Suhde ex-kiekkoilijaan päättyi, kotona ”ihana akkavalta” – Martina Aitolehti kertoo, millaista on olla ensimmäistä kertaa aikuisiällä yksin

Martina Aitolehti erosi loppuvuodesta vajaan vuoden seurustelun jälkeen ja on nyt ensi kertaa aikuisiällä ilman parisuhdetta. –Jos jokin ei tunnu oikealta, on suorastaan velvollisuus sanoa stop.

Urheilussa ja urallaan Martina on tavoitteellinen ja kilpailuhenkinen. ”Muussa elämässä luotan siihen, että asiat tapahtuvat jos ja kun niiden kuuluu. Vaikkapa ihmissuhteita ei voi pakottaa tapahtuviksi.”

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehden, 39, parisuhde ex-jääkiekkoilija Hannu Pikkaraisen kanssa päättyi loppuvuodesta. Vielä kesällä pari esiintyi Me Naisten yhteishaastattelussa ja puhui yhteisen kodin perustamisesta. Helmikuussa alkanut seurustelu kesti lopulta alle vuoden.

– Pitkässä elämänkaaressa se oli melko lyhyt kokemus, ja vaikka erot ovat aina tylsiä, ei se ollut shokki, Martina kertoo nyt.

Martina sanoo aina olleensa itsenäinen, mutta nyt neljääkymppiä lähestyvänä kahden lapsen äitinä hän on ensi kertaa aikuisiällä oikeasti ja kunnolla yksin ilman parisuhdetta.

– Ja tiedätkö: se tuntuu niin hyvältä ja oikealta juuri nyt. Yksinolo ei olekaan mikään paniikin tai ahdistuksen aihe, minulla ei ole kerta kaikkiaan kiire mihinkään, Martina kertoo.

Martina kantaa päävastuun nykyisestä kodistaan sen ainoana aikuisena. Tyttäristä Victoria on 12-vuotias ja Isabella yhdeksän. Kun Nala-koirakin on tyttö, Martina nauraa, että huushollissa vallitsee ”ihana akkavalta”.

– Meidän kodissamme on nyt hyvä energia. Minun on tärkeää keskittää huomioni ja aikani tyttäriin, ja tunnen, että tämä elämänvaihe on tosi terveellinen tila myös minulle.

” En tarvitse suhdetta vain, koska olisi inhottavaa olla yksin.

Martina sanoo nykyään olevansa herkkä kuuntelemaan fiiliksiään. Jos ihmissuhteessa tulee vähänkin tunne, etteivät energiat kohtaa tai ettei fiilis ole oikeanlainen, hän reagoi oitis.

– Omille tuntemuksilleen pitää olla uskollinen. Ajattelen, että jos jokin asia ei tunnu oikealta, minulla on suorastaan velvollisuus sanoa stop. En tarvitse suhdetta vain, koska olisi inhottavaa olla yksin.

Martinalla on tapana myös ajatella, että lopulta vaikeudet kääntyvät voimaksi ja opiksi. Silloin seuraavasta kierroksesta selviää ehkä helpommin tai ainakin tietää selviävänsä ajan kanssa.

– Vastoinkäymiset ovat suurin mahdollisuus kasvaa ja oppia tuntemaan itseä. Aika harvoin niitä diipeimpiä juttuja miettii silloin, kun elämässä kaikki menee kivasti.

Martina luottaa nyt ajatukseen, että asioita tapahtuu, jos ja kun niin on tarkoitettu. Jos elämä tuo kohdalle uuden kumppanin, tältä saisi löytyä samanlaista rauhaa ja luottamusta. Hän haluaa rauhassa tutkia, mitä oikeasti toivoo parisuhteelta tai kumppanilta.

– Tahdon olla tietoinen omista haluistani, kuunnella ja noudattaa niitä, hän miettii.

– En halua enää sellaista, että kumpikaan rakentaa identiteettiään tai onnellisuuttaan toisen varaan. Ne pitää ensin löytää itsestä. Uskon, että hyvä suhde perustuu pyyteettömyyteen ja aitoon tasaveroisuuteen.

Martinalla on takanaan kaksi pitkää liittoa lastensa isien kanssa – mitä hän on oppinut aiemmista eroistaan? Mitkä ovat olleet Martinan selviytymiskeinot erilaisissa kriiseissä ja miten hän hyödyntää niitä valmentaessaan elämänmuutosta tekeviä asiakkaitaan? Mitä kuuluu triathlonin MM-haasteelle rajujen loukkaantumisten jälkeen? Lue Martinan koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 4/2022. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

Martina Aitolehti Hyvinvointivalmentaja ja somevaikuttaja täyttää kesällä 40 vuotta. Tytär Victoria, 12, syntyi avioliitosta Esko Eerikäisen kanssa, Isabella, 9, avoliitosta Stefan Thermanin kanssa. Esillä Discovery+ -palvelun ohjelmissa Iholla sekä Revenge Body with Martina Aitolehti. Julkaissut elämäntapaoppaan Elämäni kunnossa. Treenaa ammattimaisesti triathlonia.

