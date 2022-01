5 pariterapiassa käytettävää keinoa, jotka todella auttavat – näitä kannattaa kokeilla, jos haluatte välttää turhia riitoja ja väärinkäsityksiä

Pariterapiassa käytettyjä keinoja voi hyödyntää omassa arjessa, vaikka suhde ei olisikaan kriisissä.

Välillä on hyvä laittaa puhelin sivuun ja keskittyä kuuntelemaan, mitä kumppanilla on mielen päällä.

Parisuhteet ovat harvoin pelkkää ruusuilla tanssimista. Etenkin pitkissä suhteissa ongelmia tulee väistämättä vastaan, ja ne voivat välillä kuormittaa suhdetta.

Kun pulmia ilmenee, olisi tärkeää pyrkiä löytämään yhteys kumppaniin uudelleen.

– Molempien pitää tulla vastaan ja tilanne vaatii parin yhteistä pyrkimystä ratkaista ongelma ja halua muuttaa suuntaa, Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola kertoi aiemmin Me Naisille.

Parisuhteissa yleinen ongelma on kielteisten oletuksien ja tulkintojen tekeminen. Psykologi ja kouluttaja Heli Heiskasen mukaan moni saattaa huomaamattaan häiritä omia mahdollisuuksiaan hyvään suhteeseen. Etenkin pitkissä suhteissa toista saattaa usein alkaa pitää itsestäänselvyytenä, eikä kumppanin hyviä puolia aina muista arvostaa.

– Jos hakee puutteita, kritisoi paljon ja hokee kielteisiä asioita ääneen, ne tuottavat negatiivista ilmapiiriä ja ristiriitoja suhteeseen.

Vaikeiden aikojen pitkittyessä saattaa mieleen nousta pariterapian mahdollisuus. Sinne hakeudutaan keskimäärin kuitenkin vasta, kun suhteen ongelmista on kärsitty jo kuusi vuotta. Aina pariterapiaan hakeutuminen ei ole edes mahdollista, ja joillekin koko ajatus terapeutille juttelemisesta voi tuntua vieraalta.

Mutta ei hätää: pariterapiassa käytettäviä keinoja voi kokeilla myös itsenäisesti kotona. Suhdetta voi – ja kannattaa – huoltaa jo ennen kuin se on ajautunut kriisiin.

Psychology Today listasi 5 pariterapiassa käytettyä tapaa, joita kannattaa hyödyntää omassa suhteessa:

1. Osoita kiitollisuutta

Milloin viimeksi kerroit kumppanillesi, että arvostat häntä? ”Kyllähän se tietää”, saattaa moni ajatella. Tosiasiassa kukaan ei pysty lukemaan ajatuksia.

Sen sijaan, että olettaa toisen tietävän mitä hänessä arvostaa, on hyvä sanoa se ääneen. Kiireen keskellä kumppanin ja suhteen hyvät puolet voivat sitä paitsi unohtua itseltäkin. Niistä ääneen puhumalla voi varmistaa, ettei tule aina vain huomautettua kasvavasta tiskivuoresta tai asioista, jotka voisivat olla paremmin.

Parisuhteessa olisikin ihanteellista, että 80-prosenttisesti kiinnittää huomiota hyviin asioihin ja 20-prosenttisesti pitäisi silmät auki ongelmille. Tätä kutsutaan 80:20-säännöksi.

Hyviä asioita voi huomioida esimerkiksi kertomalla kumppanille iltaisin muutamia asioita, joista sinä päivänä on kiitollinen.

2. Kuuntele, älä aina neuvo

Reflective listening eli reflektiivinen kuuntelu on tapa, jossa pääpaino on kertojan ymmärtämisessä. Kuuntelijan ei tarvitse tarjota ratkaisuja tai kertoa omia mielipiteitään, vaan tarkoituksena on keskittyä ymmärtämään puhujan tunteita ja ajatuksia.

Reflektiivistä kuuntelua voi osoittaa niin, että kuuntelee toista ja sen jälkeen toistaa omin sanoin keskeisimmät asiat hänen sanomisistaan. Tällä tavalla kertoja kokee tulleensa kuulluksi ja tietää, että hänen tunteensa huomioidaan. Tekniikan avulla myös varmistetaan, että molemmat ymmärtävät asian samalla tavalla.

3. Laita tärkeät keskustelut kalenteriin

Tuntuuko asioiden esille ottaminen vaikealta? Arjen kiireiden keskellä kunnon keskustelulle ei välttämättä tunnu olevan aikaa. Tärkeiden keskustelujen kirjaaminen kalenteriin auttaa varmistamaan, että kumppanin kanssa tulee todella puhuttua – myös niistä vaikeammista asioista.

Aikatauluttaminen voi ehkäistä sitä, että asiat otetaan esiin huonolla hetkellä. Kun keskustelu aloitetaan rauhallisessa ja vastaanottavassa mielentilassa, riitoja syntyy todennäköisesti vähemmän.

Jutteluhetkille voi varata aikaa esimerkiksi kerran viikossa. Tällä tavoin ne eivät kuormita jokaista päivää, ja molemmille jää myös aikaa pohtia keskusteltuja asioita.

4. Muistakaa pitää hauskaa yhdessä

Suhteen alkuhuuma saattaa olla jo takana, mutta hauskanpitoa ei pidä unohtaa. Sille kannattaa järjestää tilaa, vaikka yhteinen aika voikin tuntua olevan kortilla. Joskus on hyvä jättää pyykkikasat odottamaan, jotta ehtii tehdä toisen kanssa myös mukavia asioita.

Miettikää yhdessä, mitä tykkäätte tehdä. Hienot ravintolaillalliset ja hemmottelulomat ovat toki ihania, mutta muistakaa, ettei yhteisen tekemisen tarvitse aina olla jotain suurta. Välillä riittää, että saa käpertyä kullan kainaloon ja nauraa yhdessä tv-sarjalle.

5. Laita puhelin välillä sivuun

Itsestään selvä, mutta niin helposti unohtuva neuvo: joskus kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei itsen ja kumppanin välissä ole aina puhelinta. Läsnäolo suhteessa on kaiken a ja o.