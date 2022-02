Kun Anneli Jäätteenmäki meni naimisiin, puolison mukana tulivat myös teini-ikäiset tyttäret – ”Itselläni ei ole lapsia, mutta lapseton ihminen on hänkin täysi ihminen”

Anneli Jäätteenmäki on oivaltanut, että naisella ei ole parasta ennen -päivämäärää, että lapsetonkin ihminen on täysi ihminen ja jos omiin mahdollisuuksiinsa ei itse usko, ei niihin usko kukaan muukaan.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

HYVINVOINTI

”Henkinen kunto on yhtä tärkeää kuin fyysinen”

”Hulaan vanteella joka päivä viisitoista minuuttia. Mieheni Jorma, joka on eläkkeellä politiikan toimittajan työstään, innostui myös hulaamisesta. Se sujuu hyvin vaikka iltauutisia katsellessa.

Jos on mielenkiintoiset uutiset, niihin voi keskittyä hulatessa, jos tylsemmät, saatan lueskella samaan aikaan. Vanteen pyörittäminen vahvistaa keskivartaloa ja tekee hyvää selälle!

Harrastin ennen juoksemista ja juoksin paljon. Se johti siihen, että juoksin Helsinki City -maratonin. Oli upea kokemus tulla maaliin. Oli aurinkoinen, kaunis päivä, ja aikaa maratoniin meni neljä tuntia. Minun piti näyttää itselleni, että pystyn siihen.

Sen jälkeen juoksin joitakin puolimaratoneja. Jossain vaiheessa motivaatio loppui, enkä ole haikaillut uusien maratonien perään.

Nykyään hoidan kuntoani käymällä kuntosalilla ja sauvakävelemällä. Kotimaisemissani Lapuan tasaisessa maastossa on hyvä harrastaa kävelyä. Talvella nautimme Jorman kanssa molemmat hiihtämisestä. Metsässä valkeat, lumivaippaiset puut ovat kuin taideteoksia ja minä hiihdän niiden teosten keskellä. Mikä nautinto! Mieli virkistyy ja kunto kohenee.

Minulla todettiin vuonna 2006 rintasyöpä. Olen kiitollinen siitä, että löysin sen ajoissa, ja kiitos suomalaisen terveydenhoidon, selvisin siitä.

Ruotsi 1975. ”Olin Tukholmassa, Värtanin sataman kahvilassa töissä ja opiskelemassa ruotsia. Kuvassa myös siskoni Sirkka.”

Henkinen kunto on yhtä tärkeää kuin fyysinenkin, sen olen oivaltanut jo kauan sitten.

Kulttuuri pitää yllä henkistä kuntoani. Kirja on minulle kuin ystävä, ja ilman kirjoja maailmankuvani olisi paljon kapeampi. Lukeminen avaa uusia maailmoja ja ajatuksia. Minulla on yleensä monta kirjaa meneillään. Olen oppinut, että kirjan voi jättää kesken, jos siitä ei pidä. Aiemmin yritin lukea loppuun saakka, vaikka tarina ei olisi vetänyt.

Olen myös suuri kuvataiteiden ystävä, ja kokousmatkoilla olen aina pyrkinyt käymään paikallisissa taidemuseoissa. Hyvä taideteos on kuin virkistävä keidas.”

PERHE

”Ihminen on täysi ihminen ilman lapsiakin”

”Asumme Jorman kanssa kahdestaan Lapuan keskustassa, vaihteleva luonto ympärillämme. On suurta luksusta seurata luonnon kiertokulkua. Kesällä pääsen omalta laiturilta uimaan, mutta syksyn synkkyydestä en nauti.

Oma pihamaisema on juuri nyt upea, kun puut ovat saaneet valkean lumivaipan. Aamulla jäljet lumessa paljastavat, onko fasaani, jänis vai joku muu eläin vieraillut pihassa.

Teatterissa. ”Kulttuuri pitää yllä henkistä kuntoani. Minulla on aina monta kirjaa kesken, mutta puolisoni Jorma lukee, jos mahdollista, vielä enemmän kuin minä!”

Ilman puhtauden ymmärsin vasta, kun asuin EU-vuosinani Brysselissä.

Jorman aikuiset tyttäret olivat teineinä osa uusperhettämme. Itselläni ei ole lapsia. Minun elämäni on kulkenut juuri näin, ja olisihan se voinut kulkea toisinkin. Elämäni on tässä ja nyt, enkä ole kaivannut sellaista, mitä ei ole. Ajattelen, että ihminen, jolla ei ole lapsia, on hänkin täysi ihminen.

Elämme Jorman kanssa hyvin tavallista ja yksinkertaista arkea. Rakkaus sisältää paljon arkisia asioita, ja se muuttaa muotoaan iän ja pitkän yhdessäolon aikana.

Rakkaus ja läheisyys merkitsevät minulle sitä, että kun menen kotiin ja huhuilen ovella, onko täällä ketään, niin toinen vastaa huhuiluuni. Että täällä ollaan!

Maailmassa pitäisi olla enemmän hyvyyttä ja rakkautta. Hyvyyden merkitystä ja toisten kunnioittamista ei riittävästi korosteta.”

LAPSUUDEN ESIKUVA

”Oma elämänasenne on ratkaiseva”

”Muistot kultaavat menneen, ja muistan lapsuudestani vain aurinkoisia kesiä. Uimme joessa aina niin pitkään kuin voimme.

Vanhempani olivat maanviljelijöitä, ja synnyin perheeni kuopukseksi. Veljeni on minua kymmenen, siskoni seitsemän vuotta vanhempi. Leikkikavereina meillä oli iso serkkuparvi, sillä koko sukumme on samoilta lakeuksilta kotoisin.

Vanhempien ohella meitä lapsia kasvatti suku ja koko eteläpohjalainen kyläyhteisö. Olin kiltti lapsi. Kasvoimme esimerkin voimalla. Tärkeä ohjenuora oli, ettei pahaa saanut tehdä. Myös rehellisyys oli tärkeää.

1960-luvun alku. ”Iso serkkuparvi on ollut lapsuudestani lähtien läheinen. Meitä tyttöserkuksia oli yhteensä neljätoista!”

Minuun vaikutti erityisesti äitini sisar, hän oli esikuvani. Hän oli sairastanut polion 1950-luvun polioepidemian aikana eikä pystynyt kävelemään, mutta autoa hän monien ihmetykseksi ajoi. Täti oli ammatiltaan ompelija, ja suuri osa vaatteistamme oli hänen ompelemiaan. Menin ripille hänen ompelemassaan lyhyenlyhyessä minimekossa.

Tiedän, että moni sääli häntä, koska hän ei pystynyt kävelemään. Hän osoitti kuitenkin esimerkillään, ettei polio estänyt hyvää elämää. Hän rakasti musiikkia, luki paljon ja seurasi aikaansa aktiivisesti. Häneltä sain vahvan ja monipuolisen naisen mallin.

Elämää pitää elää ja panna päällimmäiseksi paremmat asiat. Oma elämänasenne ratkaisee paljon. Tädin periksiantamattomuus ja iloisuus opettivat minulle sen, ettei kohtaloaan kannata surkutella. Hän oli minulle malli tyynestä mielenlaadusta ja siitä, että elämässä pitää olla asioita, jotka pitävät itsetunnon voimissaan.

Omista syvimmistä tunteistani en ole julkisuudessa halunnut koskaan puhua. En nytkään lähde kertomaan tunteistani, ne ovat niin yksityisiä asioita.”

NAISVOIMAA

”Ystävyys on antamista ja saamista”

”Pääministerieron aikaan ja sen jälkeen ystävien ja tuttavien tuki oli aivan ensiarvoisen tärkeää. Rinnalla kulkeminen helpotti tuskaa. Oli valtava pettymys, että kaikki jäi kesken. En voi sanoin kuvata, mitä ihmisten tuki ja myötätunto merkitsevät.

Toinen yhtä tärkeä ajankohta ystävien tuelle oli hetki, jolloin minulla todettiin rintasyöpä. Silloin oli rohkaisevaa keskustella saman sairauden kokeneen ystäväni kanssa asiasta. Vertaistuki antoi voimaa.

Elämä olisi tyhjää ja väritöntä, jos ei olisi läheisiä ystäviä, joiden kanssa voin jakaa elämäni ilot ja surut. Toivottavasti minä olen kyennyt tukemaan ystäviäni kuten he minua. Ystävyys ei ole vain tukemista, vaan antamista ja saamista.

Eduskunnassa. ”Hyvän kollegani ja ystäväni Mirja Ryynäsen kanssa vuonna 2002.”

Ystävyys ei tarkoita sitä, että pitäisi tavata joka viikko. Koronan alettua meni puolitoista vuotta, etten tavannut isosiskoani, mutta ei se väleihimme vaikuttanut.

Minulle ystävyys on pysyvää ja pitkäaikaista. Ei niin, että ystävä on tärkeä joskus ja joskus taas ei.

Läheiset ystäväni eduskunta-aikoina olivat Eeva Kuuskoski ja Mirja Ryynänen. Teimme paljon yhteistyötä 1990-luvun alussa, ja pidämme yhä yhteyttä. Se ystävyys ja yhteen hiileen puhaltaminen oli sen ajan parasta antia. Kiersimme vaalien aikaan auttamassa muita naisehdokkaita.

EU-Afrikka-kokous 2016. ”Togossa tutustuin orjamuseoon. Laskeuduin kellariin, johon orjat laitettiin. Kokemus oli ahdistava.”

Haluan rohkaista oman ikäisiäni naisia. Meissä on voimaa ja gloriaa!

Naisia on pitkään ylistämällä alistettu, mutta meillä on oikeus elää ja nauttia, sanoa mielipiteemme ja vaikuttaa. Pitää osata myös ymmärtää ja kuunnella. Parhaat päätökset syntyvät, kun päättämässä on eri-ikäisiä naisia ja miehiä.”

IKÄÄNTYMINEN

”Elämänkokemuksella on suuri merkitys”

”Olen nyt ensimmäistä kertaa mukana kunnallispolitiikassa ja Lapuan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. 66-vuotiaana eläkkeellä olevana entisenä kansanedustajana en ole ikäloppu, vaan minulla on monenlaista kokemusta ja voin antaa valtuutettuna asiantuntemukseni käyttöön.

Valtakunnanpolitiikkaan tai EU-politiikkaan en enää kaipaa. En sinänsä väsynyt työhöni, mutta väsyin jatkuvaan matkustamiseen Brysseliin ja takaisin.

On lyhytnäköistä kertakäyttökulttuuria, että eläkkeelle lähtiessä ihminen viskataan menemään. Minäkin olin langeta siihen ansaan, että parasta ennen -päivämääräni olisi mennyt jo ohi. Ikäisteni naisten kokemuksella ja mielipiteillä on yhtä lailla merkitystä kuin kolmekymppisten näkemyksillä. Digitaidot eivät määritä koko ihmistä. Esitän ennen kaikkea hätähuudon elämänkokemuksen puolesta!

Sivistystä ei saa pelkästään opiskelemalla vaan hankkimalla monella tapaa henkistä pääomaa.”

URA POLIITIKKONA

”Osattiin sitä ennenkin maalittaa”

”Pääministeriaikani keväällä 2003 herättää paljon hyviä ajatuksia. Oli vaikuttava, historiallinen ja hieno hetki tulla valituksi Suomen ensimmäiseksi naispääministeriksi. En edustanut vain itseäni, vaan myös sukupuoltani, naisia. Ihmiset muistelevat vieläkin, miten kokivat valinnastani iloa ja ylpeyttä. Vihdoinkin nainen!

Ryhdyin innolla työhön: oli niin monia asioita, joita halusin ajaa – muun muassa parantaa naisten asemaa.

Vuosi 2016. ”Brysselissä Belgian kuninkaan vastaanotolla.”

Silloin myös presidenttinä oli nainen. Yhdessä saatoimme osoittaa, että naiset näkyvät ja vaikuttavat. Tunsin ja tiesin, että sillä oli ja on merkitystä suomalaiselle tasa-arvolle.

Olin opiskellut Helsingin yliopistossa lakia. Valmistuttuani tein aluksi työmarkkinajuristin töitä äitiyslomansijaisena. Työmarkkinakuvioissa opin neuvottelukulttuuria.

Politiikkaan lähtiessäni en tietoisesti rakentanut siitä itselleni uraa. Jokaisena vaali-iltana valmistauduin siihen, että en pääse läpi. Se on poliitikolle realismia.

Helsingin yliopisto oli ensimmäinen korkeakouluni, eduskuntavuodet toinen ja EU-parlamentti kolmas.

Työn politiikassa jaksaa, kun muistaa, että asiat kiistelevät, eivät ihmiset. Toivoisin, että keskustelu eduskunnassa olisi nykyistä sivistyneempää. Toisaalta en tiedä, olenko oikea ihminen sitä neuvomaan ja oliko keskustelu minun aikoinani sen sivistyneempää kuin nyt!

Työ poliitikkona on nykyään sosiaalisen median takia erilaista kuin ennen. Se vaatii itsensä kovettamista, mutta ei voi olla niinkään, ettei politiikassa saisi tuntea mitään. Politiikassa on aina osattu maalittaa, vaikka sellainen sana oli minun aikoinani vielä vieras.”

KODIN PERINTÖ

”Itseensä on uskottava”

”Minulle on ollut tärkeää olla hoitamassa ihmisten asioita. Se on oleellinen osa lapsuudenkotini perintöä. Isäni oli kunnanvaltuustossa kolmekymmentä vuotta, ja äiti korosti lähellä asuvien ihmisten auttamista.

Vuonna 1959. ”Serkkuni Raunin, veljeni Sepon ja sisareni Sirkan kanssa.”

Vanhempani kuolivat jo 1980-luvulla, mutta heidän henkinen perintönsä ei ole kadonnut mihinkään.

Muistan, miten jouluisin kävin tervehtimässä äidin pyynnöstä yksin asuvia vanhuksia. Istuin hetken heidän luonaan, join kahvia, sain karkkia ja kuuntelin heidän kuulumisiaan.

Koko sukuni on kotoisin sekä äidin että isän puolelta Pohjanmaalta. Pohjalainen luonne on kuin sikäläinen maisema, tasainen ja suoraviivainen. Loukata emme halua, mutta tapamme on sanoa mielipiteemme suoraan. Ihmiset ovat erilaisia ympäri Suomea, ja se on suurta rikkautta.

Myös yritteliäisyys kuuluu pohjalaisuuteen. Uskomme omiin mahdollisuuksiimme – jos niihin ei itse usko, kuka niihin uskoisi!”