Etäännyitkö ystävistä korona-aikana? Et ole ainoa – asiantuntija kertoo, miten yksinkertaisesti tilanne voi joskus ratketa

Monet ystävyyssuhteet ovat haalenneet viimeisen parin vuoden aikana. Asiantuntija kehottaa pitämään yhteyttä ystäviin pienellä kynnyksellä.

Tänään on vietetty ystävänpäivää. Kun muualla maailmalla 14. helmikuuta on ennen kaikkea romanttisen rakkauden juhlapäivä, Suomessa keskitytään juhlistamaan kavereita ja ystäviä.

Kaikille päivä ei ole iloinen: se voi nostaa pintaan yksinäisyyttä ja muita ikäviä tunteita.

Ystävänpäivä voi myös havahduttaa tajuamaan, ettei kaikkiin kavereihin ole tullut pidettyä viime aikoina niin paljon yhteyttä kuin tavallisesti.

Kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on vaikuttanut kaverisuhteisiin. Kaikkein läheisimpien ystävien kanssa yhteyttä on voitu pitää jopa tavallista tiiviimmin, mutta monet kevyemmät kaveruussuhteet ovat olleet enemmän tai vähemmän katkolla.

” Pandemian aikana ollaan eristäydytty erityisen perhekeskeisiksi.

Sellaiset kaverit, joita on tottunut näkemään vain koulussa, työpaikalla tai harrastuksissa, ovat saattaneet jäädä pandemian aikana etäisiksi. Jos suurin osa omista ihmissuhteista on perustunut tällaisiin kohtaamisiin, on olo voinut tuntua erityisen ulkopuoliselta.

Yksinäisyyden kokeminen onkin lisääntynyt pandemian aikana, kertoo Väestöliiton perhe- ja parisuhdeasiantuntija Minna Jaakkola.

– Elämme muutenkin pari- ja perhesuhdekeskeisessä maailmassa, ja nyt pandemian aikana on eristäydytty erityisen perhekeskeisiksi. Yksinäisyyden kokemus on korostunut kovasti.

Näin todella vaikuttaa olevan. Kysyimme Me Naisten Instagram-seuraajilta, ovatko heidän ystävyyssuhteensa väljähtyneet koronan aikana. Lähes 600 vastaajasta 82 prosenttia vastasi myöntävästi. Heistä 77 prosenttia kertoi olevansa asian vuoksi harmissaan, surullinen tai ahdistunut.

Saimme Instagramin kautta muun muassa tällaisia viestejä:

”Kasvokkain ei ole päässyt näkemään. Se on kuitenkin todella tärkeää.”

”Paras ystäväni asuu kaukana ja koronan takia emme tapaa. Suren, koska koen menettäneeni hänet.”

”Ennen oli perjantaipuheluja, ei enää. Kuten muutkin puhelut, ovat hiljakseen vain jääneet.”

”Osan kanssa on pidetty tiiviisti yhteyttä, mutta joidenkin ystävien kanssa ei olla nähty kasvotusten juuri ollenkaan. Se surettaa. Korona on muuttanut ystävyyssuhteita.”

Kevyempien kaveruussuhteiden kohdalla yhteyden ylläpitämisestä ei välttämättä ole syytä ottaa paineita, Minna Jaakkola sanoo. Jos jonkun kaverin kanssa on tapana nähdä vain harrastuksissa tai vaikkapa vain kerran vuodessa, se voi hyvin riittää, mikäli ei toivo läheisempää ystävyyttä.

Ystävyyden väljähtyminen voi kuitenkin tuntua pahalta, jos yhteyttä on aiemmin pidetty tiiviisti ja kyseinen ihmissuhde on itselle tärkeä.

Väärinkäsitysten vaara

Me Naisten Instagram-kyselyyn vastanneista 68 prosenttia kertoo kokeneensa yksinäisyyttä tai hylätyksi tulemisen tunnetta koronapandemian aikana.

Jos puhelin ei pandemian aikana ole pirissyt tai kaverit eivät ole kyselleet kuulumisia tavalliseen tapaan, voi hylätyksi tulemisen tunne hiipiä esiin.

– Tosi monilla on tällä hetkellä sellainen olo, että kaverit ovat ghostanneet tai lakanneet pitämästä yhteyttä. Moni saattaa miettiä, onko minussa jotain vikaa tai olenko loukannut toista tarkoittamattani, kun hän ei pidä yhteyttä, Minna Jaakkola kerroo.

Jaakkolan mukaan usein ei ole kyse mistään sen kummemmasta. Joskus kavereihin vain tulee pidettyä vähemmän yhteyttä – se on luonnollista ja kuuluu ihmissuhteisiin.

” Jos istuu kotona ja miettii loukkaantuneena, että kukaan ei soittele, voisiko ajatella ottavansa itse yhteyttä?

Kommunikaatiokatkosten takia voi syntyä myös väärinymmärryksiä. Voi olla, että samalla kun itse ihmettelee, miksei kaveri laita viestiä, saattaa tämä ajatella tahollaan samoin.

– Jos istuu kotona ja miettii loukkaantuneena, että kukaan ei soittele, voisiko ajatella ottavansa itse yhteyttä? Siihen haluaisin tänä aikana kannustaa kaikkia.

Ratkaisu väljähtyneiden ystävyyksien korjaamiseksi voikin parhaimmillaan olla varsin yksinkertainen: yksikin viesti, puhelinsoitto tai kahvitteluhetki voi riittää lämmittämään välit uudelleen.

Miksei toinen koskaan soita?

Lähes jokaisella lienee kokemusta ystävyyssuhteesta, jossa yhteydenpito ei ole tasapuolista. Jos huomaa itse olevansa aina se, joka ottaa kaveriin yhteyttä, voi tilanne harmittaa. Näin kertoi osa Instagram-kyselyymme vastanneista.

”Tuntuu, että olen ystäväpiirissä ainut joka yrittää pitää yhteyttä ja sopia yhteisiä tapaamisia.”

”Vaikuttaa, että muut eivät ole kiinnostuneita minusta. Se tuntuu pahalta.”

”Pitäisi panostaa, puolin ja toisin. Ettei kynnys kasva liian suureksi.”

Asian äärelle kannattaa pysähtyä. Kaverille voi kertoa suoraan, että kokee tilanteen epäreiluksi ja kysyä, miksei hän vuorostaan laita viestiä.

Minna Jaakkola arvioi, että useimmiten yhteyttä vähemmän pitävä ei tee sitä tahallaan tai loukatakseen. Voi olla, ettei hän edes ymmärrä tilanteen harmittavan toista.

– Jos asian ottaa puheeksi, saattaa toinen todeta, ettei oikein osaa pitää yhteyttä keneenkään. Tavallisesti sellainen liittyy toimintatapoihin tai persoonaan, eikä juuri siihen kyseiseen ystävyyssuhteeseen.

Parhaassa tapauksessa keskustelu johtaa siihen, että passiivisempi osapuoli alkaa ottaa tasapuolisemmin vastuuta yhteydenpidosta.

Aina niin ei kuitenkaan käy. Silloin on pohdittava, miltä tilanne itsestä tuntuu.

” On hyvä muistaa, että toisella voi olla meneillään jotain, jonka vuoksi hän ei vastaa.

Jos kyseisen ystävyyssuhteen kokee tärkeäksi, yksi vaihtoehto on vain hyväksyä, että roolit juuri tässä ystävyydessä menevät näin ja on oltava itse valmis olemaan aktiivisempi osapuoli. Toinen vaihtoehto on, että antaa itsekin hetkeksi ystävyyssuhteen olla. Siihen voi halutessaan palata myöhemmin.

Asiaa kannattaa ajatella myös toisen näkökulmasta.

– On hyvä muistaa, että toisella voi aina olla meneillään jotain, jonka vuoksi hän ei vastaa. Vastaamattomuus liittyy useimmiten ihmisen omaan elämään, parisuhdeongelmiin, mielenterveyteen tai muuhun.

Surullinen fakta on sekin, että kaveruussuhteiden hiipuminen on luonnollinen osa elämää, vaikka se kipeää voi tehdäkin. Hyvä uutinen on se, että viilenneen ystävyyden voi lämmittää uudelleen pitkänkin ajan kuluttua, jos molemminpuolista tahtoa ja valmiutta löytyy.

Ensimmäinen askel voi olla vaikkapa sen viestin laittaminen.

Lue lisää: Toiselta voi pyytää anteeksi 5 eri tyylillä – tee testi, niin tiedät, mikä tapa on omasi