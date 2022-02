Kun Annika Saarikolla on tiukka työaamu, puoliso kestää sen ”yllättävän hyvin” – huonona aamuna Erkki korjaa tilanteen helpolla eleellä

Puoliso Erkki Papunen on valtiovarainministeri Annika Saarikolle suurin tuki. – Kaikkein tiukimpina työaamuina hän katsoo minua lempeimmin.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko, 38, on ollut yli seitsemän vuotta naimisissa miehensä Erkki Papusen kanssa. Heillä on kaksi lasta, 7-vuotias Aarni ja 2-vuotias Kaarlo. Perhe viettää viikot pääkaupunkiseudulla, viikonloput maalla Oripäässä Varsinais-Suomessa.

– Mikään ei ole minulle niin tärkeää kuin oma perheeni. On tärkeää, että elämässä on kiinnipitäviä voimia. Minun supervoimani on perhe, mieheni Erkki ja poikamme Aarni ja Kaarlo, Annika sanoo.

– Kun kaksivuotias huudahtaa iloisena, että äiti tuli kotiin, on se maailman kaunein lause. Olen erityisesti viimeisen puolen vuoden mittaan tuntenut sietämätöntä ikävää lapsiani kohtaan ja koettanut minimoida ulkomaan työreissut. Ikävä on tärkeä tunne, silloin tietää, että joku on sinulle todella rakas.

Annika kertoo nauttivansa keskusteluista seitsemänvuotiaan esikoisensa Aarnin kanssa. Aina poissa ollessaan äiti toivottaa pojalleen hyvät yöt videopuhelulla.

Annikan puoliso työskentelee virkamiehenä valtionvarainministeriössä. Keskustaministerin puoliso on puoluekannaltaan demari, ja hän on ollut mukana tekemässä muun muassa soteuudistusta. Kotona puhutaan kuitenkin Annikan mukaan aika paljon muuta kuin politiikkaa.

– Työristiriitojen keskellä en ole aina parasta seuraa. Erkki kestää sen yllättävän hyvin, Annika sanoo.

– Erkki on minun tärkein voimavarani, ja kaikkein tiukimpina työaamuina hän katsoo minua lempeimmin. Rakastan häntä pohjattoman paljon ja tiedän, että hänen rinnallaan minulle ei käy huonosti.

Annikan laajaan lähipiiriin kuuluvat ydinperheen lisäksi myös hänen äitinsä, äidin puoliso sekä isänäiti.

– Olemme Erkin kanssa näinä vuosina kokeneet yhdessä paljon iloa ja myös surua. Meidän molempien isät ovat kuolleet, ja elämää ovat myllertäneet monet muutot. Mutta onneksi meitä on kaksi. Voin jakaa huolia ja arkea hänen kanssaan.

