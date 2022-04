Meiju Suvas rakastui entiseen pomoonsa vuosikymmenien jälkeen – yksi pusu muutti kaiken ja sai molemmat sekoamaan

Meiju Suvas on oivaltanut, että naisen täytyy jo nuorena oppia torjumaan lähentelyjä, että tilan antaminen toiselle tekee parisuhteessa hyvää ja että artistin ura on yhtä lailla kestävyyslaji kuin avioliittokin.

Meiju ja puoliso asuvat nyt kahdestaan, kun esikoinen on armeijassa ja kuopus työharjoittelussa Espanjassa. Onneksi on koira Mini. ”Kokkaamme edelleen liian isoja ruoka-annoksia ihan kuin meitä olisi vielä neljä ruokapöydässä.”

MENESTYS

”Artistin ura on kestävyyslaji kuten avioliittokin”

”Laulajanurani sai vettä myllyyn, kun voitin Suosikki-lehden järjestämän Kultainen mikrofoni -laulukilpailun. Helsingin-osakilpailu oli jo mennyt huomaamatta ohitseni, ja ilmoittauduimme bändin kanssa Myrskylän-osakilpailuun. Markku ”Mape” Veijalainen juonsi kilpailun.

Taisi olla juuri Mape, joka pyysi bändiä ja minua viihdyttämään yleisöä kilpailun viidentoista minuutin tauolla. Hetki oli ihmeellinen, lävitseni meni kuin sähkövirta tuntiessani yleisön innostuneen vastaanoton. Tajusin sillä hetkellä, että juuri tätä haluan tehdä: laulaa ja esiintyä. Muita vaihtoehtoja ei enää sen jälkeen ollut.

Vuosi 1982. "Tässä olen urani alkumetreillä, kun Tahdon sinut -levyn kantta kuvattiin. Siitä kaikki alkoi."

Olin vähän päälle parikymppinen, kun lähdin määrätietoisesti tekemään laulajan uraa. Tahdon sinut -megahittini vuonna 1982 käynnisti sen räjähdysmäisesti. Single nousi listaykköseksi.

Menestys on vaatinut silti paljon työtä. Se perusta, jolle ura on rakentunut, on hyvä pitää aina mielessä ja toisaalta on hyvä osata myös uusiutua. Olen vaihtelunhaluinen ihminen ja tarttunut rohkeasti uusiin haasteisiin. Minulla on myös aivan ihana bändi, jossa on nuoria ja taitavia ammattimuusikoita.

1980-luvun lopulla löysin monia hyviä käännösbiisejä Espanjasta ja Kreikasta. Seuraava iso käännekohta oli vuonna 1992, kun Pure mua -biisi julkaistiin. Nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin siitä on tehty uusi versio, jossa ovat mukana Movetron ja Poju.

Vuosi 1988. "Esiinnyin viihdytyskiertueella Golanilla, jossa suomalaisia oli rauhanturvaajina. Tunnelma oli katossa kuten kuvasta näkyy."

Artistin ura on samanlainen kestävyyslaji kuin avioliitto. Täytyy osata pitää puoliaan, ja joskus kun kumartaa yhteen suuntaan, joutuu pyllistämään toiseen. Hankala tai itserakas en ole mielestäni työssäni ollut. Muut ihmiset täytyy osata ottaa huomioon.

Luovalla alalla esiintyy paljon kateutta ja myös kaksinaamaisuutta. Näen nopeasti ihmisestä läpi, jos peli ei reilua. Yritän kuitenkin tulla kaikkien kanssa toimeen.”

ME TOO

”Naisten täytyy pitää puolensa”

”Olin tulla raiskatuksi 16-vuotiaana yksissä kotibileissä. Se oli traumaattinen kokemus. Kaveri oli onneksi pieni ja hintelä, ja pääsin pakenemaan vessaan lukkojen taakse. Kun muut huusivat minulle tyypin häipyneen, soitin äidille, joka tuli hakemaan minut kotiin.

Minulla ei ollut seksistä mitään kokemusta. En ollut tilanteeseen syypää, mutta tapahtuneesta jäi itselleni likainen olo. En kertonut äidille mitään. Olen muutenkin sen luonteinen, että yritän unohtaa ikävät asiat nopeasti.

Se oli ensimmäinen kerta, kun näin millaisia sikoja jotkut miehet voivat olla.

Elämäni ensimmäisellä ammattilaiskeikalla esiinnyimme eräässä hotellissa. Keikan jälkeen hotellinjohtaja soitti minulle hotellin saunaosastolta ja vaati, että sopimukseeni kuuluu muutakin kuin esiintyminen. Sanoin, että ei muuten kuulu ja häivyin hotellista saman tien.

Muitakin ikäviä lähentelyjä olen kokenut, mutta olen onnistunut ne kaikki torjumaan. Jonkinlainen suojarengas sikailijoita kohtaan oli sormus nimettömässä.

Me too -kampanja on onneksi tuonut esille sen, miten naisia monella alalla kohdellaan. Meidän naisten täytyy osata pitää puolemme. Toivottavasti nuoremmissa sukupolvissa tilanne on jo toisenlainen kuin minun ikäluokallani.”

PARISUHDE

”Suhteen salaisuus on taito olla yhdessä ja erikseen”

”Vietämme mieheni Jontten kanssa toukokuun viides päivä 20-vuotishääpäivää. Tutustuimme aikoinaan, kun olin hänen yrityksessään 1980-luvun alussa hetken aikaa sihteerinä. Ajattelin jo silloin, että onpa siinä kiva mies, ei yhtään flirtti, vaan herrasmiesmäinen ja aina positiivinen.

Vuosi 2002. ”Jontte ja minut vihittiin Pyhän Laurin kirkossa, ja hääjuhlia vietimme Stansvikin kartanossa.”

Meni parikymmentä vuotta ennen kuin kohtasimme uudelleen. Minusta oli tehty fanikirja, ja Jontte tuli kirjan julkkareihin. En aluksi edes tunnistanut häntä, mutta tapasimme julkkareiden jälkeen uudelleen ja annoin hänelle pusun. Hän meni siitä sekaisin, samoin minä. Rakastuimme ja aika pian perustimmekin sitten perheen, johon kuuluvat 22-vuotias tytär Milena ja 19-vuotias poika Joakim.

Pitkän liiton salaisuus taitaa olla ainakin se, että annamme toisillemme tilaa hengittää. Molemmilla on omat uransa, emmekä puutu toistemme tekemisiin. Jontte on tottunut työhöni ja siihen, että siihen kuuluu julkisuus. Keikoillani hän käy ani harvoin – ehkä hän on jotenkin kiusaantunut niissä tilanteissa. Mustasukkainen hän ei minusta ole. Osaamme olla yhdessä, mutta myös erikseen.

Arki on nyt erilaista, kun molemmat lapset ovat aikuisia ja olemme Jontten kanssa paljon kahden kesken. Kokkaamme edelleen liian isoja ruoka-annoksia ihan kuin meitä olisi ruokapöydässä vielä neljä.

Uutiset katsomme useimmiten yhdessä, mutta muuten meillä on erilainen maku televisio-ohjelmien suhteen. Onneksi kotonamme on monta telkkaria. Minä katson viihdettä ja mielenkiintoisia dokumenttiohjelmia, hän mieluiten elokuvia.”

ÄITIYS

”Lapsille ei pidä tuputtaa neuvojaan”

”Milenan synnytys oli niin rankka, että ajattelin, etten enää ikinä halua synnyttää. Toisin kävi, pari vuotta myöhemmin syntyi Joakim, ja synnytys olikin helppo. Hän on ollut myös luonteeltaan tasaisempi kuin Milli.

Jontte hoiti hienosti arjen, kun lapset olivat pieniä ja minä keikoilla. Hän on maailman paras ruuanlaittaja ja osannut olla lapsille läsnä.

Lasten teini-ikä oli aika helppo, ja nyt olemme hyviä kavereita keskenämme. Joakim on parhaillaan Santahaminassa armeijassa, ja Milli Espanjassa työharjoittelussa. Hänestä tulee kampaaja. Lapset saavat asua kotona niin pitkään kuin haluavat ja kunnes omat siivet kantavat. Meillä on onneksi tilaa kaikille.

Vuosi 2019. "Rakkaat lapseni Joakim ja Milena. Tässä ollaan kotona, ja koronavuosi häämöttää edessä. Onneksi siitä on selvitty."

Soittelemme Millin kanssa lähes päivittäin, ja tässä taannoin kysyin häneltä, millaisena äitinä hän minua pitää. Liikutuin, kun hän vastasi, että olen kannustava ja tunteet huomioon ottava ja myös herkkä. Kuulemma maailman paras äiti, ja sellaistahan jokainen äiti kuulee mielellään.

Uskon, että elämä kantaa. En ole äitinä antanut lapsilleni koskaan liikaa neuvoja enkä tuputa mielipiteitäni. Lasten haaveita pitää osata tukea, mutta samalla jokaisen pitää löytää itse juttunsa.”

LAPSUUS

”Harrastus vie terän pahimmalta teiniangstilta”

”Sain elää turvallisen ja hyvän lapsuuden Helsingin Tapanilassa, Mosassa. Isäni oli diplomi-insinööri ja äiti opettaja. Ennen minua perheeseemme oli syntynyt veljeni.

Opin laulamaan ennen kuin puhumaan. Barbienuket tulivat muotiin ollessani lapsi, ja leikin niillä ja myös pikkuautoilla monta vuotta. Leikki on tärkeä osa kasvamista. Naapurustossa oli paljon lapsia, tyttöjä ja poikia, joiden kaikkien kanssa lupasimme mennä naimisiin, kun leikimme kotia. Leikimme usein myös laulajaa ja teimme teatteriesityksiä.

Vuosi 1968. "Valmiina Rita Laustiolan balettikoulun kevätjuhlaesitykseen. Haaveilin vielä tuolloin balettitanssijan urasta, mutta musiikki vei mennessään."

Isänäitimme asui viereisessä talossa, ja hän oli minulle kuin toinen äiti. Hän oli aina läsnä, jos tarvittiin, ja usein tarvittiinkin, kun vanhemmat olivat töissä. Kesät vietimme mökillä Sammatissa. Isoäiti oli silloinkin vahvasti kuvioissa mukana, kun äidin opettajantyö vei häntä kesäkursseille.

Lähellä mökkiämme sijaitsi Lärvätsalo, jossa oli aina keskiviikkoiltaisin disko. Se sai meidät pysymään mökillä teineinäkin.

Olin 13-vuotias, kun jäin diskosta tullessani auton alle ja lensin metsään. Siinä olisi voinut käydä tosi huonosti, mutta onneksi lensin pehmeään sammalikkoon. Kenkäni lensivät kaaressa jalasta, mutta löysin ne. Kotiin linkatessani tärisin ja olin tietenkin järkyttynyt.

13-vuotiaana perustin jo oman bändin, jossa lauloin ja soitin rumpuja. Rumpujen soittoa myös opiskelin jonkin aikaa Oulunkylän Pop & Jazz -opistossa. Treenasin paljon, eikä minulla ei ollut mitään varsinaista teini-iän kapinaa. Ehkä sain purettua kasvuangstini rumpujen soittamiseen.

Musiikkiharrastusten lisäksi kävin balettikoulussa kaksi kertaa viikossa. Vanhassa Bulevardin oopperatalossa tuli nähdyksi kaikki mahdolliset balettiesitykset. Aikanani haaveilin myös balettitanssijan urasta.”

IKÄÄNTYMINEN

”Itku ja nauru ovat lähellä toisiaan”

”Ikä on tuonut asenteen, etten hirveästi välitä, mitä muut minusta ajattelevat, enkä taatusti lue mielipiteitä itsestäni miltään keskustelupalstalta. Olen nyt vanhempana paljon rohkeampi kuin ennen, ja kesäteatteritöissäni olen onnekseni saanut olla hullumpi kuin olenkaan.

Mielialalla on suuri merkitys myös fyysiseen terveyteen. Olen perusluonteeltani positiivinen ja yritän suhtautua asioihin huumorin kautta. Itku ja nauru ovat minussa lähellä toisiaan.

Vuosi 1994. "Upea joulushow Strangers in the Night Silja Serenadella. Puvustus oli näyttävä, ja laservalot välkkyivät."

Olen onneksi fyysisesti hyvässä kunnossa, ja ikääntyminen näkyy lähinnä kaulassa! Ainoa vaivani on kuluma molemmissa jalkapöydissä, ja niitähän ei voida leikata. Siksi esiinnyin nykyään lenkkareissa. Jos löydän yhdet hyvät, ostan heti toisetkin.

Korkkareilla heiluminen taitaa olla taaksejäänyttä elämää. Sanonkin nuoremmilleni, että kannattaa miettiä jalkojaan ajoissa, koska näillä samoilla jaloilla tässä mennään loppuun saakka.

Hoidan kuntoani vesijuoksemalla ystäväni uima-altaassa, käymällä kuntosalilla ja sauvakävelemällä. Vesijuostessa kuuntelen musiikkia ja usein myös äänikirjoja. Mielialaani piristää kummasti myös siivoaminen. Imuroin mielelläni öisin hämärässä, jolloin imurissa oleva valo näyttää kaikki roskat.

Käydessäni katsomassa 90-vuotiasta äitiäni palvelutalossa hauskuutan porukoita ja näen samalla, miten he ovat pohjimmiltaan yhä niitä samoja pikkutyttöjä ja -poikia kuin aikoinaan.”

KUOLEMA

”Lapsenusko kantaa eteenpäin”

”Oli rankka kokemus, kun isäni kuoli vain puolen vuoden sairastamisen jälkeen syöpään toukokuussa vuonna 1999.

Olin juuri menossa laivalle esiintymään, kun näin rannassa kaksi joutsenta. Minulle tuli vahva etiäinen, että isän aika oli tullut täyteen.

Veljeni soitti juuri ennen kuin menin lavalle ja kertoi isän kuolleen. En perunut keikkaa, mutta kerroin yleisölle isäni menehtyneen ja sanoin, että nostetaan hänelle malja ja toivotetaan hyvää matkaa.

Näin isäni kuolemansa jälkeen unta, että hän soitti ja kertoi sointuvalla äänellään olevansa Gibraltarilla. Uni oli uskomattoman selkeä ja isä kovin elävä.

Vuosi 1962. "Aloin soittaa pianoa jo kolmevuotiaana ja osasin korvakuulolta ulkoa monet laulut. Varsinaiset pianotunnit aloitin koulunkäynnin yhteydessä."

Äitini miesystävä, joka ehti olla äitini kanssa yhdessä 36 vuotta, kuoli tämän vuoden alussa. Hänen lähtönsä oli lopulta armollinen.

Minua kantaa vahva lapsenusko, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Että kaikki ei ole vain tässä, ja että vielä kerran kohtaamme rakkaamme, jotka olemme menettäneet.”

Fakta Meiju Suvas 63-vuotias laulaja, joka syntyi Helsingissä, asuu Vantaalla. Naimissa yrittäjä John Bergerin kanssa. Perheessä aikuiset lapset Milena ja Joakim sekä koira Mini. Julkaisi juuri uuden version Pure mua -hitistään yhdessä Movetronin ja Pojun kanssa.

