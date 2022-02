Salla Paajasen nöyryytys YT-keskusteluissa: ”En suostunut siihen enää tässä ammatillisessa vaiheessa”

Salla Paajasen, 57, toimittajanura on kestänyt nelisenkymmentä vuotta, eikä se vieläkään ole loppumassa. – Olen toimittajana täysissä voimissani.

Viimeksi alueuutisia juontanut pitkän uran tehnyt toimittaja Salla Paajanen, 57, jättää Ylen. Päätös syntyi YT-neuvottelujen tuloksena, jossa Sallalle tarjottiin erilaisia töitä ja palkanalennusta. YT:t olivat Sallalle kolmannet seitsemän vuoden sisään.

– Olen ollut vuodesta 2015 alueuutisten juontajana; nyt minulle tarjottiin sen sijaan erilaisia vuorotöitä tai reissaamista Tampereen ja Pasilan välillä, Salla kertoo.

– En enää tässä ammatillisessa vaiheessa ja yli 26 Yle-vuoteni jälkeen halua ryhtyä esimerkiksi kenttäreportteriksi ja kuvaamaan juttuja kännykällä. Tai suoltamaan aiheita verkkoon, someen ja televisioon ja tekemään aamu- ja iltavuoroja. Tuntui nöyryyttävältä, että myös palkkani olisi laskenut. Otin lopputilin, ja urani Ylellä päättyy ensi kesänä.

Sallan toimittajanura on kestänyt kaikkineen nelisenkymmentä vuotta.

– Kiireisimmillään se on niin kokonaisvaltaista työtä, että se on korvien välissä 24/7. Mitä enemmän ikää on tullut, sitä paremmin olen halunnut tehdä työni. Laatukriteerini ovat vahvistuneet.

Sallan mielestä työkulttuuri on noiden vuosikymmenten aikana muuttunut.

– Tullessani alalle työyhteisön senioreita kunnioitettiin, ja me nuoremmat katsoimme heitä ylöspäin. Olen nyt 57-vuotiaana entistäkin allergisempi huonolle johtamiselle. Lopputulemani on nyt, ettei ikäjohtamista nykyään osata.

YT-neuvotteluiden aikaan Salla kertoi kärsineestä unihäiriöistä. Nyt tilanteen ratkettua olo on helpottunut ja stressi väistynyt. Hyvääkin hän jo tilanteessa näkee.

– Lomani ei ole kesän jälkeen enää kenenkään taskussa, eikä minun tarvitse kysellä lupaa, mitä saan tehdä. Olen toimittajana täysissä voimissani ja valmis juontamaan, kirjoittamaan ja esiintymään.

