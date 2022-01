Kirjailija Anni Ihberg tietää, että kaveriporukoiden ulkopuolelle jäävät helposti muutkin kuin ujot ja hiljaiset: ”Haluan sanoa ääneen, että se on rajua”

Anni Ihberg, 26, halusi kirjoittaa Ilonpilaaja-kirjansa päähenkilöksi vähän erilaisen tyttöhahmon – joka vaikuttaa aika paljon Annilta itseltään.

On ollut silmiä avaavaa tajuta, että siinä missä minun sukupolveni on oman aikansa tuote, niin sitä on myös vanhempieni sukupolvi, Anni Ihberg sanoo.

Tiedättekö sen hiljaisen, ujon tytön, joka valitaan liikuntatunnilla aina viimeiseksi joukkueeseen? No, nyt ei puhuta hänestä vaan ihan toisesta hahmosta: sellaisesta, joka pärjää urheilussa eikä pysy hiljaa, mutta ei silti ole koulun suosituin tyttö. Anni Ihlberg halusi kirjoittaa esikoiskirjaansa naispäähenkilön, jolla on tavallista korkeammat riskikierrokset. Ilonpilaaja-romaanin lukioikäinen Lotta ylireagoi, loukkaantuu herkästi, kaipaa kiihkeästi ystävyyttä mutta mokailee kaverisuhteitaan. Lotta myös muistuttaa kirjailijaa itseään.

–Lotta on mustavalkoisempi kuin minä, mutta on meissä paljon samaa. Tunnen sen kierteen, jossa aina odottaa toiveikkaana uutta, upeaa alkua ja putoaa pahasti maan pinnalle, sanoo Anni Ihlberg.

Anni halusi kirjassaan avata sitä mekanismia, jolla nuori jää kaveripiirien ulkopuolelle. Toisille ystävyyssuhteet ovat luontevia, ja niitä on treenattu menestyksekkäästi taaperosta asti. Toiset eivät koskaan tunnu oppivan kunnolla sosiaalisia taitoja vaan mokailevat kaverisuhteissaan.

–Lapsille opetetaan jo pieninä, että ”kaikkien kanssa ei ole pakko olla kaveri, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen”. Mutta kuka haluaa olla se, jonka kanssa vain tullaan toimeen ja josta ei tykätä? Anni miettii.

Sellaiselle kouluaika voi tuntua pitkältä ja yksinäiseltä.

–Kaikki nuortensarjat ottavat itsestään selvänä, että ystävät ovat väylä täyteen, onnelliseen elämään. Samaan aikaan osa nuorista ei ole koskaan mukana kaveriporukan WhatsApp-ryhmässä jakamassa ilojaan ja surujaan. Haluan sanoa ääneen, että se on rajua.

Liian herkkä ja hermostuva

26-vuotias Anni opiskelee nykyään Teatterikorkeakoulussa dramaturgiaa ja näytelmän kirjoittamista ja on elämäänsä tyytyväinen. Opiskelupaikassa tuntuu kotoisalta, ja myös ihmissuhteet ovat aikuistuessa alkaneet sujua: on hyviä ystäviä ja ihana parisuhde.

Aina ei ole kuitenkaan ollut helppoa olla Anni, vaikka lähtökohdat olivat paperilla hyvät. Anni syntyi keskiluokkaisen espoolaisen perheen esikoiseksi. Hän oli taitava tyttö ja pääsi 8-vuotiaana maineikkaaseen Suomalaiseen yhteiskouluun.

–Me emme ole mitään perinteistä SYK-sukua, mutta vanhempani varmaan ajattelivat, että se voisi olla minulle hyvä koulu. Ja siellähän sai tosi laadukasta opetusta.

SYK:n lahjakkaassa seurassa Anni pärjäsi oppitunneilla, mutta huonommin välitunneilla. Ehkä hän oli liian iholla. Tai ehkä hän kesti torjutuksi tulemista ikätasoa huonommin tai menetti turhan helposti hermonsa tai kaikkea sitä.

Joissain asioissa Anni oli ikäistään vanhemman oloinen. 11-vuotiaana hän oli intohimoisen kiinnostunut kotimaan politiikasta. Kun Suomessa oli vuoden 2006 tammikuussa presidentinvaali, Anni tunsi ilmassa urheilujuhlan tuntua. Vaalipäivänä sattui olemaan koulukaverin synttärit.

–Äitini on kertonut, että kun muut lapset leikkivät keskenään, minä tuppauduin väkisin aikuisten kahvipöytään ja pakotin jokaisen kertomaan, äänestivätkö he Halosta vai Niinistöä. Kaikki muuten äänestivät niillä synttäreillä Niinistöä.

Anni kävi hiljattain lapsuuden koulussaan puhumassa kirjastaan abiturienttien äidinkielentunnilla ja sai nuorilta hyvää palautetta. Abeja kiinnosti tietysti myös tosielämän ja fiktion suhde kirjassa, sillä oli ilmeistä, että heidän koulunsa on kirjan Hienon koulun esikuva. Annin kuuleman mukaan entisten sykkiläisten kesken on keskusteltu siitä, näytetäänkö koulu reilussa valossa vai onko kirjan kerronta tarkoitushakuista ja panettelevaa.

–Olisin toki voinut kirjoittaa myös toisenlaisen tarinan: että koulussa sai loistavaa opetusta, joka haastoi ajattelemaan. Mutta en tiedä, kuinka kiinnostavaa se olisi ollut.

Anni on sittemmin nähnyt muitakin pääkaupunkiseudun peruskouluja tehdessään opettajan sijaisuuksia. Työ oli raskasta, antoisaa ja silmiä avaavaa.

–Kävi ilmi, että minulla oli ollut liian ruusuinen kuva esimerkiksi suomalaisten lapsiperheiden keskimääräisestä tulotasosta.

Miten tytöksi kasvetaan

Tytöistä puhutaan ja kirjoitetaan nyt paljon: naiseksi kasvamisesta, sisäistetystä naisvihasta, suorittajatytöistä, sankaritytöistä. Annin esikoiskirjakin surffailee trendin harjalla. Lotan hahmo tekee näkyviksi tyttöihin kohdistuvia rooliodotuksia.

–En oikeastaan halunnut tehdä muodikkaan feminististä ”tytöt voivat olla ristiriitaisia” -teosta. No, ei niitä aiheita sitten päässyt karkuun, ja päädyin kirjoittamaan juuri sellaisen, Anni sanoo.

Tytöille kerrotaan, että he voivat tehdä, mitä haluavat ja olla juuri sellaisia kuin ovat. Silti naiseksi kasvaessa saa törmätä yllättävän kapeisiin roolituksiin. Koulun jalkapalloturnauksessa tytöiltä odotetaan kannustusta ja kiljahtelua. Vähän vanhempana tytöt nauravat, kun pojat kertovat vitsejä. Sellaisessa maailmassa Anni kasvoi.

–Mutta tilanne saattaa olla muuttunut oman teini-ikäni jälkeen. Jokin murroskohta on selvästi menossa, ja ehkei tyttö–poika-vastakkainasettelulla ole enää niin paljon merkitystä. Ja ehkä oma lukioni oli vähän poikkeustapaus.

Toisin kuin kirjan Lotta, Anni sai lukion suoritetuksi eikä hänen pärjäämisestään elämässä ole ollut missään vaiheessa erityistä huolta. Anni kävi Kallion ilmaisutaidon lukion, jossa tyttöjä oli paljon enemmän kuin poikia. Harvinaisuus teki pojista erityisiä. Heitä tarvittiin, heillä oli väljemmät säännöt ja vähemmän kilpailua. Näytelmien tyttörooleista kävi verinen kilpailu, pojille riitti pääosia. Karisma tuntui olevan maskuliinisuuteen liittyvä ominaisuus, jolla pärjäsi pitkälle.

–Silti se lukio oli minusta mahtava paikka. Harmillista, että olin silloin vielä niin kesken itse. Vähän vanhempana lukiostakin saisi enemmän irti.

Annin lukioaikana opettajakunnassa oli henkilö, jolla oli omanlaisensa maine. Hänen opetusmetodeissaan oli mielivaltaisuutta, ja epäasiallinen käytös ulottui tuntien ulkopuolellekin. Opettaja oli lähetellyt oppilailleen hähmäisiä viestejä läpi 2000-luvun, mutta niitä siedettiin. Lehtorin suosiossa piti pysyä, jos mieli saada rooleja.

–Monien rajoja loukattiin silloin, mutta kukaan ei sanonut mitään ääneen. On ollut kiinnostavaa jälkeenpäin miettiä, miten sitä katsottiin yhdessä ohi.

Kun #metoon aallot alkoivat vuonna 2018 kunnolla loiskua Suomeen asti, asiasta alettiin puhua. Opettaja irtisanottiin muun muassa seksuaalisen häirinnän takia.

Mistä pitää puhua

Ilonpilaaja-romaanillaan Anni liittyy samaan omakohtaisten ajankuvien aaltoon kuin vaikkapa Saara Turunen, Sisko Savonlahti tai Laura Malmivaara. He kaikki ovat kirjoittaneet kirjoihin itsensä kuuloiset päähenkilöt, ja onko se oikeastaan ihme? Jos suomalainen kirjoittaisi nyt romaanin kurdinaisen näkökulmasta, hän ottaisi riskin. Some kohisisi, moni loukkaantuisi, ja kirjailijan uskottavuus kyseenalaistettaisiin.

Annin romaanin päähenkilö Lotta ottaa sen riskin. Hän kirjoittaa Teatterikorkeakoulun oppilastyönä kohtauksen syrjäytyneen, naisia vihaavan miehen näkökulmasta. Ideana oli pohtia, millaiset kokemukset saavat ihmisen luiskahtamaan raiteelle, jossa feminismi tuntuu menneen liian pitkälle ja viha läikähtää yli. Kohtaus saa Lotan opiskelukaverit hämmentyneiksi, ja aihe haudataan hiljaisuudessa.

Tällaisia kysymyksiä pohditaan Annin mukaan Teatterikorkeakoulussa paljon. Kenelle on oikein antaa fiktiossa ääni? Mistä aiheista kannattaa kirjoittaa?

–Minäkin mietin esimerkiksi sitä, oliko viisasta kirjoittaa kirjaan kaunis poika, joka hyötyy ulkonäöstään. Ulkomuodolla on oikeasti elämässä iso merkitys, ja se pitää voida sanoa ääneen. Mutta jos ulkonäöstä puhutaan, kasvaako sen merkitys entisestään, vaikka meidän pitäisi oikeastaan oppia katsomaan sen ohi?

Teatterikorkeakoulu vaikuttaa olevan tiedostavan kulttuurikeskustelun kuohuva ydin. Nyt taiteessa halutaan nostaa esiin ihmisoikeuksien, rasismin ja feminismin kaltaisia isoja teemoja, ja se on Annin mielestä hyvä. Hän ei silti ajattele, että taideteoksen tärkein tehtävä olisi näyttää, mikä on oikein ja mikä väärin. Jos taidetta arvioidaan moraalisella asteikolla, syntyy paine tehdä yhdenmukaista taidetta.

Annista Teakissa vaaditaan nykyään hyvällä tavalla tarkkuutta ja perusteluja omille valinnoilleen.

–Ja minähän olen niin syvällä siellä taidekentän intersektionaalisessa diskurssissa, että todellakin elän omassa kuplassani.

Kun ammentaa omasta elämästään, välttää yhdenlaisen mokaamisen riskin, mutta toinen uhka vaanii: tulkitaanko kaikki romaanissa oikeasti tapahtuneeksi? Jotkut Annin vanhat tutut ovat varmasti tunnistaneet itsensä Ilonpilaajasta ja ehkä hämmentyneet, kun tositapahtumien vieressä onkin jotain keksittyä. Ennen sitä sanottiin fiktioksi, mutta kun romaania kutsutaan autofiktiiviseksi, joku voi kokea sen todellisuuden vääristelynä. Läheisimmät ihmiset lukivat Annin tekstin läpi ennen julkaisua, mutta vastaanotto jännitti silti.

–Sitä pelkäsi ensin kirjoittaessaan ja toisen kerran sitten, kun kirja oli painossa. Että apua, mitä mä olen tehnyt.

Perhe Jenkeissä

Anni saattaa olla sisällä intersektionaalisessa feminismissä, mutta tiedostavuus ei ole pilannut häneltä menneiden aikojen kulttuurituotteita.

–Rakastan rap-musiikkia ja kuuntelen sanoituksissa sellaista seksismiä, jota en katsoisi sormien läpi, jos sitä tehtäisiin nyt. Teoksissa on kuitenkin monia eri tasoja. Koen voivani ammentaa niistä omaan mielentilaan uhoa ilman, että hyväksyn sen seksismin tason.

Tosielämässä Anni törmää myös siihen, että muu maailma ei elä tiedostavassa kuplassa. Esimerkiksi omat vanhemmat. Heidän näkökantansa kuulostavat välillä Annin korviin käsittämättömiltä, mutta tarkemmin ajateltuna ne ymmärtää.

–On ollut silmiä avaavaa tajuta, että siinä missä minun sukupolveni on oman aikansa tuote, niin sitä on myös vanhempieni sukupolvi. Olisi helppo ajatella, että joku mielestäni outo mielipide johtuu piittaamattomuudesta. Tosiasiassa minulla ei ole aavistustakaan siitä, millaista on kasvaa 70-luvun Oulussa ja miten se ajatteluun vaikuttaa. Enhän itsekään käsitä, kuinka paljon olen oman kasvuympäristöni muokkaama.

Nykyään Annin vanhemmat ja nuorin sisko asuvat Yhdysvalloissa. Annin sydänkirurgi-isällä on siellä työ lääketieteellisen teknologian kansainvälisessä yrityksessä, ja pian lukiosta valmistuva sisko aikoo jäädä Yhdysvaltoihin opiskelemaan.

–Hän muutti Bostoniin 14-vuotiaana, ja hänestä on kasvanut nuori amerikkalaisnainen. Keskustelutaitoinen, hyvä tyyppi, jota on välillä kova ikävä. Hänen elämänsä muuttuu niin nopeasti.

Anninkin elämässä on pian muutosvaihe edessä. Jäljellä on vielä puolitoista vuotta opiskeluaikaa, mutta entäs sitten? Uuden kirjan aihe on jo olemassa, mutta jatkossa Anni haluaisi kirjoittaa laajasti kaikenlaista. Iso haave on tv-sarjan käsikirjoittaminen. Parasta draamaa ei Annin mielestä synny silloin, kun tehdään nordic noiria menestyssabluunalla. Tuloksesta pitää näkyä, että tekijät ovat olleet itse innoissaan. Vanha politiikkafani muistaa viime ajoilta heti yhden kotimaisen onnistumisen.

–Politiikka-Suomi oli hyvä! Kiinnostavia uratarinoita, viihdyttävästi leikattu.

