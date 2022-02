Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Lääkäri diagnosoi Salla Paajasen kielessä syövän esiasteen, jonka syynä oli uusi paikka hampaassa – vaati monta operointia

Salla Paajanen on oivaltanut, että 57-vuotias on mainiossa työiässä, että elämä jatkuu suurenkin surun jälkeen ja että ahkeruus on hyve, mutta ihan kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Kirjautuneille

Salla Paajasen pitkä ura Ylellä päättyi yt-neuvottelujen tuloksena. ”Kärsin yt-neuvotteluiden aikaan unihäiriöistä, mutta nyt tilanteen ratkettua oloni on helpottunut.”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista. ELÄMÄNURA ”Ikä ja kokemus nostavat tekemisen laatua” ”Neljäkymmentä vuotta kestänyt työni toimittajana on elämäntapani. Kiireisimmillään se on niin kokonaisvaltaista työtä, että se on korvien välissä 24/7. Mitä enemmän ikää on tullut, sitä paremmin olen halunnut tehdä työni. Laatukriteerini ovat vahvistuneet.