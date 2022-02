Martina Aitolehti joutui onnettomuuteen ja lensi asfalttiin, mutta sekään ei pysäyttänyt häntä – sitten tapahtui älytön onnenpotku: ”Sellaista ei tapahdu ikinä”

Ruusukullan värisellä sormuksella Martina Aitolehden vasemmassa nimettömässä on paljon tehtäviä. Se raportoi omistajalleen muun muassa tämän unenlaadusta, kehon lämpötilasta ja aktiivisuudesta. Se ennakoi merkkejä Martinan kuormittumisesta tai kertoo, kun kroppa on hyvässä vireessä. Siis sellaisia hiljaisia kehon signaaleja, mitkä kahden tyttären, koiran ja yksinyrittäjä-urheilijan arkea pyörittäessä jäisivät helposti huomaamatta.

Sen sijaan sormuksella ei ole sitä merkitystä, millaisena sivulliset ovat sen halunneet nähdä. Se ei ole kihlasormus eikä kerro Martinan sitoutumisesta muuhun kuin korkeintaan oman hyvinvointinsa seuraamiseen. Sijainti nimettömässäkin on ihan käytännön sanelemaa.

– Koska teen paljon käsilläni, nimettömässä älysormus on vähiten tiellä, Martina, 39, selittää arkisesti.

Korun arveltiin kertoneen kihlauksesta pian sen jälkeen, kun Martina viime kesänä oli esiintynyt Me Naisten kansijutussa silloisen miesystävänsä Hannu Pikkaraisen kanssa. Tuolloin Martina vielä asennoitui suhteeseen vakavissaan ja kertoi ex-jääkiekkoilijan tehneen häneen ison vaikutuksen urheilullisuudellaan ja rohkeudellaan ottaa paikkansa dominoivan naisen elämässä. Yhteen muutostakin oli puhetta, mutta yhteistä kotia ei koskaan ehditty perustaa. Helmikuussa alkanut seurustelusuhde päättyi loppuvuodesta kestettyään alle vuoden, Martina vahvistaa nyt.

– Pitkässä elämänkaaressa se oli melko lyhyt kokemus, ja vaikka erot ovat aina tylsiä, ei se ollut shokki. Olen aina ollut itsenäinen, mutta nyt nelikymppisenä olen ensi kertaa aikuisiällä oikeasti ja kunnolla yksin ilman parisuhdetta, Martina sanoo.

– Ja tiedätkö: se tuntuu niin hyvältä ja oikealta juuri nyt. Yksinolo ei olekaan mikään paniikin tai ahdistuksen aihe, minulla ei ole kerta kaikkiaan kiire mihinkään.

Velvollisuus sanoa stop

Martina kantaa päävastuun nykyisestä kodistaan sen ainoana aikuisena. Tyttäristä Victoria on 12-vuotias ja Isabella yhdeksän. Kun Nala-koirakin on tyttö, Martina nauraa, että huushollissa vallitsee ”ihana akkavalta”.

– Meidän kodissamme on nyt hyvä energia. Minun on tärkeää keskittää huomioni ja aikani tyttäriin ja tunnen, että tämä elämänvaihe on tosi terveellinen tila myös minulle. Se jatkuu niin kauan kuin on tarkoitettu.

Martina ei halua eritellä edellisen suhteen päättymiseen johtaneita syitä. Hän uskoo, että ihminen on kokemustensa summa ja että tämän päivän valinnoissa kuuluvat aiempienkin erojen opit. Mitä pidempi yhteinen historia on ollut, sitä isompi myllerrys sen katkeamista on seurannut.

” Silloin jouduin aidosti selviytymään ja aloitin alusta ihan kaiken. Rakensin uusiksi itsetuntoni, identiteettini, elämäni ja kotini.

Kun Martina erosi edellisestä avoliitostaan liikemies Stefan Thermanin kanssa vuonna 2020, pakettiin kuului kymmenen yhteistä vuotta ja yhteinen lapsi.

– Silloin tunsin oikeasti olleeni pohjalla. Vaikka halusin eroa itse, päätös oli raju ja vaikea. Minun oli helppo samastua heihin, jotka ovat olleet yhdessä nuoresta ja pitkään, Martina kertaa.

– Silloin jouduin aidosti selviytymään ja aloitin alusta ihan kaiken. Rakensin uusiksi itsetuntoni, identiteettini, elämäni ja kotini. Kun minä sen ponnistelun sain maaliin, päätin, etten ikinä tyytyisi mihinkään, mikä ei ole hyväksi minulle ja tytöilleni.

Martina sanoo nykyään olevansa herkkä kuuntelemaan fiiliksiään. Jos vaikkapa ihmissuhteessa tulee vähänkin tunne, etteivät energiat kohtaa tai ettei fiilis ole oikeanlainen, hän reagoi oitis.

– Omille tuntemuksilleen pitää olla uskollinen. Ajattelen, että jos jokin asia ei tunnu oikealta, minulla on suorastaan velvollisuus sanoa stop. En tarvitse suhdetta vain, koska olisi inhottavaa olla yksin. Silloinhan olisin yhä aivan kesken.

Martina pitää virkistävänä uutta tilannettaan oman elämänsä ohjaimissa. Vaikeat kokemukset eivät nujertaneet, vaan kasvattivatkin henkistä kanttia.

– Kun olen jo selviytynyt pahimmasta, mikäs hätä tässä enää on. Voin tavata uusia ihmisiä, katsoa ja tutustua kaikessa rauhassa ja tutkia, mitä oikeasti haluan parisuhteelta tai kumppanilta. Tahdon olla tietoinen omista haluistani, kuunnella ja noudattaa niitä.

Martina luottaa nyt ajatukseen, että asioita tapahtuu, jos ja kun niin on tarkoitettu. Jos elämä tuo kohdalle uuden kumppanin, tältä saisi löytyä samanlaista rauhaa ja luottamusta.

– En halua enää sellaista, että kumpikaan rakentaa identiteettiään tai onnellisuuttaan toisen varaan. Ne pitää ensin löytää itsestä. Uskon, että hyvä suhde perustuu pyyteettömyyteen ja aitoon tasaveroisuuteen.

” Kyllä suhdetta häiritsee, jos siihen on tultu kovin erilaisista elämäntilanteista.

Tasa-arvolla Martina ei tarkoita sukupuolten välistä roolijakoa vaan elämänkokemusten yhteneväisyyksiä.

– Kyllä suhdetta häiritsee, jos siihen on tultu kovin erilaisista elämäntilanteista: jos vain toinen on ollut aiemmin pitkässä suhteessa, vain toisella on lapsia tai vaikkapa taloudelliset tilanteet ovat hyvin erilaiset. Epätasapaino vaikuttaa suhteessa kaikkeen tekemiseen, olemiseen, ymmärrykseen ja kunnioitukseen, hän arvioi.

– Paras lähtökohta seuraavalle suhteelle olisi kaksi itsensä tuntevaa aikuista, joilla olisi aidosti kivaa toistensa seurassa vapaina valtavista odotuksista. Sellainen tulee, jos on tullakseen.

Miten sä sen teet?

Työssään hyvinvointivalmentajana Martinalta kysytään usein selviytymisestä: miten sä sen teet? Hänestä kysymys on edelleen vaikea, vaikka taitoa on tarvittu monenlaisissa kriiseissä ja vastoinkäymisissä. Martinalla ei ole ollut gurua kertomaan, miten sisaren kuolema pitäisi käsitellä tai mentoria ratkomaan eroja ja isättömyyden kokemuksesta nousseita kysymyksiä.

– Taidan yksinkertaisesti tykätä elämästäni niin paljon ja olen siinä niin utelias, että en ole lannistunut. Voin kuulostaa naiivilta sanoessani, etten halua hukata yhtään päivää, mutta niin minä elän, Martina muotoilee.

– Minä myös kohtaan kipeätkin asiat brutaalisti päin naamaa. Se on hirveää ja sattuu, mutta en ole keksinyt, miten muutenkaan kriiseistä pääsee yli – vain siten ne voi taputella ja jatkaa kevyemmin eteenpäin. Jos ongelman yrittää sivuuttaa tai surun tukahduttaa, se jää haamuna matkaan loppuelämäksi.

Martinalla on tapana myös ajatella, että lopulta vaikeudet kääntyvät voimaksi ja opiksi. Silloin seuraavasta kierroksesta selviää ehkä helpommin tai ainakin tietää selviävänsä ajan kanssa.

– Vastoinkäymiset ovat suurin mahdollisuus kasvaa ja oppia tuntemaan itseä. Aika harvoin niitä diipeimpiä juttuja miettii silloin, kun elämässä kaikki menee kivasti.

” On vanhanaikainen ajatus hävetä epäonnistumisiaan tai jarrutella tekemisiään niiden pelossa.

Martina puhuu valmennettavilleen niin ikään epäonnistumisen pelosta ja häpeästä, ne ovat tuttuja ja turhia. Kun mokia, repsahduksia ja kriisejä tapahtuu kaikille, miksi omaansa pitäisi hävetä?

– Minusta on todella vanhanaikainen ajatus hävetä epäonnistumisiaan tai jarrutella tekemisiään niiden pelossa. Moni hyvä tavoite tyssää siihen, ettei epäonnistumisen pelossa kehtaa edes yrittää – mitä hemmettiä!

Mentorina elämänmuutoksessa

Tänä keväänä Martina avaa omia tavoitteitaan ja elämänohjeitaan kahdessakin tv-ohjelmassa: Iholla-sarja näkyy jo Discovery+-palvelussa, ja helmikuussa samalla kanavalla alkaa Revenge Body with Martina Aitolehti, joka on suomalaisversio alkuperäisestä Khloé Kardashianin vetämästä menestysformaatista. Siinä kolmen kuukauden haasteessa osallistuja pyrkii kohti parempaa henkistä ja fyysistä kuntoa. Ohjelmat kuvattiin viime kesänä.

”On motivoivaa saada olla mukana toisen ihmisen suuressa elämänmuutoksessa”, Martina sanoo työstään.

Elämäntapamuutoksen mentorointi liippaa läheltä Martinan päivätyötä valmentajana, mutta tällä kertaa ohjelmassa työpanos on vahvemmin henkisellä puolella. Tehtävän intiimiys ja toisaalta palkitsevuus yllättivät Martinan.

– Käyn minä heiluttamassa rautaakin äijien kanssa, mutta enemmän käytän ohjelmassa aikaa keskusteluihin. Olen empaattinen ihminen, ja kun intiimissä tilanteessa osallistuja saattoi romahtaa silmieni edessä, siinä piti itsekin skarpata pysyäkseni vahvana ja tukena, Martina paljastaa.

– Olen tosi otettu ja kiitollinen, että saan tehdä tällaista duunia. On motivoivaa saada olla mukana toisen ihmisen suuressa elämänmuutoksessa. Samalla uskon, että juuri tällaista televisiota tarvitaan tänä aikana, kun ihmiset tuntuvat olevan hädissään.

Arvet käsivarressa

Mentorointi ja valmennustyö ovat vastapainoa Martinan triathlonistiuralle. Siinä missä urheilijana pitää itsekkäästi tuijottaa omaa napaa ja keskittyä vain omaan suoritukseen, hyvinvointivalmentajana fokus on asiakkaissa ja näiden kehityksessä. Martina tuntee löytäneensä eri rooleissaan toisiaan tukevan urakokonaisuuden.

Triathlonistina Martina ei ole ammattiurheilija, mutta harrastaa lajia ammattimaisesti omine sponsoreineen, kisatavoitteineen ja valmentajineen.

– Vaikka urheilen tavoitteellisesti, se on sitä minun omaa aikaani, oman intohimoni viemistä eteenpäin. Samalla se, mitä teen urheilijana, on parasta oppia ja tukea työlleni valmentajana. Voin lukea sata valmennusopasta, mutta minulla ei olisi samanlaista annettavaa ilman käytännön kokemustani kilpaurheilijana, Martina sanoo töistään.

– Samaa mielentilaa, omistautumista ja sitoutumista vaaditaan molemmissa: minulta kilpaurheilijana ja elämänmuutosta tekeviltä valmennettaviltani.

Martinalla oli paikka triathlonin MM-kisoihin, jotka piti käydä Yhdysvalloissa syyskuussa 2021. Kova valmistautuminen alkoi heti kisapaikan varmistuttua maaliskuussa. Ensin sisua ja sitoutumista haastoi loukkaantuminen, sitten pyöräilyonnettomuus.

Pahin loukkaantuminen tapahtui nopeustreeneissä Helsingissä, Eläintarhan kentällä kesäkuussa. Alkulämmittelyissä tuntunut vihlaisu paljastui lopulta takareiden jänteiden repeämäksi. Vaikka jalka oli käytännössä toimintakyvytön, Martina uhosi lääkäreilleen kisaavansa vaikka sitten linkkaamalla.

– Mind settini oli niin tiukasti kiinni kisassa, etten oikein edes tiedostanut kipujani. Lääkärit laskivat, että kuuden viikon totaalilevolla uutta solukudosta saattaisi ehtiä kehittyä riittävästi kisaan mennessä, Martina kertaa viime kevään tapahtumia.

” Huonommalla kypärällä tai tuurilla olisin voinut vammautua pysyvästi tai jopa menettää henkeni.

Kun jalka sitten saatiin siihen kuntoon, että Martina pääsi nousemaan polkupyörälle, hän joutui onnettomuuteen auton kanssa. Martina lensi asfalttiin, kypärä halkesi, ja olkapäästä repesi nivelkapseli. Vasta myöhemmin kotimatkalla hän tajusi, miten vakavasta paikasta oli selviytynyt.

– Huonommalla kypärällä tai tuurilla olisin voinut vammautua pysyvästi tai jopa menettää henkeni. Nyt rytäkästä jäivät vain elinikäiset arvet käsivarteeni.

Vaikka vammat eivät pysäyttäneet Martinan kisasuunnitelmia, lopulta koronarajoitukset tekivät niin. Pandemian vuoksi Yhdysvaltoihin ei herunut matkustuslupaa. Päätös tuntui Martinasta musertavalta, kunnes yhtäkkiä oltiin taas uuden edessä:

– Kisajärjestäjä antoi lopulta option siirtää kilpailuoikeuteni myöhempään kertaan. Sellaista ei tapahdu ikinä! Martina iloitsee.

Niinpä unelmaa on nyt lykätty vuoteen 2023, jolloin puolimatkan maailmanmestaruudesta kisataan ensi kertaa Suomessa, Lahdessa, Ironman 70.3 -kisassa.

– Päätös syntyi valmentajieni kanssa suunnilleen sekunnissa.

Triathlonissa Martinan merkittävin tavoite on asetettu vuoden 2023 kisoihin Lahdessa. Hän on silloin 41-vuotias. ”Tässä lajissa ikä ei ole este. Elämänkokemus kasvattaa kärsivällisyyttä ja sitkeyttä.”

Hyvältä tuntuva nelikymppisyys

Martina täyttää kesäkuussa 40 vuotta, ja uransa tärkeimpien kisojen aikaan hän on 41-vuotias. Kahden lapsen äitiä lukema ei hidasta eikä rajoita. Ikä pidentää vähän rääkistä palautumista, mutta kisa-adrenaliineissa sitäkään ei kuulemma huomaa: uituaan 1,9 kilometriä, pyöräiltyään 90 ja juostuaan 21,2 kilometriä Martinasta tuntuu usein maalissa siltä, että tämänhän voisi tehdä uudestaan.

– Ultralajeissa iästä ja kokemuksesta on pikemminkin hyötyä. Koska sekä treenit että suorituksen kesto ovat pitkiä, kärsivällisyys, maltti ja rauha ovat hyödyllisempiä kuin räjähtävä nopeus. On myös ymmärrys siitä, että kunnon rakentaminen on pitkä prosessi, Martina summaa.

– Naisen kroppa on siitä huikea, ettei synnyttäminen vie siltä toimintakykyä. Vasta lapset saatuani opin todella kuuntelemaan kehoani ja sen signaaleja.

” Elämässäni alkaa uudenlainen aikakausi, ja olen siitä innostunut.

Nelikymppistensä kunniaksi Martina valmistelee parhaillaan elämäntarinastaan kirjaa, joka julkaistaan kesällä. Synttärijuhlien suunnitelmat ovat vielä auki, eikä Martina ole päättänyt, haluaako juhlia isosti, yksin vai perheensä kanssa.

– Nelikymppisyys tuntuu hyvältä, eikä siihen liity minulla pelkoja tai ahdistusta, ennemminkin fiilis, että hitto, olen vihdoin aikuinen nainen. Olen saanut kokea paljon ja toteuttaa itseäni sata lasissa. Nyt kun lapsetkin ovat isompia, elämässäni alkaa uudenlainen aikakausi, ja olen siitä innostunut, Martina sanoo ja hiljenee sitten mietteliääksi.

– Sisälläni on rauhallinen ja seesteinen olo. Luulen, että se on tunne, jota moni elämässään tavoittelee.

Martina Aitolehti Hyvinvointivalmentaja ja somevaikuttaja täyttää kesällä 40 vuotta. Tytär Victoria, 12, syntyi avioliitosta Esko Eerikäisen kanssa, Isabella, 9, avoliitosta Stefan Thermanin kanssa. Esillä Discovery+ -palvelun ohjelmissa Iholla sekä Revenge Body with Martina Aitolehti. Julkaissut elämäntapaoppaan Elämäni kunnossa. Treenaa ammattimaisesti triathlonia.

