”Käsitän sanan diiva myönteisessä merkityssä. Diiva on jumalainen taiteen välittäjä”, oopperalaulaja Johanna Rusanen sanoo.

Johanna Rusanen, 50, sanoo, ettei ikäero koskaan ole vaikuttanut hänen ja 11 vuotta nuoremman Antti-puolison suhteeseen: ”Hän ottaa minua nyt iässä kiinni”

Johanna Rusanen on oivaltanut, että kilojen kyttääminen on hukattua aikaa, että huipulle pääsevät hyvät tiimipelaajat ja että kun rakkaus iskee, sen kelkkaan on syytä hypätä.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista. PARISUHDE ”Rakkaus on täyttä luottamusta” ”Tunteista suurin on rakkaus. Rakkautta on meissä ihmisissä paljon enemmän kuin uskallamme näyttää. Ehkä arkailemme siksi, että rakkaus tekee myös haavoittuvaiseksi.