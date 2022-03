Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Ruben Stiller luettelee, mikä kaikki kuusikymppistä miestä ärsyttää: ”Välillä on pakko ottaa beetasalpaaja, kun sieppaa niin”

Ruben Stiller on oivaltanut, että ulkopuolisuuden tunne on ikuista, että rima on huomattavasti helpompi alittaa kuin ylittää ja ettei hänen poistumisensa näyttämöltä jättäisi kummoistakaan aukkoa.

”Tuntuu hassulta että minä, turvallisuushakuinen juutalaispoika, olen pariinkin otteeseen onnistunut ärsyttämään valtaapitäviä niin, että työsuhde on päättynyt.”