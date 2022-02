Miksi silottelet somekuviasi, Anne Kukkohovi? Esitimme Annelle 15 hyvää kysymystä suoraan lukijoiltamme, ja näin hän vastasi

Anne Kukkohovi uskoo, että kun on kokenut ja käsitellyt rankkoja asioita, hyväksyy itsensä eikä hetkahda pienistä. – Silloin on reilu muita ihmisiä kohtaan ja arvostaa heidän valintojaan.

Mitä sinulle kuuluu?

Minulla on levollinen ja hyvä olo. Palasin juuri Atlantin yli -purjehdukselta, jonka aikana muistin taas, miten upea tämä maailma on. Olen käynyt elämässäni läpi tilanteita, jotka ovat saaneet minut ymmärtämään, että on asioita, joihin voin vaikuttaa ja asioita, joihin en voi.

Millainen olisi unelmiesi päivä?

En ole kauhean vaativa. Minulle riittää päivä hyvien ystävien kanssa auringossa, hyvä dinneri ja tietoisuus siitä, että ei tarvitse heti palata arkeen. Koin sellaisen päivän hetki sitten Karibian-matkallani.

Kolme parasta ja pahinta luonteenpiirrettäsi?

Kun minulla on liikaa aikaa, mietin ja murehdin asioita turhan paljon. Olen pidäkkeetön ja voisin välillä olla pitkäjänteisempi. Olen myös vähän liian kiltti. Olen hyväsydäminen, antelias ja valoisa.

Ketä ihailet?

Ihmisiä, jotka uskaltavat tehdä asioita kuten itse haluavat ja jotka ovat rohkeasti omaa mieltä. Ihailen ihmisiä, jotka saavat toiset ihmiset tuntemaan itsensä hyväksi.

Oletko aito blondi?

Olen maantien värinen blondi, harmaa hiirulainen. Luonteeltani olen aidon kiinnostunut ja aika hyväuskoinen, ja jos joku juurta jaksaen haluaa huijata minua, niin todennäköisesti hän onnistuu.

Juonnat Koko Suomi leipoo -ohjelmaa. Mikä on oma bravuurisi?

Olen hirveän huono leipomaan, mutta sitten kun teen jotain, teen pieteetillä. Tykkään husmanskostista eli yksinkertaisista ruuista, kuten mustikka-raparperipiirakasta ja makaronilaatikosta. Mikään ei voita hyvin tehtyjä voisilmäpullia. Veivaan niitä kunnolla ja laitan maailman isoimman voisilmän.

Onko sinulla vielä brittikissa?

Minulla on brittikissa Mimosan yhteishuoltajuus ystäväni Christan kanssa. Mimosa-neiti asuu tällä hetkellä ystäväni luona.

Mitkä asiat antavat voimaa elämääsi?

Poikani, luonto ja aurinko. Naurulla, hyvällä ruualla, ympärillä olevilla hyvillä ihmisillä, kohtaamisilla ja katseilla on parantava voima. Elämäni on hirveän yksinkertaista. Kun haluan rentoutua, kudon sukkaa, joogaan, lenkkeilen ja kuuntelen kirjoja tai musiikkia.

Ihailen sisäistä ja ulkoista kauneuttasi ja aitouttasi. Mistä ammennat kaiken valon?

Oi, ihana viesti! Kun on kokenut ja käsitellyt aika rankkoja asioita, hyväksyy itsensä eikä hetkahda pienistä. Silloin on reilu muita ihmisiä kohtaan ja ymmärtää ja arvostaa toisia ja heidän valintojaan.

Mikä on kauneutesi salaisuus?

Se, että en mene ulos niinä päivinä kun en näytä hyvältä. Se on myös ammatinvalintakysymys: olen tottunut olemaan katseiden alla ja osaan laittaa itseni. Elän aika terveellisesti, en syö yli enkä ali. Hoidan ihoa säännöllisesti kotona ja käyn varikkokäynneillä ystäväni kauneushoitolassa. Venyttelen, joogaan ja istuskelen kotona pienessä infrapunasaunassa.

Miksi muokkaat somekuviasi silottelemalla? Olet kaunis ilmankin.

Tykkään estetiikasta, en inhorealismista. En itse asiassa käytä hirveästi filttereitä, mutta olen aika tarkka, mistä ja miten minua kuvataan. En ikinä muuta luustoa tai vaikka silmiä eri kokoisiksi, mutta saatan joskus silottaa ihoa, jos valo on huono. Isoveljeni ottaa suurimman osan kollaboraatiokuvistani. Otan niin monta kuvaa, että saan yhden hyvän. Siinä ei kolme näpsyä riitä, kun meikäläisestä otetaan kuvia.

Oletko vielä vapaa?

Tapailen ihmisiä, mutta en ole vakituisessa suhteessa, enkä sellaista kauheasti kaipaakaan. Olen eksäni kanssa edelleen hyvä kaveri. Hän on karismaattinen ihminen, joka tietää mitä tekee ja vaikkei tietäisikään niin tekee silti.

Millainen on miesihanteesi?

Miehen pitää olla itsevarma, voimakas ja vahva tyyppi. Haluan, että mies on enemmän jalat maassa kuin minä. Nauru ja hyvä huumorintaju komistavat ketä tahansa. Näinä aikoina olen tavannut paljon nättejä ihmisiä, mutta jos ei ole mitään puhuttavaa, homma jää usein siihen.

Oletko ollut koskaan ihastunut naiseen?

Heterous on peruslähtökohtani, mutta olen ihastunut parikin kertaa naiseen. Naiset ovat aika ihania. Arvostan kauniita naisia ja voin ajaa tolppaan, kun katselen jotain naista. Voin myös tuntea eroottista vetovoimaa samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Kun olen ollut vapaa, olen välillä miettinyt, että miksei sitä voisi naisenkin kanssa olla. Ihanat tyypit on se juttu, ei niinkään sukupuoli.

Mistä unelmoit?

Uusista seikkailuista, avoimuudesta ja siitä, että jotain yllättävää tapahtuu. Tulisipa joku ihana ja innostava puhelu, joka mäjäyttäisi elämäni palasiksi ja joutuisin keräämään palasia kokoon uudestaan.

Fakta Anne Kukkohovi 51-vuotias yrittäjä, juontaja ja somevaikuttaja.

Juontaa Koko Suomi leipoo -ohjelmaa MTV3:lla. Osallistui Atlantin yli -ohjelmaan, joka nähdään syksyllä MTV3:lla.

Tekee tuotekehitystä ja markkinointia kosmetiikka-alalla.

