”Hän osasi käyttää sormiaan oikein” – Naiset kertovat nyt, miten ja missä vaiheessa nautinnosta tuli osa seksielämää

Ottaen huomioon, että suomalainen nainen harrastaa keskimäärin ensimmäisen kerran seksiä ennen täysi-ikäistymistään, yllä oleva sitaatti voi yllättää. Sehän tarkoittaa yli kaksi vuosikymmentä ilman seksikumppanin kanssa jaettua mielihyvää! Sitaatin kaltainen tilanne kuitenkin osoittautui Me Naisten verkkokyselyn perusteella tavalliseksi tarinaksi naisen nautinnon polulla.

Kyselyssä pyysimme naisia kertomaan, mitä seksuaalinen nautinto heille tarkoittaa. Kyselyyn vastasi reilut 400 lukijaa.

Väestöliiton viimeisimmän, vuonna 2016 julkaistun Finsex-tutkimuksen mukaan naisten ensimmäinen yhdyntä tapahtuu useimmiten 17-vuotiaana, miehillä puolestaan 18 ja 19 ikävuoden välillä. Naisilla yhdyntöjen aloitusikä on pysynyt melko samana aina 1970-luvulta lähtien. Ensimmäinen yhdyntäkerta ei kuitenkaan välttämättä kerro mitään siitä, milloin nainen tuntee ensimmäisen kerran mielihyvää toisen ihmisen kanssa. Tämä toistui monessa kyselyvastauksessa.

Ikä, jolloin naiset olivat kokeneet ensimmäisiä mielihyvän hetkiä, vaihteli suuresti – aina alakouluiästä lähemmäs keski-ikää.

Nimimerkki Rosmariina kirjoittaa tunteneensa ensimmäiset mielihyvän tunteensa jo nuorena:

Vastaajat eivät lokeroineet mielihyvän tunnetta pelkästään orgasmiin: moni kertoi seksuaalisen nautinnon tarkoittavan muun muassa latautunutta tunnelmaa, joka saa kropan kihelmöimään. Naiset kertoivat pääsevänsä tunteeseen muun muassa pitkällisellä seksiviestittelyllä, jalkahieronnalla tai hitaalla koskettelulla ja suutelulla.

Moni kyselyyn vastannut nainen kertoi olleensa jo reippaasti aikuinen, ennen kuin he pystyivät nauttimaan, eli kokemaan mielihyvää muutenkin kuin soolona.

Nimimerkki Mirja, 40, kirjoittaa, että hänen kohdallaan parikymppisyys oli seksuaalisuuden suhteen haparointia.

Mirja kertoo kokeneensa mielihyvää kumppanin kanssa ensimmäistä kertaa juurikin 30 täytettyään.

Monessa vastauksessa toistui sama tarina: mielihyvää oli saatettu silloin tällöin kokea nuorenakin, mutta seksikumppanin kanssa nautinto ei kuitenkaan ollut pysyvä osa seksiä.

Nimimerkki LiljaO kirjoittaa nauttineensa seksistä ensimmäisen kerran 17-vuotiaana, kolmannen poikaystävänsä kanssa.

Kuitenkin pääasiassa seksi oli 32-vuotiaan LiljaO:n mukaan nuorena sitä, että miehen nautinto meni omaa edelle:

Samanlainen tarina on myös 61-vuotiaalla kyselyyn vastanneella naisella. Hän kertoo kokeneensa ensimmäiset mielihyvän hetket kumppanin kanssa 17-vuotiaana, mutta sen jälkeen mielihyvä pääsi vain harvoin huippuunsa.

Myös 52-vuotias Annemari kertoo löytäneensä mielihyvän vasta aikuisena.

Koin ensimmäisen kerran mielihyvää toisen ihmisen kanssa 32-vuotiaana. Osaan nauttia nyt paremmin, kun on oikea kumppani on löytynyt ja parisuhde on luottamukseen ja yhteenkuuluvaisuuteen perustuva. Nainen, 52.