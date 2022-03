Kun Mikko Parikka tulee kotiin, hän tekee aina saman toimenpiteen: “Naapuritkin naureskelevat...”

Mikko Parikalle sunnuntai on pyhäpäivä. Ei uskonnon, vaan amerikkalaisen jalkapallon takia.

Tästä en luovu -juttusarjassa haastateltavat kertovat viisi asiaa, joista eivät ikinä suostuisi luopumaan.

Liikunta

Olen ikuisesti kiitollinen vanhemmilleni siitä, että kotona mahdollistettiin harrastaminen. Isä ja veli pelasivat jalkapalloa HJK:n riveissä A-maajoukkueessa. Näin läheltä, mitä ammattiura vaatii, enkä haaveillut siitä. Harrastin urheilun lisäksi musiikkia ja esiintymistä. Olin nuorena hyvä tosi monessa asiassa ja tajusin, että kärsivällisyyteni ei riitä siihen, että tekisin itsestäni jossain erinomaisen.

Liikunta on edelleen tärkeä osa elämääni. Ilman sitä en jaksaisi. Harrastan espoolaisia lajeja, kuten juoksemista, crossfitiä, tennistä ja padelia. Nyt olen löytänyt hiihdon uudestaan. Haaveilen siitä, että saisin viedä lapseni laskettelemaan.

NFL

Sunnuntait ovat minulle pyhäpäiviä. Ei uskonnon, vaan NFL:n eli National Football Leaguen otteluiden takia. On kiehtovaa, miten lajissa yhdistyvät fyysisyys ja taktisuus: on kuin valmentajat pelaisivat pelaajilla shakkia. Pelasin kaksi vuotta amerikkalaista jalkapalloa Suomen Vaahteraliigassa, kunnes työt ja perhe veivät mukanaan. Lajia ei voi vain harrastella, sillä loukkaantumisriski on aika iso.

Kaksi asiaa, joista Mikko ei luovu: sortsit ja NFL:n ottelut.

Musiikki

Kävin lapsena musaluokkaa ja soitin käyrätorvea. Nykyään harrastan rumpujen ja kitaran soittoa ja musiikin kuuntelua. Teininä kuuntelin kaikkea melodisesta popista death metalliin. Muistan, kun sain kaveriltani Siim Liivikiltä Apulannan sinkkukokoelman ja The Offspringin Americana-levyn. Tällä hetkellä eniten kolisee Blink 182, Biffy Clyro ja Coldplay.

Äärioptimistisuus

Elämänasenteeni. Ei ole välttämättä hyvä asia ajatella hyvää kaikista ihmisistä, sillä kaikki ihmiset eivät aina tarkoita hyvää. Katson kuitenkin elämää positiivisen kautta ja yritän kääntää vastoinkäymisetkin hyviksi asioiksi.

Sortsit

Himaan tullessa minun on pakko vaihtaa pitkät housut heti sortseihin, muuten alkaa ahdistaa. Naapurit naureskelevat, kun käyn talvellakin tekemässä pikkupuuhasteluja pihalla sortsit jalassa. Minulla on kattava sortsikokoelma. Tämän hetken suosikkini ovat collegesortsit. Parhaissa sortseissa on taskut.