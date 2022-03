Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Elsa Saisio ei päässyt bussiin, vaikka ulkona satoi räntää ja auto seisoi punaisissa valoissa – silloin hän tajusi mikä Suomessa mättää

Elsa Saision yksi iso toteutunut unelma on oma perhe. Muutoin hän tuntee olevansa 40-vuotiaana elämässään etsikkovaiheessa. – Minulla on sellainen olo, että en pelaa kaikilla niillä korteilla, jotka minulle on jaettu.

Elsa Saisio pääsi jo 17-vuotiaana Teatterikorkeaan. ”Valmistuttuani näyttelijäksi olin kauhean aikaisessa monen asian kanssa. Yhtäkkiä tuntuu, että en enää olekaan.”

Eletyt unelmat Helppo matka näyttelijäksi Sen elokuvan näyttelijä Elsa Saisio muistaa yhä. Teini-ikäisenä hänen paras ystävänsä oli ihastunut Kevin Costneriin ja raahasi Elsankin katsomaan Bodyguardia. Ystävä huokaili Kevinin perään, mutta Elsa ei juurikaan nähnyt karismaattista miestä. Whitney Houston nimittäin kolahti häneen. Lujaa.