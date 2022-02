Seurustelun alussa Jenni Kokander kävi miehensä Jukan vessassa, ja siellä odotti todellinen yllätys – alkoi heti miettiä, oliko Jukalla jokin fetissi

Näyttelijä Jenni Kokander viihtyy avioliitossaan mainiosti. – Mieheni Jukka on harvinaisuus, yksi miljoonasta, Vantaalle omakotitaloon muuttanut näyttelijä kertoo.

Näyttelijä Jenni Kokander tuijotti kännykän näyttöä syksyllä 2020, kesken Masked Singerin kuvausten, ja tunsi innostuksen värähdyksen.

Siinä se oli: juuri myyntiin tullut, Astrid Lindgrenin satukirjojen henkinen, sininen puutalo.

Kaikki Oikotien hakuvahtiin asetetut ehdot täsmäsivät – mieluinen alue Vantaalla, oma puutarhatontti, perinteisestä ulkonäöstä huolimatta valmistusvuosi tämän vuosituhannen puolelta.

Se tarkoittaisi vapautta remppahuolista vielä pitkään.

Hetkessä Jenni jatkolähetti linkin puolisolleen, perheterapeutti Jukka Kokanderille:

”Haluan tämän! Koska päästään katsomaan?”

Siitä hetkestä alkoi perheen uusi elämänvaihe. Nyt rauhallisessa omakotiyhteisössä Vantaalla on asuttu jo yli vuosi.

Lapset, 14-vuotias Saima ja 9-vuotias Vilho, ovat sopeutuneet uusiin olosuhteisiin hyvin.

” ”Ikä pukee Jukkaa.”

Jenni ja Jukka ovat olleet naimisissa yli kymmenen vuotta.

– Mieheni Jukka on harvinaisuus, yksi miljoonasta, Jenni Kokander kertoo.

– Yhä tuntuu uskomattomalta, että onnistuin löytämään elämääni juuri hänet. Mieheni ulkomuoto paranee silmissäni koko ajan. Ikä pukee Jukkaa. Käsittämätöntä, että olen onnistunut nappamaan tuollaisen paistin, Jenni hehkuttaa.

Hänestä suurinta rakkautta on se, että näkee toisen lämpimässä ja hyväksyvässä valossa.

– Rakastan Jukkaa kaikkinensa. Uskon, että hänkin minua.

Seurustelun alussa, kun Jenni kävi ensi kertaa Jukan asunnon vessassa, hän häkeltyi.

– Seinät oli ylhäältä alas asti tapetoitu Peppi Pitkätossun kuvilla. Aloin heti miettiä, oliko hänellä jokin vinksahtanut Peppi-fetissi, jota saparoni ja punainen tukkani ruokkivat.

– Nyt muisto naurattaa. Sittemmin opin, että Pepin mahtava elämänasenne on Jukalle se juttu. Toivon, että hän näkee vastaavaa minussa, Jenni sanoo.

Pitkän suhteen realiteetti on hänen mielestään jatkuva vääntö. Yhteinen elämä on kompromissien taidetta. Toisen sietäminen on kestävän rakkauden hinta.

– Jukka on samaan aikaan sekä oma rakkaani että heittämällä rasittavin ihminen, jonka tiedän. Välillä pelkkä hänen naamansa näkeminen ärsyttää.

– Silti siedän häntä, ja hän vastaavasti minua.

Tahto rakastaa ei ole parilta loppunut.

– Suhteen kestoa ja jatkuvuutta ei kukaan voi toiselle vannoa. Mutta sen voi luvata, että yrittää parhaansa, Jenni Kokander sanoo.

