Eve Kulmala, 23, nousi huippusuosioon keski-ikäisille miehille piikittelevillä sketseillään, kunnes lopetti videot kuin seinään – nyt hän kertoo, miksi

Eve Kulmala lopetti kantaaottavien Instagram-sketsiensä tekemisen, sillä halusi siirtyä kulisseihin. Hauskan tytön roolista syntyi kirja.

Hauska tyttö. Sen roolin koomikko ja somevaikuttaja Eve Kulmala, 23, omaksui itselleen jo nuorena.

Se ei ole ollut helppoa, sillä hauskat tytöt ärsyttävät. He ovat äänekkäitä, he vievät liikaa tilaa ja heillä on liikaa mielipiteitä. Eli he ovat liian samanlaisia kuin miehet, Eve sanoo.

– Siinä on iso ero, kenelle yhteiskunnassa annetaan naurajan ja kenelle naurattajan rooli. Mutta kun on itse se naurattaja, joutuu ottamaan tilaa. Ehkä jopa viemään sitä tilaa miehiltä. Pahintahan on, jos tilaa käyttää miehiä piikittelevien vitsien kertomiseen. Siinä on jo monta asiaa, jotka voivat ärsyttää, Eve sanoo.

Eve Kulmala aloitti koomikon uransa keikkalavoilla, mutta ehti esiintyä vain reilun vuoden ennen koronapandemiaa ja siitä seuranneita rajoituksia. Pandemian myötä Eve siirsi syrjintää, ahdistelua, rasismia ja epätasa-arvoa käsittelevät sketsinsä sosiaaliseen mediaan, jossa ne nousivat nopeasti huimaan suosioon.

Samalla sketsivideoiden tekemisestä tuli Evelle päivätyö. Pelkästään Instagramissa hänellä on yli 20 000 seuraajaa.

Puolentoista vuoden jälkeen Eve päätti yllättäen lopettaa sketsien tekemisen.

– Sketsivideoiden teko oli hauskaa hassuttelua ja tosi kivaa. Mutta ajattelen, että niiden teko on kuin tekisi tv-sarjaa. Kannattaa lopettaa silloin, kun ne ovat vielä hyviä, eikä jatkaa 15 tuotantokautta, Eve pohtii.

– Kypsässä 23 vuoden iässäni olen myös huomannut, että työskentelen mieluummin taustalla, hän jatkaa vitsaillen.

Tammikuussa sketsinikkarilta ilmestyi Hauskan tytön käsikirja (Like Kustannus 2022).

Ensisijaisesti äänikirjaksi kirjoitettua teostaan Eve kuvailee feministiseksi pamfletiksi.

– En tiedä, tietääkö kukaan, mitä pamfletti tarkoittaa, mutta se on tällainen kirja nykypäivän feminismistä, naisvihasta, tyttöydestä ja kaikista aiheista siinä ympärillä. Toivon, että se olisi myös hauska. Siis muidenkin mielestä kuin minun itseni, hän kertoo.

” ”On välillä tosi raskasta todistella sitä, että kyllä naisetkin voivat olla hauskoja.”

Eve kokee olleensa aina kiinnostunut miesvaltaisista aloista. Uran luominen komedian saralla avasi hänen silmänsä sille, kuinka paljon tehtävää tasa-arvon saavuttamiseksi vielä on.

Hauskuus ei Even kirjassa olekaan pelkkää huumoria. Hän pohtii, että sitä voi verrata mihin tahansa perinteisesti miesvaltaisella alalla pärjäämiseen.

– Jos olet hauska tai rikot muuten lasikattoja, sinun täytyy raivata itsellesi tilaa ja samalla edustaa kaikkia muita naisia. On välillä tosi raskasta todistella sitä, että kyllä naisetkin voivat olla hauskoja.

