Monacossa asuva Erja Häkkinen kertoo, mitä on tehnyt selväksi lapsilleen Hugolle ja Ainalle rahasta – ”Emme voi tuudittautua siihen ajatukseen”

Ensimmäisenä vuotenaan Monacossa Erja Häkkinen tunsi olevansa kuin vankina kultaisessa häkissä. – Ajattelin, että tämä ei ole minun elämääni.

”Elämänohjeeni on: ne, jotka antavat aurinkoa toisten elämään, eivät voi itsekään välttyä sen valolta”, Erja Häkkinen kertoo.

Erja Häkkinen asui ja työskenteli Pariisissa ennen muuttoaan Monacoon. Hän rakasti kaupunkia, oli remontoinut itselleen kodin 15. kaupunginosasta ja kuvitteli, ettei ikinä lähde sieltä pois. Toisin kävi.

Erja oli tavannut formulakuski Mika Häkkisen Nizzassa kesällä 1995. Syksyllä Mika joutui pahaan onnettomuuteen Australian-kisassa ja vajosi koomaan.

– Tarvittiin joku, joka puhuu suomea, kun hän herää koomasta, Erja, 60, kertoo.

Mikan tiimi ja manageri olivat sitä mieltä, että Erja oli se joku. Siinä vaiheessa ei ollut varmaa, toipuuko Mika ja jatkuuko ura formuloissa. Niin kuitenkin kävi, ja Erja muutti Mikan luo Monacoon.

– Ensimmäinen vuosi Monacossa oli vaikea. Jäin kotiin ja ajattelin, että voin käydä kuntosalilla, meressä uimassa ja lukea kirjoja, mutta tämä ei ole minun elämääni. Tuntui, että olen kultaisessa häkissä vankina.

Vähitellen Erja alkoi tehdä töitä Mikan tiimissä ja saada mainos- ja edustustehtäviä.

– Se oli tosi kivaa. En ollut vain seuraneiti.

Erjalla on liitostaan Mikan kanssa kaksi lasta, 21-vuotias Hugo ja 16-vuotias Aina.

– Perheessämme on matkan varrella käyty rahasta keskustelua, jotta lapset ymmärtävät rahan arvon ja sen, ettei se tipahda taivaalta. Sen eteen on tehty ja tehdään töitä.

Erja on opettanut lapsilleen, että kaikkea ei voi saada ja että kaikki pitää ansaita.

– Aina kun on joku isompi hankinta kysymyksessä, pohdimme sitä yhdessä. Silloin myös punnitaan, pitääkö joku toinen asia jättää ostamatta.

– Lapsille on tärkeä tehdä selväksi, ettemme voi tuudittautua ajatukseen, että asumme ikuisesti Monacossa ja kaikilla on poskettomasti rahaa. Se ei ole todellisuus. Maalaisjärki pitää olla mukana. Ei voi lähteä leijumaan, Erja Häkkinen sanoo.

