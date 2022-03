Bess kertoo, miten halusi nuorempana joka aamu vain kuolla – juttelu opettajien kanssa koitui pelastukseksi

UMK:sta ponnahtaneen laulaja Bessin nuoruuteen kuului myrskyisiä vaiheita. Terapia ja oman herkkyyden hyväksyminen auttoivat niistä yli.

Bessin suurin hitti toistaiseksi on UMK-kilpailussa kolmanneksi äänestetty Ram pam pam.

Essi Launimo eli laulaja Bess on tähän saakka ollut suurelle yleisölle tuntematon, mutta UMK-hitti Ram pam pam nosti hänet kerralla ja näyttävästi suurille estradeille. Bess on jo lapsesta saakka tehnyt työtä sen eteen, että voisi työskennellä ammattimuusikkona. Hänen uutisoitiin jo 11-vuotiaana olevan yksi Suomen lapsimiljonääreistä, mutta muusikon uransa hän on luonut kädet syvällä mullassa.

– Olen kiitollinen siitä, että minulla on aina ollut katto pään päällä ja hyvin tavallinen lapsuus sekä nuoruus. Isäni ansiot ovat hänen ansioitaan, ja minä olen kulkenut oman polkuni sinne, missä nyt olen. Kun en 14-vuotiaana saanut muuta kesätyöpaikkaa, soittelin vanhainkoteihin ja tarjouduin niihin laulamaan maakuntalauluja 20 euron palkkiolla. Minulla on aina ollut kova työmoraali, Bess kertoo.

Bessin vanhemmat erosivat, kun tyttö oli kolmevuotias. Hän sanoo kasvaneensa kahdessa perheessä, ja pitävänsä sitä suurena rikkautena.

– Tietenkään se ei ole aina ollut helppoa. Eroperheessä kaikille on iso haaste löytää paikkansa niin perheessä kuin elämässä. Välillä minunkin piti etsiä, kuka olen.

Pian täysi-ikäistyttyään Bess muutti kotoa.

– Lähdin rytinällä. Minua ahdisti kotona, ja halusin olla yksin. En ollut tuona aikana paljonkaan yhteydessä vanhempiini. Teki varmaan meille kaikille hyvää tuulettua ja palata sitten takaisin yhteen.

Nykyään hänellä on koko perheensä kanssa lämpimät välit, mutta opiskeluaikana Bessillä oli vaikeaa.

– Olin jossain vaiheessa sellaisessa kondiksessa, että halusin joka aamu vain kuolla. Taustalla oli monia asioita. Mietin, kuka olen ja mikä on paikkani maailmassa. Mietin menneitä ja tulevia. Minulla oli kovat odotukset tulla laulajaksi, ja oma korkealle asetettu rima iski vasten kasvoja. Sisäinen puheeni oli todella negatiivista.

Bessin pelastukseksi koitui, että hän jutteli asiasta muutamalle opettajalle, ja he kannustivat häntä hakemaan apua.

– Terapiaan hakeutuminen on paras asia, jonka olen itselleni koskaan tehnyt.

Bessistä on hienoa, että kynnys avun hakemiseen on yleisestikin vähän madaltunut.

– Siinä ei pitäisi olla mitään hävettävää, että tutustut itseesi, opit tunnistamaan tarpeitasi ja kommunikoimaan tunteistasi.

– Arvostan suunnattomasti sisukkuutta, mutta olen joutunut oppimaan kummankin kantapään kautta, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. En tiedä, miksi oman herkkyyden ja heikkouden paljastaminen on pelottanut minua aiemmin. Oikeasti herkkyys on supervoima.

