Vastaa Me Naisten kyselyyn ja kerro, pitääkö pitkässä parisuhteessa mennä naimisiin ja kuinka paljon häät saavat maksaa

Tarvitseeko suhde papin aamenta ollakseen vakava? Entä kuuluuko avioparilla on yhteinen sukunimi? Kerro mielipiteesi – teemme aiheesta juttua.

Avioituvien määrä on laskenut tasaisesti 2010-luvulla. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 avioliittoja solmittiin yhteensä 22 082, kun vuonna 2010 tahdon sanoi 31 925 paria.

Osaltaan lukema kertoo siitä, että avioliittoa ei pidetä enää yhtä merkityksellisenä parisuhteelle kuin aiempina vuosikymmeninä. Monelle suhteen virallistamiseksi riittää yhteinen osoite, oli parilla yhteisiä lapsia tai ei. Toisaalta, moni ajattelee häitä kerran elämässä -bileinä, jotka haluaa ilomielin järjestää ystävilleen.

Nyt me haluammekin Me Naisissa tietää, mitä mieltä juuri sinä olet avioliitosta ja hääjuhlista! Voit vastata kyselyyn vaikka et olisikaan naimisissa tai edes aikoisi avioon. Teemme aiheesta juttua.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Lue lisää: Puolen vuoden seurustelun jälkeen naimisiin – Carita, 20, ja Nina, 52, kertovat, miksi halusivat miestensä kanssa äkkiä alttarille: ”Jouduimme odottamaan, että täytän 18”