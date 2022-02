Hanna jätti alkoholin ja kertoo nyt, mitä lopettaneelle ei kannata sanoa – näin päätös vaikutti ystävyyssuhteisiin

Kun ystävä jättää alkoholin, päätöstä voi olla vaikea hyväksyä. Usein se kertoo enemmän meistä itsestämme kuin juomisen lopettaneesta.

”Ai sä olet oikeasti lopettanut!”

Hanna päätti yli kaksi vuotta sitten, ettei käytä enää alkoholia. Päätös lopettamisesta ei ollut kovin vaikea. Paljon vaikeampaa oli kertoa siitä ystäville.

– Muutaman läheisen ystävän kanssa ystävyyttä nimenomaan hoidettiin juomalla yhdessä, joten piti miettiä, mitä ystävyydestä jää jäljelle sen jälkeen.

Ystävien reaktiot vaihtelivat kannustuksesta epäuskoon ja suuttumukseen. Moni ei uskonut, että päätös pitää. Tuttavat tarjosivat sitkeästi alkoholia, vaikka tiesivät lopettamispäätöksestä.

– Alkoholin tarjoamista kesti reilusti yli vuoden. Viime kesänä taisi olla ensimmäinen sellainen kerta, että juhlissa sain kysymättä käteeni lasin vissyä.

Hannaa huvitti, miten säälien monet totesivat, että ”sä et siis enää koskaan juo”.

– Se liittyy siihen aineeseen. Ihmiset pitävät alkoholia tosi kovassa arvossa.

Miksi meidän on niin vaikeaa osata käyttäytyä, kun ystävä lopettaa alkoholinkäytön?

– Se kertoo meidän kulttuuristamme. Kun kaikki juovat, se ei ole kenenkään ongelma, mutta kun yksi ei juo, se on kaikkien ongelma. Silloin ollaan erilaisia, erotutaan normista, sanoo psykologi Aino Kohtala Terveystalosta.

Monet vakuuttavat, että erilaisuus on ok, mutta kun se koskettaa itseä, erilaisuuden hyväksyminen ei olekaan niin helppoa.

Kai sä nyt vähän juot!

Hanna päätyi lopettamaan siksi, että oli alkanut omasta mielestään pitää vähän liikaa yksin juomisesta ja hoitaa vähän liikaa tunteitaan alkoholilla.

– Parasta mitä tiesin, oli siivota yksin kotona ja naukkailla samalla viiniä, hän kertoo.

– Ihmisillä on erilaisia motiiveja käyttää alkoholia. Jotkut vain bilettävät sen voimalla. Minulle alkoholista oli tullut ensisijainen ja oikeastaan ainoa tapa käsitellä tunteitani.

Hanna oli juuri hankkinut kumppaninsa kanssa yhteisen asunnon, kun heille tuli ero. Se oli viimeinen pisara. Hanna tajusi, että ongelmat vain pahenevat, jos hän jatkaa niiden hoitamista juomalla. Niinpä hän lopetti kokonaan.

” Meillä ei ole kokemusta siitä, että pidetään hauskaa mocktaileja juomalla.

Hanna sai ratkaisunsa jälkeen kuulla paitsi ällistelyä, myös taivuttelua. Varsinkin jos hän oli menossa ystävien kanssa ulos.

– On aika loukkaavaa koko ajan epäillä ja vihjailla, että varmaan juon kuitenkin. Kyllä sitä ystäviltään toivoisi, että jos tekee sellaisen päätöksen, ystävät eivät koko ajan sitä horjuttaisi. Eihän eropäätöksen tehneelle ystävällekään sanota, että oletko nyt ihan varma tästä.

Hanna ymmärtää, että jotkut pelkäsivät hänen muuttuvan toisten juomista kyttääväksi moraalipoliisiksi, joka pitää itseään heitä parempana ihmisenä.

– Olin itse ihan samanlainen silloin, kun käytin vielä alkoholia. Ajattelin, että ne, jotka eivät juo, ovat rasittavia tyyppejä, jotka patsastelevat siinä erinomaisina selvinpäin, kun itse vedin hirveät lärvit. Mutta ei minua kiinnosta kenenkään muun juominen kuin omani. En merkkaa mihinkään vihkoon, paljonko muut juovat.

Raitistumisen vaikutuksesta sosiaalisiin suhteisiin on tehty myös tutkimuksia. Pohjois-Carolinan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että raittiit joutuvat kehittelemään erilaisia strategioita selviytyäkseen tilanteissa, joissa ”kuuluu” juoda tai tarjotaan alkoholia. Etenkin työhön liittyvissä tai vastaavissa sosiaalisissa tilanteissa moni koki, että ”en juo ollenkaan” tai ”en käytä alkoholia” oli liian radikaali selitys niiden korvissa, jotka juovat. Niinpä juomattomuutta seliteltiin aikaisella aamulla, reseptilääkityksellä, migreenillä tai sillä, että on seurueen kuskina.

Tutkimuksen loppupäätelmässä todettiin, että etenkin työtilaisuuksissa olisi tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa raittiiden ei tarvitsisi selitellä itseään ja juomattomuuttaan.

Raitis ja tylsä?

Monesti alkoholia käyttävät ajattelevat, ettei raitista kannata tai pidä kutsua ollenkaan mukaan kekkereihin. Se voi olla melkoisen ulos sulkevaa, vaikka tarkoitus olisikin alun perin hyvä.

Hannallakin on sellaisesta kokemusta: jotkut lakkasivat pyytämästä häntä illanviettoihin, sen sijaan häntä alettiin pyytää metsäkävelyille.

– Ihan kuin olisin muuttunut toisenlaiseksi ihmiseksi. Ei minusta mitään sienestäjä-marjastajaa tullut, vaikka lopetinkin juomisen.

Muutaman kanssa ystävyys on päättynyt.

– Joillekin olen ilmeisesti ollut vain seuraa, jota on pyydetty mukaan ryyppäämään.

Amerikkalaistoimittaja Jessica Booth kirjoittaa Insider-lehden kolumnissaan, kuinka töksäytteleviä kommentteja hän sai puolitutuilta kieltäytyessään alkoholista. Useimmiten on epäilty päin naamaa, että koska hän on selvä, hän on tylsä ja ikävystyttävä ihminen.

Psykologi Aino Kohtala sanoo, että raitistuneen ystävissä voi herätä pelkoa ja huolta siitä, miten tämä on minulta pois. Näitä tunteita ei tunnisteta ja niihin sitten vain reagoidaan, Kohtala sanoo.

Siitä seuraa töksäytyksiä, että ”kai sä nyt vähän juot” ja ”et kai sä kokonaan ole lopettanut”.

Meillä on myös kulttuurista taipumusta yhdistää alkoholi tunnetiloihin, kuten vaikka juuri hauskanpitoon. Siitä johtaa ajatus, ettei ole enää hauskaa, jos ei ole alkoholia.

– Sehän ei ole totta. Mutta meillä ei ole kokemusta siitä, että pidetään hauskaa mocktaileja juomalla, Kohtala sanoo.

” Välit ovat suurimman osan kanssa korjaantuneet. Joidenkin kanssa ystävyys on jopa syventynyt.

Kun ryhmästä joku lopettaa alkoholin käytön, se melkeinpä pakottaa myös muut tarkastelemaan omaa alkoholin käyttöään. Sitä ei välttämättä ole mukavaa tehdä.

Kohtala muistuttaa myös, että aina kaikki eivät kommentoi hölmöjä asioita ilkeyttään.

– Mehän olemme itsekeskeisiä sellaisella ei-pahantahtoisella tavalla, ettemme aina muista niitä toiselle tärkeitä asioita – kuten sitä, ettei hän käytäkään enää alkoholia.

Juomisen lopettaminen on aiheuttanut myös hyviä asioita Hannan suhteessa itseensä sekä sitä kautta ystäviin.

– Nykyään olen kivempi ihminen itselleni. Se saattaa ensin vaikuttaa siltä, että olen muille inhottavampi. En enää jousta ihan kaikessa enkä esimerkiksi salli enää, että joku muuttaa viime tipassa suunnitelmia, vaan sanon siitä. Ulkopuolisesta saattaa vaikuttaa, että olen tiukkapipoisempi. Mutta itselleni tämä on parempi tapa.

Vaikka joidenkin ystävien kanssa seurasi riitoja, ne ovat takana päin.

– Ystävät ovat minulle tosi tärkeitä. Välit ovat suurimman osan kanssa korjaantuneet. Joidenkin kanssa ystävyys on jopa syventynyt.

Hannan nimi on muutettu yksityisyyden suojelemiseksi.

