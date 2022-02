Kun vanha koulukaveri näytti Facebookista kuvan, Heidin, 31, elämä mureni – petetyt kertovat, miten saivat tietää kumppaninsa kaksoiselämästä

Vihaa, surua, epäuskoa, nöyryytystä ja häpeää. Muun muassa tällaisia tunteita petetty joutuu käymään läpi.

Millaista on elää kaksoiselämää ja millaista on olla petytty osapuoli? Tätä kysyimme hiljattain Me Naisten kyselyssä.

Runsaat 20 prosenttia 150:sta vastaajasta kertoi, millaista on pyörittää kahta kumppania, jotka eivät tiedä toisistaan. Heidän tarinansa voit lukea täältä:

Lue lisää: Perheenäiti kaipasi muutosta elämäänsä ja päätyi 3 vuoden salasuhteeseen – naiset kertovat, millaista on elää kaksoiselämää

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli kuitenkin petyttyjä osapuolia, jotka eivät tienneet kumppaninsa tai ex-kumppaninsa kaksoiselämästä.

Nyt petetyt kertovat, miten saivat tietää puolisonsa kaksoiselämästä ja miltä se tuntui.

Puhelin paljastaa usein pettämisen

Monelle petetylle kumppanin salasuhde tuli yllätyksenä. Näin kävi Heidille, 31, joka sai sattumalta tietää kumppaninsa puolitoista vuotta kestäneestä kaksoiselämästä.

– Tapasin vanhan koulukaverini, joka hyväntahtoisesti kysyi, milloin olin eronnut. Olin kysymyksestä hölmistynyt, ja kaverini näytti Facebookista kuvan, jossa puolisoni kaulaili toisen naisen kanssa. Koulukaverini oli FB-kaveri mieheni toisen kumppanin kanssa. Kun mies jäi kiinni, hän itse kertoi toiselle naiselle minusta, Heidi kertoo.

Heidin tavoin eräs toinenkin kyselyyn vastannut kertoo saaneensa tietää kumppaninsa kaksoiselämästä Facebookista.

”Facebookiin ilmestyi päivitys, jossa luki, että mies on parisuhteessa X-nimisen naisen kanssa. Päivitykseen sateli onnitteluja. Kuukausi tästä Facebookiin tuli päivitys, että he ovat kihloissa. Myös minä olin miehen kanssa kihloissa, yhdessä olimme olleet 11 vuotta.” Nainen, 42

Osa kyselyyn vastanneista kertoi, että saivat tietää sivusuhteesta puolisoltaan, mutta suurin osa kuuli asiasta joltakin muulta kuin kumppaniltaan.

”Puolisoni veli ilmoitti minulle, että mieheni pettää minua tämän vaimon kanssa. Tämä nainen oli paras kaverini.” Nainen, 40

”Kumppanini jäi jatkuvasti kiinni valheista. Hänen juttunsa muuttuivat vähän väliä, eikä hän itse muistanut, mitä milloinkin valehteli. Kerran eräs nainen soitti minulle ja kertoi heidän suhteestaan.” Nainen, 32

”Sain Facebookissa viestejä puolisoni toiselta naiselta. Hän ei jaksanut enää valehtelua ja koki, että häntäkin petetään.” Nainen, 52

”Mieheni nainen soitti, ja minä vastasin. Tämän jälkeen pyysin mieheltäni, että saisin nähdä hänen viestinsä. Selvisi, että viestittelyä tapahtui myös perheiltoina, silloin kun hän leikki rakastavaa puolisoa.” Nainen, 54

Monien kohdalla puhelimen tai tietokoneen viestit paljastivat kaksoiselämän – tai herättivät ainakin epäilyt. Jotkut ihmettelivät puolisoidensa puhelimen vartiointia ja jatkuvaa viestittelyä. Toisten kohdalla yöllä kuulunut piippaus tai soittoääni johti asian paljastumiseen.

”Eräs yö puolisoni puhelimeen tuli tekstiviesti minulle vieraalta tytöltä.” Nainen, 44

”Puoliso unohti läppärinsä auki sängyllemme, ja näin keskusteluketjun seksifantasioista toisen naisen kanssa.” Nainen, 55

”Klassinen tekstiviesti paljasti salasuhteen. Mieheni oli jo nukahtanut, ja minä näin puhelimen näytöllä viestin ”Hyvää yötä, kulta”.” Nainen, 53

”Puhelin soi eräänä jouluaattoyönä – niin kuin se soi monesti aikaisemminkin öisin. Puolisoni kertoi minulle tämän jälkeen, että on rakastunut toiseen naiseen. Tämä kyseinen sivusuhde oli kestänyt yhdeksän vuotta, mutta mieheni petti minua koko 27 vuoden avioliiton ajan.” Nainen, 72

Joillekin kumppaninsa salasuhde selvisi vasta vuosia eron jälkeen.

”Sain tietää kaksoiselämästä vasta suhteemme päätyttyä. Työkaverini kertoi tästä kahvipöydässä kaikkien työkavereiden kuullen. Raivostutti, ettei mies voinut puhua asiasta minulle mitään. Olimme naimisissa yli 20 vuotta, ja olisin ymmärtänyt, että niin pitkässä suhteessa saattaa rakastua johonkin toiseen.” Nainen, 55

Vihaa, surua, epäuskoa...

Pettäminen on yksi pahimmista tavoista loukata kumppania. Tämän tietää lähes jokainen petetyksi tullut – ja näin on todennut myös psykologi Anna Salmi Me Naisten haastattelussa.

– Uskottomuus on traumaattinen tilanne, joka aiheuttaa kehossa hälytystilan. Yritetään tehdä kaikki mahdollinen, jolla voitaisiin ehkäistä tuon trauman uudelleen kokeminen, Salmi on sanonut.

Kun Heidi, 31, sai tietää puolisonsa kaksoiselämästä, hänestä tuntui kuin elämä olisi romuttunut.

– En vieläkään kykene erittelemään kaikkia läpikäymiäni tunteita. Tunsin vihaa, surua, epäuskoa, nöyryytystä, häpeää, syyllisyyttä. Sana musertunut kuvannee silloista olotilaani parhaiten, Heidi kertoo.

Myös moni muu kyselyyn vastannut kertoi menneensä psykologi Anna Salmen mainitsemaan hälytystilaan. Joillakin päällimmäinen tunne oli epäusko, joillakin viha. Osa kertoo reagoineensa rajusti myös fyysisesti.

”Aluksi koin suurta hämmennystä ja mietin, voiko tämä olla totta. Olenko unessa vai valveilla? Käteni tärisivät järkytyksestä. Maailmani romahti.” Nainen, 36

”Kun sain tietää 40 vuotta kestäneestä kaksoiselämästä, oksensin ja ripuloin. Jouduin syvään šokkiin ja järkytyksen tilaan.” Nainen, 63

”Kihisin raivosta, mutta tavallaan olin myös shokissa.” Nainen, 32

Monelle kyselyyn vastanneelle pettämisen suunnitelmallisuus ja pitkäkestoisuus olivat yksi vaikein asia sulattaa. 51-vuotias Kirsikka kertoo, ettei ikinä osannut kuvitellakaan, että hänen aviopuolisollaan olisi toinen elämä muualla.

– Kun annoin miehelleni suukon ja vilkutin ikkunasta, kun tämä lähti töihin tai muualle reissuun, en osannut aavistaakaan, että miehellä olisi toinen koti ja toinen elämä toisen naisen kanssa sadan kilometrin päässä. Pitkäkestoisuus ja suunnitelmallisuus oli ihan uskomatonta, Kirsikka kertoo.

Lue lisää: Sini kuuli aviomieheltään, että tällä on toinen nainen – vasta myöhemmin selvisi todellinen pommi: ”Onneksi terapeutti oli niin rehellinen”

Lue lisää: Yhden asian ymmärtäminen omassa käyttäytymisessä voi pelastaa parisuhteen – psykologi selittää, miten kiintymyssuhdemalli vaikuttaa meihin

Lue lisää: Onko tosirakkaudelta tuntuvassa suhteessa sittenkin kyse aiemmista traumoista? Näin tunnistat traumasidoksen