6 merkkiä, joista tiedät olevasi valmis uuteen suhteeseen – pohdinta on tärkeämpää kuin aika, linjaa asiantuntija

Mistä tietää, että on valmis aloittamaan uuden suhteen edellisen päättymisen jälkeen? Pariterapeutti vastaa.

Eroja on monenlaisia: osa tapahtuu yhteisymmärryksessä, osa on myrskyisiä ja välillä ero tulee ainakin toiselle osapuolelle täysin puun takaa.

Lisäksi ihmiset reagoivat eroihin yksilöllisesti. Sen vuoksi ei ole yhtä oikeaa tapaa jatkaa erosta eteenpäin.

Mutta mistä tietää, kuinka kauan eron jälkeen kannattaa odottaa, ennen kuin hyppää uuteen suhteeseen?

Terapeutti ja tietokirjailija Minna Oulasmaa on sitä mieltä, ettei sitä voi kukaan ulkopuolinen määritellä.

– Suhteet ovat merkitykseltään ja intensiteetiltään erilaisia. Joihinkin liittyy todella vahvoja tunteita tai vaikka koukuttavaa seksiä. Joillain on yhdessä jaettu lapsiperhearki , jonkun suhde on ollut traumatisoiva ja jollain toisella suhde on voinut laimentua kämppäkaveruudeksi.

” Joskus läheisille tulee isona shokkina, miten joku voi niin nopeasti siirtyä eteenpäin.

Edellisestä suhteesta ja erosta toipuminen vie siis oman yksilöllisen aikansa. Nopeasti eteenpäin siirtyminen ei tarkoita, ettei edellisellä suhteella olisi ollut suurta merkitystä.

Eroa on saattanut työstää itsekseen jo pidemmän aikaa, jolloin sen jälkeen ei tarvitse pitkää aikaa asioiden käsittelyyn.

– Henkinen irrottautuminen on voinut tapahtua jo aikaa sitten, joten ero voi olla hyvinkin helppo. Joskus läheisille tulee isona shokkina, miten joku voi niin nopeasti siirtyä eteenpäin, mutta henkilölle itselleen se on ihan sopiva aikataulu.

Toisaalta aina erosta ei tunnu pääsevän omin avuin tai ystävien tuella eteenpäin. Silloin kannattaa hakeutua esimerkiksi eroryhmään tai omaan terapiaan.

Laastarisuhde vai sitoutumista?

Nopeasti eron jälkeen alkavaa parisuhdetta kutsutaan usein laastarisuhteeksi. Laastarisuhteilla on maine väliaikaisina järjestelyinä, jotka toimivat edeltäneen suhteen korvikkeina. Vastaeronnut saattaa hakea laastarisuhteesta esimerkiksi hyväksyntää ja läheisyyttä ilman tarvetta sitoutua vakavissaan.

Kaikki pian eron jälkeen alkaneet suhteet eivät ole laastareita – ja laastarisuhdekin on kelpo järjestely, jos molemmat tietävät, missä mennään.

– Olisi hyvä tunnistaa itsestään, että ei välttämättä ole valmis vielä mihinkään. Toiveet ja odotukset suhteen vakavuudesta olisi hyvä avata jo varhaisessa vaiheessa, Minna Oulasmaa sanoo.

Näistä merkeistä tiedät olevasi valmis

Oulasmaa uskoo suhteella olevan paremmat mahdollisuudet onnistua, jos sen kaikki osapuolet voivat yksilöinä suhteellisen hyvin jo ennen suhdetta.

– Jos henkilö on työstänyt eroaan jo riittävän kauan ennen kuin varsinainen ero tulee voimaan, ei silloin välttämättä tarvitse yksinololle aikaa. Esimerkiksi jos romanttinen suhde on muuttunut ystävyydeksi.

Nämä 6 asiaa voivat olla merkki siitä, että olet valmis aloittamaan uuden suhteen eron jälkeen:

1. Tiedät, mihin tarpeeseen haet suhdetta

Ennen uuden suhteen aloittamista, kannattaa kysyä itseltään, mitä suhteelta hakee. Minkä tarpeen suhteen haluaisi täyttävän? Onko toiveissa esimerkiksi perheen perustaminen tai vaikka erillissuhde?

2. Uskallat antaa rakkaudelle mahdollisuuden

Rakastuminen vaatii uskallusta ja rohkeutta. Ihmisen täytyy olla valmis sietämään pettymyksiä, ennen kuin alkaa etsimään uutta suhdetta. Halun ryhtyä suhteeseen täytyy olla suurempi kuin pelon suhteen mahdollisesta epäonnistumisesta.

3. Uskallat myös antaa pakit

Vastavuoroisesti myös sinun täytyy olla valmis päättämään orastava suhde, jos tunteesi eivät herää toivotulla tavalla. On reilua lopettaa tapailu, jos toinen ihastuu sinuun, mutta sinä et häneen. Ketään ei myöskään pidä roikottaa mukana vain, että ei joutuisi olemaan yksin.

4. Entisestä on pystynyt päästämään irti

Kun huomaat, ettei sinun tarvitse enää puhua koko ajan eksästäsi tai hänestä puhuminen ei tee kipeää, olet todennäköisesti hyvää matkaa liikkumassa eteenpäin.

5. Elämässä on uudelle ihmiselle tilaa

Työt, harrastukset ja omat mielenkiinnon kohteet voivat viedä ison osan ajasta. Ehkä kiireinen aikataulu ja läsnäolon puute vaikuttivat jopa edellisen suhteen päättymiseen? On tärkeä pohtia, onko uudelle suhteelle oikeasti tilaa emotionaalisesti ja ajankäytöllisesti.

6. Pystyt olemaan varaukseton

Uskallat olla oma itsesi, eikä uuteen suhteeseen liity heti asioita, joita täytyisi salata, pelätä tai kieltää omassa itsessäsi.

Omaa osuutta erossa kannattaa pohtia

Erosta kuluneiden viikkojen tai kuukausien määrä ei siis ole olennainen juttu uuden suhteen kannalta. Sen sijaan fiksua on pohtia ja käsitellä eroon liittyneitä asioita ennen uuden suhteen aloittamista.

– Aika moni miettii, mitä vikaa eksässä oli. Minusta on hyödyllisempää pohtia, mikä oli oma osuuteni parisuhteen toimimattomuuteen ja mistä minä otan vastuun, Oulasmaa sanoo.

” Voi myös olla halu kostaa entiselle tai halu näyttää, että löytää helposti uuden.

Moni esimerkiksi suostuu ajan kuluessa sopeutumaan suhteessa liikaa ja antaa itsensä muovautua toisen toivomaan muottiin.

– On hyödyllistä miettiä, mihin itse vaikutti, minkä itse mahdollisti ja mitä ei halua jatkossa enää tapahtuvan.

Aloitinko uuden suhteen sittenkin liian nopeasti?

Mitä vaikutuksia sillä sitten on, jos hyppääkin uuteen suhteeseen liian nopeasti?

Edellisen suhteen asiat saattavat jäädä kummittelemaan mieleen, jos ne jättää käsittelemättä. Uutta kumppania alkaa silloin myös herkemmin verrata entiseen.

– Saattaa huomata, että on lähtenyt itsellekin vääristä syistä uuteen suhteeseen. Taustalla voikin olla se, ettei ole osannut olla yksin. Voi myös olla halu kostaa entiselle tai halu näyttää, että löytää helposti uuden.

Näitä ajatuksia ei välttämättä ajattele aktiivisesti, vaan niihin saattaa itsekin havahtua vasta suhteen edetessä. Moni kokee huonoa omatuntoa huomatessaan, ettei olekaan vielä valmis.

– Ihminen voi kokea tekevänsä toista kohtaan väärin, kun huomaakin ettei olekaan vielä niin valmis kuin oli kuvitellut. Se on vaikea tilanne, kukapa meistä osaisi täydellisesti ajoittaa tällaiset tunneasiat.

– Se, milloin oikeastaan on valmis tapaamaan uusia ihmisiä, selviää vasta kokeilemalla.

