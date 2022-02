Kun Pirjo Lonka ja Jani Volanen alkoivat seurustella, he saivat kuulla suhteestaan päivittelyä: ”Aluksi elimme naapureina, se oli Janin järkevä idea”

– En kaivannut enkä etsinyt kumppania, mutta niin vain kävi, Pirjo Lonka kertoo hänen ja Jani Volasen 12 vuotta kestäneen suhteen alusta.

Näyttelijät Pirjo Lonka, 50, ja Jani Volanen, 50, ovat olleet yhdessä noin 12 vuotta, joista naimisissa 8. Liitto on kummallekin toinen.

He tunsivat toisensa jo Teatterikouluajoilta.

– Olin vasta eronnut, ja minulla oli takanani lähes 16-vuotinen nuorena aloitettu liitto. En kaivannut enkä etsinyt kumppania, mutta niin vain kävi. Tajusimme yhtä aikaa, että tuossahan tuo ihminen on, Pirjo kertoo suhteen alusta.

– Jani oli määrätietoinen ja sanoi, että kyllä me nyt ruvetaan olemaan. Se oli niin selvää,

Pirjon mukaan osa kaveripiiristä otti asian hyvin, mutta osalle siinä oli ihmettelemistä.

– Ainahan suhteita päivitellään: onpa se vanha, onpa se nuori tai on kaksi samaa sukupuolta yhdessä. Olen sitä mieltä, että kaikki hyvä, mitä maailmaan mahtuu, on hyvä homma. Ihmisten suhteet ja se, kuka kenetkin löytää, ovat minusta aina iloisia asioita. Jos joku jostain löytää rakkautta, se on positiivinen asia.

” Emme lähteneet heti yhdistämään perheitä, vaan katsoimme tilannetta jonkun aikaa.

Pirjolla ja Janilla on yhteensä viisi lasta: Pirjolla oli entisestä liitostaan kolme, Janilla yksi, ja yhteinen lapsi syntyi, kun Pirjo oli 42-vuotias.

– Aluksi elimme Janin kanssa naapureina. Lapsemme tunsivat toisensa ennestään. Emme lähteneet heti yhdistämään perheitä, vaan katsoimme tilannetta jonkun aikaa. Se oli Janin järkevä idea. Kun muutimme yhteen, oli tärkeä löytää sellainen kämppä, jossa jokainen lapsi sai oman huoneen.

Nyt kotona lapsista asuu enää kaksi.

– Tuntuu edelleen ihmeelliseltä, että olen löytänyt ihmisen, jonka kanssa on niin hyvä. Saan olla tällainen kuin olen, ja toinen vielä tykkää siitä, mitä olen. On kauhea ajatus, että pitäisi olla jotakin muuta. Saan kokea, että riitän tällaisena.

Pirjon mukaan hän on monessa asiassa puolisonsa kanssa hyvin samanlainen, mutta erojakin löytyy. Pirjo esimerkiksi rakastaa luontoa ja mökkeilyä, Jani taas ei voi sietää niitä. Romantiikan suhteen Pirjo sanoo olevansa Janin kanssa samalla aaltopituudella.

– Minulle riittää se, että arjessa on hyvä olla. Välillä käymme syömässä tai lähdemme reissuun kahdestaan kerran vuodessa tai kahdessa.

– Romanttista on myös se, että molemmat saavat tehdä mitä tykkäävät. Jos haluan Pariisiin viikonlopuksi kaverin kanssa, se on Janille ok. Sellainen vapaus on ihanaa. Ja aika harvinaista, koska yleensä sitä haluaa olla toisen kanssa. Kotona olo on kuitenkin kaikkein parasta.

