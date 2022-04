Lili Ermezei, 34, muutti Suomeen Antti Luusuaniemen perässä – nyt hän kertoo, miten on menestynyt täällä

Mainostoimistosta organisaatiopsykologiksi vaihtaneen Lili Ermezein mielestä on erikoista, että huolehdimme kehostamme, mutta unohdamme mielen. Hän varaa joka päivä kalenteristaan aikaa myös mielen kehittämiselle.

Vaikeinta elämässä on muutos. Se on tuskaista, haastavaa ja sotkuista, mutta yleensä se tekee hyvää. Näin ajattelee Lili Ermezei, 34.

Mainosalalla uransa luonut Lili on juuri nyt muutoksen edessä. Hän lopetti hiljattain työt kansainvälisen mainostoimiston Wunderman Thompsonin luovana ja strategisena johtajana ja avasi oman yrityksen. Yritys valmentaa asiakkaitaan kuten yritysjohtajia ja yrittäjiä ratkaisemaan ongelmia tehokkaammin, tekemään parempia päätöksiä, löytämään uusia työtapoja ja ymmärtämään sekä omia että muiden tunteita.

– On olemassa ongelmalähtöistä terapiaa ja johtajien valmentamista, mutta minä haluan keskittyä ihmismielen kehittämiseen. Kaikki startup-johtajista uusiin yrittäjiin voivat hyötyä mielen kehittämisen taidoista, Lili sanoo.

Lili on muutoksesta yhtä aikaa jännittynyt ja innoissaan. Oma yritys on Lilin pitkäaikainen unelma, ja matka tähän pisteeseen on ollut pitkä ja polveileva.

Unkarin Budapestistä kotoisin oleva Lili aloitti uransa valokuvaajana. Taidekuvien lisäksi hän kuvasi muotia suuriin aikakauslehtiin kuten Vogueen ja Elleen. Lisäksi hän teki jo opiskeluaikana AD:n töitä yliopiston vieressä sijainneelle mainostoimistolle. Lopulta mainos- ja markkinointimaailma vei mukanaan.

Yksi elämän suurista muutoksista Lilin elämässä tapahtui vuonna 2011, kun hän tapasi mainoselokuvan kuvauksissa näyttelijäpuolisonsa Antti Luusuaniemen.

Pari rakastui, ja pian Lili muutti Antin perässä Suomeen.

– Tiesimme, ettemme halua kovin kauaa elää etäsuhteessa. Minun oli helpompi muuttaa vieraaseen maahan kuin Antin, koska pystyin jatkamaan töitäni myös täältä käsin.

Lilin perhe asuu kauniissa vanhassa kodissa Helsingin kantakaupungissa.

Lili pääsikin nopeasti Suomessa mainosalalle. Kieli ei ollut ongelma, sillä englantia käytetään kansainvälisissä yrityksissä työkielenä muutenkin. Urallaan Lili on tehnyt töitä esimerkiksi suomalaisten, mutta kansainvälisesti tunnettujen brändien kuten Finnairin tai Fiskarsin kanssa.

Ikäisekseen Lili on ehtinyt jo saavuttaa työurallaan paljon. Työt eivät ole kuitenkaan koskaan pudonneet hänen syliinsä helpolla, vaan Lili sanoo paiskineensa uransa eteen aina paljon hommia. Jo nuorena hän teki yhtä aikaa monta asiaa: opiskeli, työskenteli täysipäiväisesti ja rakensi taidenäyttelyitä.

– Sellainen ei sovi kaikille, mutta minua se on vienyt aina eteenpäin. Olin jo nuorena täynnä intohimoa ja energiaa.

Tausta

”Sielultani olen taiteilija”

”Tulen taustasta, jossa yhdistyvät tiede ja taide. Isäni oli unkarilainen nykytaiteilija. Olin kolmivuotias, kun hän kuoli. En ehtinyt tuntea häntä, mutta opiskelin hänen taidettaan yliopistossa. Se oli valtavan kaunis kokemus.

Äitini ja isäpuoleni ovat puolestaan molemmat lääkäreitä, ja myös veljeni valmistuu pian kardiologiksi.

Kasvoin taiteen ja tieteen ympäröimänä, enkä tiennyt muusta. Tiede ja taide ovat määritelleet myös minun uraani. Haluan, että kaikki tekemäni työ perustuu tutkittuun tietoon, mutta sielultani olen taiteilija. Rakastan eri taiteen muotoja ja olen kiinnostunut taiteen tekijöistä. Vaikka en valokuvaa enää työkseni, otan silti päivittäin kuvia omaksi ilokseni. Omistan yhä monia vanhoja filmikameroita.

Mielen kanssa työskentely on minulle kuitenkin suurin taiteen muoto. Ajattelen, että ihmismieli on taidetta itsessään.

Taide on minulle myös tärkeä työkalu työskennellessäni mielen parissa. Se näkyy kaikissa valinnoissani. Minulla oli esimerkiksi yritykseni toimistosta heti tarkka visio. Halusin, että tila on täynnä mieltä stimuloivaa taidetta.”

Lilin nelihenkinen perhe kokoontuu yhdessä päivittäin aamiaiselle ja illalliselle. Hän rakastaa niitä hetkiä.

Ura

”Olen ikuinen opiskelija”

”Olen opiskellut koko elämäni. Olen valmistunut visuaalisen viestinnän maisteriksi Budapestin yliopistosta vuonna 2011. Sen jälkeen tein töitä kuvaajana ja freelancerina, kunnes muutin Suomeen.

Vuonna 2014 aloitin luovana johtajana mainostoimisto TBWA Helsingissä. Kolme vuotta myöhemmin minut nimitettiin strategiajohtajaksi kansainväliseen Mirum Agencyyn, jossa toimin myös osana johtoryhmää. Mirum Agency vaihtoi nimensä myöhemmin Wunderman Thompsoniksi. Tässä kaikessa on ollut paljon opittavaa!

Kouluttauduin brain-based coachiksi eli valmentajaksi, joka tuntee myös neurotiedettä. Valmennuksen avulla autetaan asiakkaita kehittämään omaa ajatteluaan. Käytettävät menetelmät pohjautuvat tutkimustietoon aivojen toiminnasta.

Halusin sukeltaa aiheeseen kuitenkin vielä syvällisemmin, joten hain opiskelemaan organisaatiopsykologiaa Liverpoolin yliopistoon, josta valmistuin psykologian maisteriksi vuonna 2018.

Organisaatiopsykologia keskittyy ihmismielen toimintaan liikemaailman kontekstissa. Nautin opiskelusta todella paljon, ja sain myös omaan johtajuuteeni valtavasti työkaluja. Koska olin tehtävissäni tekemisissä myös isojen brändien markkinoinnin kanssa, minun piti ymmärtää, kuinka asiakkaat ajattelevat. Lisäksi opin, kuinka voin tukea muita työelämän aallokossa.

Rakastan opiskelua, mutta myös opettamista ja tiedon jakamista muille. Rakennan paraikaa liike-elämän taidoista opintokokonaisuutta, jota opetan ensi syksynä Budapestin yliopistossa muotoilijaopiskelijoille. On hienoa, että vaikka asun ja työskentelen Suomessa, saan nyt myös uudenlaisen yhteyden paikkaan, josta on kotoisin.”

Johtajaminen

”Mentori haastaa ajatteluani”

”En ole johtaja, joka kertoo, kuinka asiat tulee tehdä. Olen avoin ja utelias muiden ajattelulle, enkä takerru liikaa hierarkioihin.

Olen mieluummin roolissa, jossa ohjaan ja tuen muiden kehitystä. En pelkää tehdä päätöksiä, mutta ensisijaisesti haluan löytää ihmisistä heidän vahvuuksiaan. Ajattelen, että on parempi kehittää niitä kuin muuttaa sellaisia asioita, jotka eivät ole itselle ominaisia tai joissa on huono.

Elämme suorituskeskeisessä maailmassa, jossa paine ja kehitysvaatimukset tulevat ulkopuoleltamme. Pitäisi jatkuvasti suorittaa enemmän ja olla tehokkaampi ja tuottavampi. Haluan haastaa tätä ajatusta, sillä mielestäni todellinen kehittyminen tapahtuu oman mielen sisällä.

Uraani on pitkälti ohjannut se, että olen halunnut olla parempi johtaja. Kehitän itseäni hyvin johdonmukaisesti ja varaan sille aikaa, enkä tee sitä yksin.

Minulla on oma mentori, joka haastaa ajatteluani. Lisäksi siinä auttavat myös perheeni ja läheiset ystäväni. Minusta on tärkeää ympäröidä itsensä myös ihmisillä, joilla on erilaisia mielipiteitä.

Todellinen kasvaminen on sitä, että on valmis tutkimaan myös muiden perspektiivejä. Vastakkaisia näkemyksiä ei ole syytä pelätä, eikä keskustelujen tarkoitus ole saada aina oloa hyväksi. Jos tuntuu, että kehitys on vain mukavaa ilottelua, voi kysyä, onko ollut rehellinen itselleen.”

Lili pyrkii pitämään työpäivät seitsentuntisina.

Jaksaminen

”Tasapainoa ei ehkä voi saavuttaa”

”Stressinhallinta on yksi vaikeimmista taidoista, ja erityisen hankalaa on stressin tunnistaminen. Kun olen stressaantunut, yliajattelen. Pyörin omissa ajatuksissani ja spontaani toimintakykyni katoaa.

Tänäänkin aamulla olin stressaantuneessa tilassa, koska yritin tehdä liikaa kaikkea. Huomasin, että olen tilassa, joka ei palvele minua ja tiedostin, että nyt minun pitää pysähtyä. Tällaisen oppiminen vaatii aikaa ja harjoitusta.

Tärkeintä on tunnistaa stressitila ja sen syy. Olen oppinut nauramaan itselleni ja virheilleni, enkä ota niitä liian tosissani.

Kamppailen toisinaan jaksamisen kanssa. Teen kaikkea hyvin intohimoisesti ja on vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä, että jaksamisellani on rajat. Joskus on pakko hidastaa, vaikka ei millään haluaisi.

Jos ei aseta rajoja, stressiä voi kasaantua aina vaan lisää ja lisää. Työelämässä omat rajat suojaavat loppuun palamiselta, ja psykologinen joustavuus auttaa pärjäämään stressin kanssa.

Pitää myös tuntea itsensä: kuka olen ja mitä haluan tehdä? Ne eivät ole helppoja kysymyksiä. Entä millaista on juuri minun stressini?

Pidämme huolta kehoistamme syömällä hyvin ja urheilemalla, mutta mieleen keskitymme vähemmän. Juoksemme tasapainon perässä ymmärtämättä, mitä se oikeastaan on.

Elämässä vaihtelevat väistämättä erilaiset ajanjaksot, ja tasapainottelu niiden välillä voi olla hankalaa. Tasapainoon ei ehkä koskaan voikaan päästä. Tärkeämpää onkin ymmärtää, kuinka pärjäämme erilaisissa tilanteissa ja miten mukaudumme niihin.”

Muutos

”Äitiys on ollut muutoksista haastavin”

”Minulla on 9- ja 1-vuotiaat lapset, ja äidiksi tuleminen oli yksi elämäni suurista muutoksista. Joillekin äidin rooliin asettuminen on hyvin helppoa, minulle se taas oli todella haastavaa.

Muutokset perheen dynamiikassa ovat olleet minulle joka kerta vaikeita. Niin silloin, kun minä ja Antti kasvoimme pariskunnasta perheeksi, mutta myös silloin, kun esikoisemme sai pikkusisaruksen. Äitiys on opettanut minulle sopeutumista. Harjoittelen äitiyttä edelleen, sillä se on rooli, jossa ei voi koskaan olla valmis.

Nyt viime aikoina käynyt jälleen läpi muutosta luopuessani työstäni strategiajohtajana ja aloittaessani omaa yritystoimintaa. Moni oli jo pitkään kysellyt, milloin alan tehdä jotakin omaa. Pelkäsin muutosta, eikä aika tuntunut minusta koskaan oikealta.

Nyt kuitenkin tunnen, että olen seurannut sekä liikemaailmaa että psykologian kenttää niin kauan, että ymmärrän niistä molemmista tarpeeksi ja voin viimein yhdistää ne. Kaikki tämä on uutta ja jännittävää, mutta tähän minulla on myös valtava intohimo.”

Lilin vuorokausi

Töitä: 7 h

”Työni on vaihtelevaa, joten myös päivittäinen työaika muuttuu. Yritän pitää päivän pituuden noin 7 tunnissa.”

Unta: 8 h

”Lepo on tärkeää, pidän huolta sekä unen määrästä että laadusta.”

Aikaa perheen kanssa: 7 h

”Vietämme illat ja viikonloput yhdessä, toisinaan myös aamut. Nautimme yhdessäolosta.”

Omaa aikaa: 2 h

”Liikun, luen ja pohdiskelen. Tarvitsen myös aikaa ajatella. Niin pidän omasta kehityksestäni huolta.”