Pauliina Laitinen meni rikkaisiin naimisiin ja eli ylenpalttista arkea – kertoo nyt, miten ruotsalaisen yläluokan elämä erosi täysin omasta lapsuudesta Porissa

Avioliitossaan ruotsalaisen yläluokan keskellä Pauliina Laitisen arki oli valmistautumista juhlasta toiseen. Arvot olivat täysin toiset kuin mitkä hän oli säästäväisessä lapsuudenkodissaan omaksunut.

Pauliinalla on koira Doria sekä viisi undulaattia: Regina, Ingrid, August, Cézanne ja Don. ” On ihmeellistä, miten pieniä eläimiä voikin rakastaa niin paljon.”

Taidemarkkinoiden asiantuntija Pauliina Laitinen oli viisi vuotta naimissa ruotsalaisen Sverker Littorinin kanssa, kunnes pariskunnalle tuli ero vuonna 2019.

Avioliitossaan ruotsalaisen yläluokan keskellä arki näyttäytyi ylenpalttisena ja vei Pauliinaa jatkuvasti eksoottisille safarimatkoille tai samoihin seurapiireihin Ruotsin kuninkaallisten ja silmäätekevien kanssa.

Arki oli jatkuvaa juhlien järjestämistä.

– Östermalmilla pistin merkille, että edustuskelpoisista kodeista tuli löytyä samankaltaisia esineitä. Oli Svenskt Tenniä, perittyä hopeaa, jotain eksoottista Afrikasta. Kartanoissa ja linnoissa piti olla East Indian Companyn posliinia ja eteishallissa ketunnahka. Elämä oli pitkälti pr:ää, hankinnoista ja matkoista kuului kertoa kaikille tarkasti.

Pauliinan lapsuudenperheessä Porissa asenne oli tyystin toisenlainen.

Kristillisen kasvatuksen tarjonneessa perheessä säästäminen ja nuukuus olivat arvoja itsessään, eikä säästöjä kerätty suuriin sijoituksiin, korkeintaan pahan päivän varalle. Vain matkustelu oli ”ylellisyys”, johon käytettiin rahaa. Pauliina kävi lapsena Kaukasus-vuorilla saakka.

– Sanonkin aina, että Porin-tauti on sellainen, missä eletään niin niukasti kuin voidaan ja kuollessa sitten yllätetään kaikki. Mieluummin on halpa ruma lompakko täynnä rahaa kuin hieno merkkikukkaro tyhjänä, Pauliina, 51, kiteyttää.

– Nuoruudessani perheen säästäväisyys tuntui välillä jopa ärsyttävältä. Kaikkialle käveltiin, eikä mihinkään turhaan tuhlattu, edes kaupan muovikassiin. Kun lama sitten tuli, nostin hattua vanhemmilleni. Varsinkin isäni näki taloudessa pidemmälle kuin muut.

Laitisten kulutusvastaisuus opetti nuorelle Pauliinalle muutakin kuin säästämistä: ympäristötietoisuutta, esineiden arvostamista sekä täydellisen irtioton statusahdistuksesta.

– Perheeni ei koskaan lähtenyt mukaan sellaiseen, että omaisuudellaan olisi tarvinnut näyttää paremmuuttaan tai todistaa jotain. 1980-luvun kerskakulutuksen keskellä se oli poikkeuksellista, Pauliina sanoo.

Kun meillä Suomessa on totuttu pienentämään itseämme, Ruotsissa piti korostaa. Pauliina luonnehtii tuota elämänvaihettaan vuoroin koveraksi ja kuperaksi.

– Jokaisella yhteiskunnalla on omat arvonsa. Ruotsin arjessani ne olivat vastakkaiset sille, mihin olin Suomessa kasvanut. Omaksuin uudet tavat nopeasti, mutta jälkeenpäin olen ymmärtänyt, miten raskasta se oli luonteelleni. Se, mitä ihminen on aidoimmillaan, näkyy vasta, kun on yksin.

