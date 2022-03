Anna Perhon 20-vuotias kuopus muutti kotoa päivän varoitusajalla: ”Seuraavana päivänä me Samin kanssa mietittiin, että hups, me asummekin sitten kahdestaan”

Anna Perho ja puoliso Sami Tenkanen ovat eri maata, mitä tulee luonteisiin. – Sisälläni on liekehtivä tiikeri. Sami on tasalämpöinen rauhallinen olento. Mutta meillä on hauskaa yhdessä.

Toimittaja-valmentaja Anna Perhon ja puolison, Bauer Median toimitusjohtajan Sami Tenkasen perhekuvio kääntyi uuteen asentoon tammikuussa, kun perheen 20-vuotias kuopus ilmoitti muuttavansa pois kotoa – päivän varoitusajalla.

– Aika kova repäisy, Anna myöntää.

– Seuraavana päivänä me Samin kanssa mietittiin, että hups, me asummekin sitten kahdestaan.

Anna ei ole uudesta elämänvaiheesta huolissaan. Moni alkaa pohtia lasten lähdettyä kotoa, että kukahan tuo tuossa vieressä on.

– Tässä ei tule käymään niin, koska meidän puheyhteytemme on niin vahva.

Me Naisten Tunnustuksia rakkaudesta -haastattelussa Anna kertoo, että hänen ja puolison luonteet eroavat melkoisesti toisistaan.

– Sisälläni on liekehtivä tiikeri. Sami on tasalämpöinen rauhallinen olento. Mutta meillä on hauskaa yhdessä ja aina puhuttavaa ja yhteistä jaettavaa.

Anna sanoo olevansa aika temperamenttinen ja huono tekemään kompromisseja.

– Siis hankala kumppani. Minulle ei oikein maistu, jos asiat eivät mene sen mukaan kuin itse haluaisin. Toivon, että samaan aikaan onnistuisin kuitenkin olemaan myös lojaali ja sitoutunut.

Yksi osoitus oman pään mukaan tekemisestä oli Annan ”love affair” eli ihana, 1800-luvulta peräisin oleva ”vanha röttelö” Ypäjältä.

Anna paljastaa käyttäneensä ”todella alhaisia aseita” saadakseen miehensä suostumaan jättiprojektiin. Murjottamista, kiristämistä ja huokailua.

– Mutta kyllä minä loppumetreillä totesin, että emme me tähän projektiin lähde, jollet halua. Hyväksyn sen, olen puoli vuotta vihainen ja keksin taas jotain muuta kotkotettavaa. Jolloin hän varmaan kalkuloi, että mitähän se voisi olla, kun tämäkin on jo tarpeeksi kamalaa, Anna nauraa.

Ihastuksen todellinen luonne on jo paljastunut, kuten alkuhuuman jälkeen usein käy. Talo on vaatinut kalliin sähköremontin ja viemäröinnin. Rahaa on palanut, eikä talo ole lähelläkään valmistumista. Aika ajoin Anna tsekkailee ”Samin kärsimyksen astetta”.

Juuri muita isoja näkemyseroja ei ole 18 vuoden liittoon mahtunutkaan.

– Kyllä kai nämä vuodet jo osoittavat, että olen parisuhteessa sitkeä. Tosin minun ei ole tarvinnut tässä suhteessa oikeasti tsempata.

