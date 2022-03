Avioeron jälkeen osa Piritta Hagmanin ystäväpiiristä katosi – vaikein paikka oli viime kesänä, kun Piritta jäi ilman kutsua juhliin: ”Se oli ollut Niken toive”

Avioeronsa jälkeen Piritta Hagman on säilyttänyt hyvät välit ex-mieheensä Niklas Hagmaniin. Osa ystävistä on silti kokenut, että erossa pitää valita puolensa.

Piritta ja Niklas Hagman erosivat vuoden 2018 joulukuussa 12 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen. Erosta seurasi Piritan ihmissuhteisiin muitakin muutoksia. Sen mukana osa ystävä- ja tuttavapiiristä katosi.

– Kuluneet pari kolme vuotta ovat, piru vie, olleet aikamoinen kasvuprosessi, Piritta, 42, hengähtää.

– Olen kokenut hylätyksi tulemisen ja arvottomuuden tunteita. Kun kokee, että ei kuulu joukkoon, syntyy primitiivisiä tunteita. Jo evoluutiossa lauman ulkopuolelle jääminen on ollut hengenvaarallista.

Vaikein paikka oli viime kesänä, kun Piritta ei saanut kutsua kummityttönsä syntymäpäiväjuhliin.

– Se oli ollut Niken toive. Ymmärrän, että näistä asioista ei ole helppo puhua, mutta tuollaisissa kohdissa olisi ihanaa, jos poisjätetylle sanottaisiin vaikkapa tervetuloa kahville myöhemmin.

Piritta on itse opetellut sanomaan tunteensa ääneen. Sekin jo auttaa.

– Kun kerron hylätyksi tulemisen tunteestani, toisella on mahdollisuus muuttaa jotakin, jos hän niin haluaa.

Uutta näkökulmaa ja apua Piritta on saanut terapiasta. Myös ystävät ovat olleet kullanarvoisia. Yksi palauttelee välillä maanpinnalle ja toinen valaa uskoa. Ja lapsuudenystävistä koostuva Viinikerho on ja pysyy.

Pirittaa surettaa, että ero jakoi läheisiä eri leireihin.

– Moni kokee, että erossa täytyisi olla lojaali vain jommallekummalle.

Piritta ei kuitenkaan halua syyllistää ketään. Hän ymmärtää, että ystäväpiirillekin on haastavaa miettiä, miten suhtautua eroon. Monesti eronneet itse eivät ole enää väleissä tai ainakaan eivät ole siihen valmiita heti eronsa jälkeen.

Piritta on onnellinen oman ystäväpiirinsä asenteesta: he kutsuvat edelleen Niken juhliin ja juhannuksenviettoon.

Joillekin perinteille on kuitenkin täytynyt jättää hyvästit. Esimerkiksi Bermuda-tennisturnauksessa, julkkisten hyväntekeväisyystapahtumassa Helsingin Kalastajatorpalla, Piritta oli tottunut käymään ”aina”. Aikoinaan Niken kanssa ja myöhemmin perheenä. Nyt tuttu tapahtuma on jäänyt menoista.

– On selvää, että Nikke saa pitää jääkiekko- ja urheilumaailman, se on hänen maailmansa. Toisaalta se on kuulunut myös minun elämääni koko aikuisikäni.

Kun on ollut toisen kanssa koko aikuisuutensa, Piritta joutuu nyt miettimään, voiko tiettyihin tilaisuuksiin yhä mennä. Jos kutsua ei enää tule, Piritan mielestä on punnittava, kuinka aktiivinen pitäisi itse olla ja kuinka suhteita voisi yhä ylläpitää.

–Täytyy olla aika herkillä muiden ihmisten tunteista. Ja sitten on vain ollut pakko opetella päästämään irti.

Hylkäämisiäkin hän ajattelee nykyään toisin.

– On rikkautta nähdä, ketkä jäävät elämääni.

