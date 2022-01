Eevi Teittinen ja Teemu Packalén päättivät hoitaa parisuhdettaan palkkaamalla vauvalle kerran viikossa yöhoitajan: ”Tämä elämänvaihe vaatii suhteelta paljon”

Eevi Teittisen ja Teemu Packalénin esikoistyttö syntyi keskosena. Vauva-arki on ollut vaativaa. – Aluksi kieltäydyimme avusta, mutta nyt käymme juttelemassa ammattilaisen kanssa.

– Parisuhdetta ei tällä hetkellä ole, hyvinvointivalmentaja ja somevaikuttaja Eevi Teittinen täräyttää.

– Toinen meistä nukkuu yläkerrassa ja toinen alakerrassa, ex-ammattilaisvapaaottelija Teemu Packalén jatkaa.

Suuresta parisuhdedraamasta kaarinalaisessa rivitalokodissa ei ole kuitenkaan kysymys. Syy löytyy Eevin sylistä. Siellä tuhisee sirpakka tyttövauva, Mörkö alias Narina-Kerttu, joka syntyi marraskuun alussa keskosena kuukautta ennen laskettua aikaa ja vaikean synnytyksen saattelemana. Nimiäiset ovat helmikuussa.

Pari on onnellinen ja kiitollinen lapsesta, jonka saaminen ei ollut itsestäänselvyys. Kolme vuotta sitten tehdyissä tutkimuksissa oli paljastunut, että Eevin toinen munasarja on viallinen.

– Lapsettomuuden pelko oli valtava, Eevi sanoo.

Siksi hän olisi toivonut lapsen yrittämistä jo aiemmin. Teemu ei puolestaan ollut valmis uransa vuoksi vanhemmuuteen. Nyt kun ammattilaisura vapaaottelijana on takana, hän koki oikean ajan tulleen.

Ensimmäiset viikot keskoslapsen kanssa kotona ovat yllättäneet vaativuudellaan. Unet ovat jääneet vähiin.

– Vaikka osaan käsitellä lapsia, keskosvauva oli toinen juttu. Oli kova paikka, kun en osannutkaan hoitaa omaa lastani pelkällä äidinvaistolla, Eevi kertoo.

– Hienosti sinä käsittelit vauvaa alusta asti, Teemu sanoo.

Hengittääkö vauva?

Ensimmäinen viikko kotona oli vaikein. Eeviä pelotti, tuleeko vauvalle hengityskatkoksia ja saadaanko kotiin siinä tapauksessa tarpeeksi nopeasti apua. Rauhoittaakseen avovaimoaan Teemu pyysi sairaanhoitajaystäväänsä, painivalmentajaansa, opettamaan pariskunnalle vauvan elvytystä.

Pari oli saanut sairaalasta tarkat ohjeet, miten keskosvauvaa pitää nostaa, syöttää nenä-mahaletkulla ja tehdä syöttöpunnituksia sen varmistamiseksi, että vauva on syönyt tarpeeksi.

– Olo oli epävarma. Väsyneenä yritin muistaa, miten vauvaa käännetään tai otetaan kiinni. Välillä en edes voinut koskea lasta, kun en muistanut, miten se tehdään oikein.

Pari vuorotteli vauvan syöttämisessä ja tarkisti kirjanpidosta silmät ristissä, paljonko vauva oli syönyt. Välillä Eevi vain itki.

– Iski hormonivaihtelut. Teemu repi pelihousujaan, että hän ei jaksa tätä. Sanoin, että en minäkään – mutta en pysty tekemään tälle mitään, Eevi muistelee.

Olemme kuitenkin elossa, pari toteaa. He uskovat, että kaikki rutinoituu pikkuhiljaa.

– Mutta haastavaa tämä on, Eevi sanoo.

Isä synnytykseen vai ei?

Teemulle oman lapsen saaminen oli ensimmäinen lähikosketus vauvaikäiseen. Hän ei ollut koskaan pitänyt vauvaa sylissä.

– Olin sanonut aina kummilapsenikin vanhemmille, että en osaa enkä halua pitää lasta sylissä.

Mutta Teemu oppi vauvankäsittelyn nopeasti. Takana oli muutenkin aivan erilainen synnytys kuin mihin hän oli valmistautunut. Tai ollut lähinnä valmistautumatta.

– En ollut raskauden aikana kauhean in tässä prosessissa. Yritin ulkoistaa itseäni. Heitin vähän läpällä, tulenko edes synnytykseen, Teemu toteaa.

– Se oli loppuun asti vähän epävarmaa. Teemun isyys ei kasvanut raskauden aikana ollenkaan, Eevi kommentoi.

Hän tietää tosi monen isän kokevan jäävänsä raskausaikana tosi ulkopuoliseksi.

– Teemukaan ei oikein tiennyt, miten hän olisi. Hän myös ajatteli, ettei osaa. Minä taas koin, että olen yksin. Varmaan aika tyypillinen tilanne, Eevi selittää rauhallisesti.

Teemu nyökyttelee vieressä ja rapsuttaa perheen koiraa Taakia.

Synnytysvalmennusta Teemu ei ollut pitänyt tarpeellisena. ”Naisten asiat” olivat hänestä Eevin asioita.

– Olin päässäni ajatellut näin, että kun Eevillä alkaa supistella, lähdemme synnytyslaitokselle, minä odottelen käytävässä, ja sitten ovi aukeaa ja sanotaan, että no niin – isä voi tulla sisään.

Toisin kävi. Eevi joutui viikoksi osastolle. Teemu oli se, joka keskusteli lääkärien kanssa asioista, joista hänellä ei ollut ollut muutama päivä sitten hajuakaan. Sitten alkoi kolme päivää kestänyt synnytys.

– Yhtäkkiä olenkin ihan in the middle of the game, Teemu pyörittää päätään.

Myös Teemun äiti oli mukana synnytyksen loppuvaiheessa kahdeksan tuntia hieromassa miniäänsä ja selostamassa, mitä tapahtuu.

Eevi oli kirjoittanut synnytykseen toivelistan.

– Olisi pitänyt lukea se. En tiennyt Eevin kaikkia toiveita kunnolla, Teemu sanoo.

Mutta hän alkoi toimia ja imi kaiken tiedon, mitä sairaalasta sai. Hän paineli Eevin akupisteitä, täytti vesipulloa, asetteli synnytysaltaan ympärille kynttilöitä, laittoi musiikkia, nukkui lattialla ja välillä vessanpönttöön nojaten. Oli Eevin vierellä.

– Nämä olivat juuri niitä asioita, miksi halusin sinutkin synnytysvalmennukseen. Tiesin, kuinka suuri tukihenkilön rooli voi olla, Eevi toteaa.

– No, nyt tiedän ja olen tosi valistunut. Tiedän synnytyksen kaikki vaiheet ja koska tehdään sektio. Nykyään juttelen sujuvasti kavereideni kanssa siitä, kuinka paljon kohdunsuu on auki. En tosin tiedä, hyödynkö tästä kaikesta tiedosta. En tiedä, teemmekö toista lasta, Teemu sanoo ja katsoo Eeviä.

Eeviltä tulee nopea vastaus:

– Ei kyllä kiinnosta just nyt.

Jättimäistä onnentunnetta ei tullut

Kun 2 200-grammainen tytär syntyi, Eevi näki ensimmäisen kerran elämässään miehensä itkevän.

Teemun kolmen päivän prässi purkautui.

– Siihen saakka minun oli pitänyt esittää vahvaa ja olla kallio, johon nojata.

Hän arvostaa, millaisen työn Eevi teki niin synnytyksessä kuin odotusaikanakin.

– Jos miehet hoitaisivat odottamisen ja synnyttämisen, hedelmöittymisen kohdalla painettaisiin jotain resettinappulaa tai olisi lääke, joka herättäisi yhdeksän kuukauden päästä, kun lapsi on pihalla, Teemu sanoo.

Mitään tajunnanräjäyttävää onnenkokemusta ei lapsen syliin saamisesta tullut.

– Aina hoetaan, että kun saa oman lapsen syliin, tuntee jotain sellaista, mitä ei ole ikinä tuntenut. En tiedä, olenko tyhmä tai sieluton, mutta minun maailmassani ei tullut odottamatonta wau-tunnetta.

” Nauti nyt – mistä? Siitä, että selviydyn päivästä toiseen?

Hän sanoo peilaavansa tilannetta urheiluun.

– Urheilu-urallani on tapahtunut huikeita juttuja, jotka ovat olleet wau. Minä en vain ole sen tyylinen, että tällaisissa tilanteissa pään sisällä räjähtää.

– Ei minullakaan tullut sellaista jättimäistä onnen tunnetta, Eevi sanoo.

Heistä on hyvä puhua ääneen toisenlaisistakin kokemuksista.

– Olen aina tiennyt, että haluan olla hyvä ja läsnä oleva – ja tietenkin paras – faija. Se riittää, Teemu toteaa.

Valittamista vai rehellistä puhetta?

Eevi kuvitteli vauva-arjen olevan toisenlaista.

– Naiset maalaavat usein vauvakuplaa ja isät ajattelevat etukäteen, että se tulee olemaan raskasta. Siksi he eivät pety niin pahasti, Eevi ajattelee.

Vaaleanpunaiseen vauvakuplaan hän ei kuitenkaan olettanut suoraan tippuvansa.

– On hetkiä, joista nautin. En kuitenkaan sanoisi, että tämä on elämäni parasta aikaa. Vaikka vauva sinänsä on maailman ihanin asia, kyllä me molemmat haluamme nähdä hänen kasvavan, Eevi sanoo.

Hän on tuntenut huonoa omaatuntoa tuntemuksistaan ja purkanut sitä siskolleen.

– Olen pohtinut, onko minussa jotain vialla. Sisko on lohduttanut sen olevan ihan normaalia, mutta kukaan ei siitä puhu.

Kehotukset nauttia vauva-ajasta ovat tuntuneet Eeville epäsopivilta.

– Nauti nyt – mistä? Siitä, että selviydyn päivästä toiseen?

– Usein tuollainen ajattelu koetaan valittamiseksi, Teemu sanoo.

Hänellekin tuli aluksi yllätyksenä, että Eevi ei ollutkaan onnensa kukkuloilla. Nyt mies tietää, että se on ihan normaalia: hormonit ovat sekaisin, ja itkuryöppyjä tulee, vaikka ei olisi hätä.

– Minun mielestäni ei ole valittamista, jos sanotaan, että tämä on perseestä. Jos herään kolmelta yöllä siihen, että vauva huutaa ja joudun menemään lämmittämään hänelle maidon ja päästämään koiran ulos, niin onhan se perseestä. Kyllä minä mieluummin nukkuisin ja kävisin vetämässä lenkin. Mutta se, että sanon näin, ei vie rakkaudesta mitään pois. Tämä kyllä muuttuu ajan myötä, Teemu uskoo.

Ihania molemmista ovat hetket, jolloin vauva nukahtaa illalla viereen. Tai on ihokontaktissa kenguruhoidon aikaan ja tuhisee levollisena.

Rajua höykytystä monta vuotta

Kun pari tapasi toisensa vuonna 2017, Eevi asui vielä Helsingissä ja Teemu Turussa. Eevi pyysi miestä somessa munkkikahville, mutta Teemulla oli vielä eroprosessi kesken edellisestä suhteestaan. Meni muutama kuukausi ennen kuin kaksikko tapasi.

– Teemu leikkikosi minua ensitreffeillä. Polvistui keskellä K-supermarketia ja nappasi tulppaanipuskan käteensä. Ei tämä silti mikään fairytale ole ollut, Eevi nauraa.

Eevi muutti Turkuun, johon hän joutui rakentamaan kokonaan uudet työkuviot. Hän ei tuntenut Turusta juuri muita kuin Teemun. Vuoden jälkeen he muuttivat yhteen.

– Alkuvuotemme ovat olleet hankalia. Sen takia me varmaankin olemme nyt yhdessä vahvoja.

Teemun urheilu-ura, loukkaantumiset ja niistä toipuminen ovat vaatineet suhteelta paljon. Kuten myös Eevin työ ja uran jättäminen. Hänkin on entinen ammattilaisurheilija.

– Jos jompikumpi olisi heikkohermoisempi, suhde olisi loppunut kauan sitten. Tämä on ollut rajua höykytystä monta vuotta, Eevi toteaa.

Suhteen on pitänyt kasassa kaksikon yhteiset luonteenpiirteet. Molemmat ovat sitoutuvia ja pyrkivät kehittymään ja pääsemään eteenpäin.

– Tämä elämänvaihe vaatii paljon parisuhteelta. Nyt me käymme juttelemassa ammattilaisen kanssa, Teemu kertoo.

Sitä tarjottiin keskosten vanhemmille jo heti keskolassa. Varhaisen vuorovaikutuksen ohjaus on nimenomaan vauvaa varten.

– Aluksi kieltäydyimme siitä. Olemme selviytyjä – luulimme, että emme me tarvitse apua. Ajattelimme, että joku muu tarvitsee sitä varmaan enemmän, Eevi selittää.

Mutta rankan alkujakson jälkeen mieli muuttui. Ohjaus on ollut hyödyksi.

– Keskinäinen kommunikointi ei ole vahvuutemme. Olemme työstäneet sitä koko suhteemme ajan, Eevi toteaa.

– Klassikko on, kun Eevi suuttuu ja sanoo, että hän oletti minun tekevän tai sanovan jotakin, Teemu sanoo.

Hänestä olettamisen varaan ei voi laskea.

– Minä olen semmoinen puhuja. Puhun, puhun ja puhun. Haluan käsitellä kaikki asiat, Teemu kertoo.

– Teemu on vatvoja. Epätyypillinen mies. Minä ajattelen nopeasti, että mitä keskusteltavaa tässä enää on, Eevi naurahtaa.

Teemu luonnehtii itseään ratkaisukeskeiseksi. Jos tilanne on päällä, se pitää selvittää heti.

– En pysty muuten nukkumaan. Ärsyttää, kun toinen voi olla hiljaa monta päivää. Välillä päätän, että olen kauemmin hiljaa kuin Eevi. Olen ehkä neljä tuntia hiljaa ja sitten luovutan. Olen kuin koiranpentu, joka menee selälleen ja sanoo, että sovitaanko.

Vaikka kommunikoinnissa on kehittämistä, he kokevat olevansa vahva tiimi.

– Meillä on samat kiinnostuksen kohteet. Toimimme ihan älyttömän hyvin yhteen, Teemu sanoo.

Yöhoitaja kerran viikossa

Pari on myös halunnut hoitaa parisuhdettaan palkkaamalla kotiin yöhoitajan kerran viikossa, jotta he pääsevät käymään leffassa ja syömässä.

– Ihanimmat hetket pariskuntana ovat tosi arkisia. Osaamme nauttia pienistä arjen jutuista. Parasta on se, että saamme olla yhdessä, eikä ole kiire mihinkään. Kaikki on siinä hetkessä hyvin.

Eevi on myös päättänyt, että Teemu saa nukkua yöt.

– En hermostu vauvan kanssa enää helposti. Minä mieluummin valvon, jotta Teemu saa nukkua eikä ole päivällä sitten kiukkuinen. Yhdistelmäämme ei ole tehty helpoksi: keskosvauva ja sen haasteet. On kaksi yrittäjää, joista toinen lisäksi opiskelee. Se on aivan morjens!

Joulun tienoilla Teemu jäi isyyslomalle samaan aikaan Eevin kanssa. Teemu tekee ohjaajan sijaisuuksia lastenkodissa ja toimii yhden nuoren tukihenkilönä. Lisäksi hän opiskelee humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogiikkaa. Yhdessä pariskunnalla on Active Camp -hyvinvointi- ja liikuntayritys, jonka puitteissa he suunnittelevat myös junnuleirejä ja sosiaalihuollon piiriin kuuluvaa tukihenkilötoimintaa.

Vanhempainvapaan jakaminen on mietinnässä. Luultavasti Teemu jää pidemmälle vanhempainvapaalle, sillä hän on maksanut korkeampia yrittäjän YEL-maksuja. Eevin on tarkoitus aloittaa työt.

– Yrittäjällä ei ole muita vaihtoehtoja.

Imetys on oma haasteensa. Niin kauan kuin Eevi imettää, osa töistä pitää tehdä kotoa käsin.

Neljän seinän sisään perhe ei ole haasteista huolimatta jäänyt. Vauva on ollut mukana kuntosalilla ja kahviloissa. Heti kun korona sallii, reissaaminen ulkomailla jatkuu.

Vauvan kanssa elämä ei pysähdy, vaan rikastuu.

– Matkaan vain tulee mukaan tyyppi, joka pitää ottaa huomioon. Meillä ei ollut viime vuonna lasta, kun menimme pohjoiseen. Nyt meillä on lapsi, ja me lähdemme pohjoiseen, Teemu toteaa.

Eevi nyökkää:

– Tämä lapsi saa tottua siihen, että meillä mennään. Siitä hän kyllä tykkää jo nyt. Hän tottui siihen jo mahassa, Eevi sanoo.