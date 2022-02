Nuorena Anniina Valtosta nöyryytettiin ratkaisevalla tavalla – kertoo nyt, miten se romutti haaveet ja vaikutti hänen elämäänsä

Anniina Valtonen haaveili pienenä näyttelijän ja laulajan urasta. – Muistutan kuulemma edesmennyttä pappaani. Hänkin tykkäsi esiintyä ja pitää puheita.

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Miksi halusit juuri meteorologiksi?

Olin lapsi, kun lensimme yölennolla Teneriffalta Suomeen ja näin koneesta upeat ukkospilvet ja salamat – ihan kuin olisin ollut diskossa! Ihmettelin, miten kapteeni tiesi ukkosesta etukäteen. Isä sanoi, että kapteeni kuuli asiasta meteorologilta. Ajatus meteorologin ammatista alkoi kypsyä. Pienenä halusin myös näyttelijäksi ja laulajaksi, mutta nuorisoteatterin ohjaaja romutti haaveeni. Minun piti laulaa soolo, ja hän nöyryytti ja haukkui minut teatterikavereideni edessä. En ole laulanut sen jälkeen kenenkään kuullen 20 vuoteen. Olen kuitenkin löytänyt varmuuden esiintymiseen.

Hengaatko vapaalla Pekka Poudan ja Mette Mannosen kanssa?

Valitettavasti en, he ovat eri kanavalla töissä. Mutta olemme hyvän päivän tuttuja. Ennen koronaa me Suomen meteorologit kyllä vietimme pikkujouluja yhdessä. Kävimme keilaamassa ja syömässä.

Millaista elämää vietät?

Hyvin tavallista ja jonkun mielestä jopa tylsää, mutta minusta aivan ihanaa elämää. Viihdyn kotona, enkä tykkää viilettää tai juhlia kaupungilla. Asun yhdessä mieheni kanssa, ja meillä on koira. Laitamme ruokaa ja katsomme leffoja suoratoistopalveluista. Ennen koronaa näimme paljon kavereita ja laitoimme yhdessä ruokaa.

Mitä harrastat?

Joogaa. Se pitää istumatyötä tekevän niska-hartiaseudun vetreänä ja tuo mielenrauhaa. Teininä harrastin disko- ja showtanssia, mutta niitä taitoja ei enää ole. Opiskeluaikana yliopistossa harrastin mieheni kanssa 50-luvun paritanssia, lindy hopia.

Jos saisit juontaa mitä tahansa, mitä juontaisit?

Seurasin syksyllä Brittien Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa. Voisin olla se takahuonehaastattelija. Vaikka olen Puoli seiskassa, en koe olevani oikeasti juontaja tai haastattelija. Lähdin mukaan sillä ajatuksella, että osaan keskustella kenen tahansa vieraan kanssa, ja keskustelun tavoitteena on tutustua vieraaseen. Näin saan jännitykseni aisoihin. Jos sanon juontavani Puoli seiskaa, sydämeni alkaa hakata.

Säteilet positiivisuutta. Mistä se kumpuaa?

Kasvatuksesta. Muistutan kuulemma edesmennyttä pappaani. Hänkin tykkäsi esiintyä ja pitää puheita. Myös isäni on positiivinen, ja hän tykkää yllättää ihmisiä. Äitini sanoo, että minä ja isäni olemme positiivisuusmagneetteja: vedämme puoleemme hyvää energiaa ja säteilemme sitä muille. Minut on kasvatettu siihen, että asioilla on tapana järjestyä. Ajattelen muista hyvää ja kohtelen ihmisiä kiltisti, mutta en ole sinisilmäinen enkä poljettavissa oleva kynnysmatto. Iloisuuteni ja positiivisuuteni saattavat myös ärsyttää. Jotkut voivat pitää sitä teennäisenä. Mutta olemme kaikki erilaisia, eikä kaikkia tarvitse miellyttää.

Lempisääsi?

Vapaalla tykkään auringosta, poutasäästä ja 20–25 asteen lämpötilasta. Pilvenharsoja ja heikkoa tuultakin saa olla. Inhoan talvea, kylmää, pimeää ja pakkasta, sillä palelen, ja minulla on usein kesälläkin villasukat jalassa. Töissä ollessa toivon, että säässä tapahtuu jotain jännittävää. On kiinnostavaa seurata, kun kovat pakkaset lauhtuvat, tulee plusasteita, vesisateita, jäätävää tihkua, sumua ja kuuraa. Kesällä minua kiinnostaa ukkonen, syksyllä syysmyrsky ja talvella lumimyrsky.

Mikä on lempikappaleesi? Entä paras elokuva?

Bruce Springsteenin Waitin’ on a Sunny Day ja Tina Turnerin The Best antavat hyvän mielen. Springsteen on isäni lempiartisti, ja hän on tartuttanut innostuksensa minuun, veljeeni ja meidän puolisoihimme. The Best oli häideni viimeinen hidas. Elokuvasuosikkini on James Bond -leffa Casino Royale, sillä näin sen mieheni kanssa virallisilla ensitreffeillämme 15 vuotta sitten.

Miten pidät huolta parisuhteestasi?

Suhteemme alkoi ystävyydestä ja syveni rakkaudeksi. Se oli ihana tapa aloittaa suhde.

Suhteemme perusta on rehellisyys ja luottamus toisiimme. Mieheni on minun tukeni ja turvani, rauha ja järjen ääni, kun omassa mielessä myrskyää. Tasapainotamme toisiamme, sillä minä olen positiivinen ja mieheni on pessimistisyyteen taipuva. Teemme paljon asioita yhdessä, vaihdamme päivittäin kuulumiset ja sanomme, että rakastan sinua. Parisuhteeseeni kuuluu läsnäoloa, pusuja ja haleja. On tärkeää tehdä pyytämättä asioita, kuten viedä roskat tai keittää kuppi kahvia. Toiselle pitää antaa myös omaa aikaa.

Mikä on mottosi?

Fab Fiven ekassa jaksossa oli lausahdus, että jos haluat tulla jonkun kanssa toimeen, anna hänen olla oma itsensä. Se oli hyvin sanottu.

Mistä haaveilet?

Urahaaveeni ovat aina liittyneet säähän. Haaveeni päästä meteorologiksi Ilmatieteen laitokselle toteutui. Tv-työ tuli positiivisena yllätyksenä. Sen sijaan, että kiiruhtaisin kohti seuraavaa haavetta, haluan pysähtyä hetkeen ja nauttia siitä, mitä olen saavuttanut. Toivottavasti pysyn terveenä ja hyvinvoivana.