljeni totesi tyynesti: toivottavasti leijona ei syö sinua siellä Afrikassa.

Rajojen yli

Onneksi oli perhe, onneksi olivat ystävät, onneksi olivat hevoset. Muuten nuoruudessa olisi voinut käydä paljon huonommin, Marko Björs sanoo.

Mallina saavutettu menestys vei hänet parikymppisenä Suomesta maailmalle, hurjiinkin kuvioihin.

– Kansainvälisissä malliympyröissä sattui paljon sellaista, mitä en mielelläni muistele. Rajojani pyrittiin rikkomaan. Painostavia ehdotuksia tuli niin vanhemmilta miehiltä kuin naisiltakin, Marko kuittaa lyhyesti.

– Päätin nopeasti, ettei tämä ole minun juttuni, ja palasin Suomeen hevosten pariin. Ne pelastivat minut jälleen kerran.

” Painostavia ehdotuksia tuli niin vanhemmilta miehiltä kuin naisiltakin.

Kokemukset olivat niin nöyryyttäviä, että jos joku Markon nuorista ratsastusoppilaista tänä päivänä alkaa puhua hänelle kiinnostuksestaan mallintöihin, hän suhtautuu asiaan varautuneesti.

– Varoitan aina, että noista kuvioista saattaa jäädä käteen loppuiän kestäviä traumoja: ahdistusta, pelkoa ja nöyryytystä. Olen kuullut tarinoita huijarimanagereista, jopa salakuvaamisesta ja kiristyksestä, Marko sanoo.

Suomen mallimaailmasta hänen kokemuksensa sen sijaan ovat hyvät. Sieltä on jäänyt paljon ystäviä, ja keikat auttoivat aikanaan ratsastuksen rahoittamisessa, Marko kiittelee.

Rajojaan hän on joutunut miettimään muissakin asioissa.

– Minulle on tarjottu suuria summia rahaa siitä, että toimisin sukusolujen luovuttajana. Asiaa ovat ehdotelleet niin ystäväpariskunnat kuin itsenäisestä vanhemmuudesta haaveilevat, tutut sinkkunaisetkin. Jopa ventovieraat ovat joskus udelleet suostumustani, Marko hymähtää.

– Olen aina sanonut ei. Jos minulla olisi biologinen lapsi, haluaisin ilman muuta olla osa hänen elämäänsä. Mielestäni olisi itsekästä lasta kohtaan toimia vain nimettömänä, kasvottomana luovuttajana. En paheksu, jos joku sellaista tekee, mutta oma moraalini lyö vastaan.

Toiveena armollisempi maailma

Haaveita Marko Björsillä riittää. On paljon nähtävää, elettävää ja koettavaa. Terveyden säilyminen olisi toiveissa, samoin se, että pääsisi vielä tosissaan kilpailemaan hyvällä hevosella.

Yksi iso tavoite olisi hyvä, soljuva arki tärkeän ihmisen kanssa. Sopimussyistä Marko ei voi paljastaa, toiko Rakkauden seikkailu -ohjelma elämään uuden rakkaan.

– Lähdin mukaan avoimin mielin, valmiina sitoutumaan. Olen yhden miehen mies, sen tiedän.

Katsojan täytyy vetää itse omat johtopäätöksensä. Suuria tunteita on luvassa, Marko vakuuttaa.

Hän on ylpeä ohjelman koko castingista: niistä tavallisista suomalaisista miehistä, jotka lähtivät mukaan tv-realityyn.

– Uskon, että ihmiset tulevat yllättymään siitä, miten monenlaisia gaymiehiä maailmassa on. Stereotypiat saavat ohjelmassa kyytiä, kahvit saattavat mennä monelta väärään kurkkuun, hän povaa.

– Olisi hienoa, jos katsojat näkisivät ennakkoluulojen läpi sen, mikä on meille ihmisille yhteistä. Inhimillisyyden, haavoittuvuuden, herkkyyden. Sen, että rakkaus kuuluu kaikille.

” Monen elämässä seksuaalisuuteen liittyy valitettavasti edelleen paljon surua.

Marko toivoo ohjelman omalta pieneltä osaltaan lisäävän maailmaan armollisuutta, rohkaisevan jokaista olemaan sellainen kuin on.

– Saan somen kautta paljon viestejä ahdistuneilta ihmisiltä, jotka piilottelevat todellista olemustaan. Miehiltä, jotka pysyttelevät lastensa takia kulissiliitoissa. Urheilijoilta, jotka pelkäävät, mitä seurassa sanotaan, jos heidän suuntautumisensa tulee ilmi. Nuorilta, jotka ulkoisten paineiden takia joutuvat esittämään muuta kuin ovat.

Marko uskoo yhteydenottojen johtuvan siitä, että hänen homoutensa on jollain tapaa tiedostettu, vaikka hän ei olekaan siitä puhunut.

– Monen elämässä seksuaalisuuteen liittyy valitettavasti edelleen paljon surua.

Televisio-ohjelmaan lähtemistään Marko Björs ei ole katunut hetkeäkään.

– Olen ylpeä tiestä, jonka valitsin. Enää ikinä en tahdo elää jarru päällä, varjoissa, väistellen. Oloni on vapautunut, iloinen ja kevyt.

Marko Björs Kouluratsastaja, yrittäjä ja ratsastusvalmentaja syntyi 1.5.1969 Vaasassa. Asuu Helsingin Töölössä äidinäitinsä mukaan nimetyn westiekoiransa Alli-Marjatan kanssa. Suomen kouluratsastusmaajoukkueen valmentaja. Kouluratsastuksen Suomen mestaruus 1997. Yli 20 SM-mitalia, lukuisia kansainvälisiä sijoituksia arvokilpailuista. Pääosassa Marko Björs – Rakkauden seikkailu -ohjelmassa, TV5:lla ja Discovery+-palvelussa alkaen 23.3.

