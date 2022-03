Johanna Rusanen kertoo, miten pudotti laihdutusmaniassa 30 kiloa – sitten hän löysi oman elämäntyylin, johon ei kuulu kilojen miettiminen

Johanna Rusanen täytti viime kesänä 50 vuotta, ja myöntää, että se oli jonkinlainen kynnys. – Sain voimaa siitä ajatuksesta, että dramaattiselle sopraanolle se on hyvä ikä. Ja mieleni on yhtä nuori kuin ennenkin.

Johanna on aina rakastanut koiria. Isovillakoira Carlos tuli perheeseen aluksi kokeeksi, koska Johannan puolisolla on allergia. "Ei allergia ole kokonaan hävinnyt, mutta Carloksesta tuli suunnattoman rakas koko perheelle.”

50 vuotta viime kesänä täyttänyt oopperalaulaja Johanna Rusanen on iän myötä löytänyt itselleen sopivan elämäntyylin. Hän nauttii ulkoilusta ja viihtyy metsässä liikkuen tuntikausia. Toisaalta hän haluaa nauttia myös hyvästä ruuasta ja viinistä.

– Minulla ei ole enää sellaisia ulkonäköpaineita kuin nuorempana. Laihdutusmanian vallassa laihdutin silloin kahden vuoden aikana kolmekymmentä kiloa. Työskentelin Saksassa, ja elämäntapani oli kurinalaista ja yksinäistä, ja kaikenlainen bilettäminen jäi taakse, Johanna kertoo.

– Keskityin vain työhöni, söin todella tiukan ruokavalion mukaan ja vältin hiilihydraattien ja proteiinin syömistä samanaikaisesti. Kävelin joka päivä, ja kyllähän siinä kulutus lisääntyi.

Johanna kertoo senkin jälkeen kokeilleensa erilaisia ihmedieettejä, mutta huomanneensa, että niiden aikana ruoka on itse asiassa mielessä koko ajan.

– Nyt tiedän, että onnellisuus löytyy aivan muista asioista kuin omien kilojensa miettimisestä.

Johanna on perinyt äidiltään herkän ihon, ja pyrkii siksi olemaan riittävän usein ilman raskaita esiintymismeikkejä.

– Sen verran turhamainen olen, että minulle tatuoitiin Turkissa viime syksynä kulmakarvat mikrobladingilla. Se sattui, mutta enpähän ole ihan olmi katsoessani aamuisin peiliin!

Johanna myöntää, että 50-vuotispäivä oli jonkinlainen kynnys.

– Sitä ennen olin nuori, nelikymppinen aina 49-vuotiaaksi asti, sitten yhtäkkiä viisikymppinen. Sain voimaa siitä ajatuksesta, että dramaattiselle sopraanolle se on hyvä ikä. Ja mieleni on yhtä nuori kuin ennenkin.

– Monella muulla alalla viisikymppinen nainen alkaa olla harvinaisuus, mikä on ihan pöyristyttävää. Nythän elämänkokemusta ja osaamista alkaa vasta olla.

