Tommi Läntinen kertoo, miten hänellä on ollut aina kompleksi ulkonäöstään: ”Kun katson nuoruuskuviani, minua vähän liikuttaa, mitä ihmettä olen ajatellut itsestäni”

Tommi Läntinen on oivaltanut, että rakkaus on se, joka ihmisiä pyörittää, että iän myötä ulkonäköön liittyvä epävarmuus helpottaa ja että raitistuminen ei tee elämästä tylsää.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

VANHENEMINEN

”Läheisyyden tarve ei häviä iän myötä”

”Iän myötä olen ruvennut tykkäämään itsestäni enemmän ja oppinut hyväksymään itseni. Ja sen, että vanhenen. Tuntuu tosi kivalta olla tämän ikäinen, en tahtoisi olla yhtään nuorempi.

Joskus kuvittelin, että pitää himmentää omaa valoa, jotta muilla olisi helpompi olla. Ei. Täydet tehot vain päälle!

Minulla on aina ollut kompleksi ulkonäöstäni. Nyt kun katson nuoruuskuviani, minua vähän liikuttaa, mitä ihmettä olen ajatellut itsestäni. Kuvissahan on mukavan- ja hauskannäköinen, reippaan oloinen nuorimies.

20-VUOTIAS. ”Alokas viestikomppaniassa Turun Pääskyvuoressa.”

Olen kompensoinut arkuuttani alkoholilla. Chardonnay oli aseeni, jotta pystyin kantamaan sen, miten kasvoin sotisopaani. Olen vasta nyt kasvamassa aikuiseksi. Raittius kosautti minut sellaiseen kohtaan.

Olen ollut kakarasta asti romantikko. Mitä enemmän ikää tulee, sitä helpommin liikutun. Hellyyden, läheisyyden ja seksin merkitys ei häviä iän myötä. Voi olla, että jotkut asiat voivat niiden suhteen syvetäkin. Seksi saattaa olla vähemmän suorituskeskeistä ja enemmän nautintoa ja läheisyyttä.”

LAPSUUDENPERHE

”Iso perhe opettaa toimimaan ryhmässä”

”Olen ollut aina tosi herkkä. Erilainen poika hyvässä ja pahassa, tyyppi, joka on herättänyt ihastusta ja vihastusta.

Nyt jos tehtäisiin diagnoosi, minulla voisi olla ADHD. Olin eläväinen – sättäsin ja säpisin koulussa ja olin voimakkaasti vaikutuksille altis. Äidin kanssa minulla oli kovia riitoja. Kapinoin ja minulla oli mielipiteitä joka asiasta.

3-VUOTIAS. ”Ohjaamme isän kanssa liikennettä.”

Olen perheen esikoinen. Sisarukset seurasivat kahden vuoden välein. Sen lisäksi äidillä on toisesta avioliitostaan kaksi tytärtä, joista toinen lähti isänsä luo elämään Ruotsiin, toinen jäi Suomeen.

Iso perhe opetti toimimaan ryhmässä. Vaikka olisin kuinka bändissä nokkamies visioineni, sairaalloinen itsensä nostaminen ei vie mihinkään. Kaikki ovat tasavertaisia.

Asuimme Turussa. Isäni on eläkkeellä oleva komisario ja opetti myös autokoulussa. Hän oli opettajien lapsi. Ukkini oli opetusneuvos. Äiti pyöritti kotia. Kuinka taitava hän olikaan. Oli asuntolainat ja paljon lapsia, jotka söivät kuin hevoset. Alennuskupongit katsottiin tarkkaan.

Äiti koki evakkona ulkopuolisuutta. Ulkopuolisuus on esittänyt isoa roolia myös minun elämässäni. Vasta kymmenen viime vuoden aikana se on alkanut helpottaa.”

ROCK’N ROLL

”Musiikki ei petä koskaan”

”Muusikon urani on pitkä ja hieno. Siinä on nousuja ja laskuja, mutkia ja syöksyjä. Olen kuitenkin kokenut, että olen tehnyt sitä, mitä minun kuuluu tehdä.

Aloitimme biisien teon ystäväni Tomi Ahdin kanssa 14-kesäisinä autotallissa. Ensimmäinen sinkku ilmestyi vuonna 1979. 80-luvulla Boycott-yhtyeemme oli iso juttu. Sen jälkeen rakensin soolouraa. 90-luku oli supersuosion aikaa, kunnes rupesi hiljenemään.

Rokki oli minulle ulospääsy vaikeista asioista. Olen kokenut tulleeni petetyksi ja olen pettänyt itsekin, mutta rock’n roll ei ole ikinä pettänyt minua. Se on ollut aina pala jumaluutta, joka minulla on mukanani. Jotkut biisit antavat lohtua, jotkut voimaa.

Vuosi 1990. ”Edesmennyt ystäväni Hombre Lampinen. Olimme Boycott-yhtyeemme rikoskumppanit. En tiedä, onko minulla ollut niin hauskaa ja hankalaa kenenkään kanssa. Olimme kuin veljet. Kaipaan häntä.”

Kun asuin ex-vaimoni ja poikani kanssa Portugalissa 2000-luvulla, minusta ei lähtenyt irti uutta musiikkia. Olin niin finaalissa. Muuten se oli kivaa aikaa. Asuimme Lissabonin lähellä neljä vuotta ja Brysselissä vuoden. Muutimme ulkomaille ex-vaimoni EU-duunin mahdollistamana.

Minä pyöritin perheasioita. Vein omaa poikaa ja naapureidenkin lapsia kouluun, tein ruokaa, grillailin. Asuimme tosi kivasti, ja ympärillä oli mukavia, mielenkiintoisia kansainvälisiä ihmisiä. Välillä kävin rundeilla Suomessa.”

VAUHTISOKEUS

”Ihmistä ei ole suunniteltu ihailun kohteeksi”

”Huippukohdat uralla tuntuivat samaan aikaan hienoilta ja samaan aikaan pelkäsin, että tämä loppuu kohta. Oli vaikea nauttia täysin rinnoin. Minun on ollut vaikea ottaa hyvää vastaan, nyt olen alkanut oppia.

Vuosi 1991. ”Nuori minä yhtyeemme Boycottin toisen kokoonpanon keikalla.”

Alkoholi oli vahvasti mukana. Olisin voinut ottaa rokkarin elämän iisimminkin joskus. Kun elämä muuttuu kaksoiselämäksi, se menee vaikeaksi. Olisin voinut tehdä toisenlaisia valintoja. Silloin en sitä hirveästi ajatellut.

Ihmistä ei ole suunniteltu suunnattoman ihailun kohteeksi. Ihminen ei oikein kestä rahaa, mainetta ja valtaa – tulee vauhtisokeus. Enää en jaksaisi sellaista.”

RAITISTUMINEN

”Raitistuminen on hengellinen kokemus”

”Juomiseni alkoi olla enemmän tai vähemmän päivittäistä. En enää pitänyt itsestäni enkä ollut itseni. En halunnut enää juoda, mutta en pystynyt lopettamaankaan.

Läheiseni olivat olleet jo pitkään huolissaan ja sanoneet juomisestani, mutta alkoholismi on itseään kieltävä sairaus. Alkoholisti on viimeinen, joka sairautensa myöntää.

Viimeinen piste oli, kun ryssin yhden keikan humalassa ihan kunnolla. En halunnut vajota enää alemmas. Sain jostain itseäni isommalta viestin, että minun täytyy hakea apua.

Vertaistuki auttoi. Yhtäkkiä juomisen halu lähti pois. Se oli ihme, sydämeni oli niin valmis raitistumiseen.

Isäinpäivä 2012 oli ensimmäinen raitis päiväni. Sillä tiellä olen nyt: kymmenes vuosi on menossa. Jos jotakin menetin, se oli kurjuus. Tilalle tuli hyvä elämä.

Minun on pitänyt päästä asioiden juurille, nähdä ne ja hyväksyä ne, siivota puutarhaa. Kulkea uudestaan se tie, jota aikoinaan kuljin fyysisesti, mutta valot sammutettuina. Nyt elän uudella tavalla, raitista elämää. Eikä ole tylsää!

Raitistuminen toi elämääni hitaan muutoksen. Paino on molemmilla sanoilla: hidas muutos. Rehellinen itsetutkiskelu vie aikaa. Se, mitä peili kertoo, on vaikea ottaa vastaan. Totuus tekee kipeää. Mutta totuus on totuus. Vaikeinta oli hyväksyä oma käyttäytyminen muita kohtaan – oma epäluotettavuus.

15-VUOTIAS. ”Rippipäivänä takapihalla Turussa ystäväni ja soittokaverini Tomi Ahdin kanssa.”

Raitistuminen vaikutti lähisuhteisiin parantavasti. Me toki erosimme poikani äidin kanssa, mutta välimme ovat säilyneet. Tiedän, että aiemmat juomisen lopettamisyritykseni ovat aiheuttaneet pojassani luottamuspulaa ja pelkoakin.

Kiitollisin olen siitä, mitä sydämessäni ja ajattelutavassani tapahtuu. En saa asioita tekemättömiksi, mutta voin vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu tänään. Ja taas huomenna uudestaan. Elän tämän asian kanssa päivä kerrallaan. Ei tarvitse vannoa, ettei ikinä. Se on 24 tuntia kerrallaan.

Kaunein asia on ollut, kun oma poika sanoo kahden kesken, että isi, minä rakastan sinua.”

HENGELLISYYS

”Korkeampi voima pitää huolta”

”Hengellinen elämäni on syventynyt. On tullut ihana lämpö ja voimakas tietoisuus siitä, että en ole missään tilanteessa yksin. Vaikka muita ihmisiä ei olisi, minulla on mukana itseäni suurempi korkeampi voima, joka pitää minusta huolta. On joku, jonka kanssa keskustella. Vaikka olen tyhmä tai sössin, se rakastaa minua silti. Se on myös huumorintajuinen, koska suhtautuu rakastavasti minuun. Minä puhun jumalasta – se on monelle vaikea sana, siitä tulee helposti mieleen uskonnollinen hihhuli.

Olen kiitollinen, että minulle on tapahtunut niin hienoja asioita. Olen onnellinen uudesta levystäni. Välillä tuntuu, että menossa on kummallinen yhteensattumien summa, joka minua vie. Olenkin kuullut sanottavan, että sattuma on luojan huumorintajua.

Välillä haluaisin ottaa kädet kuvaannollisesti pois ratista. Ajattelen, että jos minä ajan, sössin kaiken.”

ISYYS

”Isyys on siunaus”

”Isyys on minulle siunaus. Olen helvetin ylpeä isä, teki poikani Ilmari mitä tahansa. Minä rakastan häntä, ja hän rakastaa minua. Isän rooli on tärkeä, mutta muuttuu ajan myötä – ja oletukset muuttuvat. Pitää oppia antamaan tilaa.

Ilmari opiskelee kansainvälistä alaa yliopistossa. On mahtavaa, että nuoret vievät mielettömällä energialla asioita eteenpäin ja kantavat vastuuta ympäristön ja maapallon tulevaisuudesta. Ilmari tekee myös musiikkia, ja hänellä on uusi bändi Westway.

Meillä on ollut hänen äitinsä kanssa yhteinen sävel: olemme tukeneet lastamme, ja meillä on ollut rakastavat rajat.

Nyt kun katson 25-vuotiasta poikaani, mietin itseäni saman ikäisenä. Se oli tosi herkkää ja epävarmaa aikaa. Toivon, että pystyn olemaan isänä avuksi myös epävarmuuksien hetkellä.

Mielestäni 20–35-vuotiaiden miesten elämästä ei puhuta tarpeeksi – siitä millaisessa maailmassa he elävät ja identiteettiään rakentavat. Minusta siinä on vähän heitteille jättöä, ja sukupuolta arvotetaan negatiivisesti. Liikkeellä olevat rekyylit ovat voimakkaita.”

RAKKAUS

”Rakkaus on valoa ihmisten välillä”

”Rakkaus on suurin. Toivon sydämestäni, että se on sitä ihan kaikille ihmisille. Nykyinen sapelien kalistelu ja uhkailu ovat niin turhanpäiväistä. Aikuiset ihmiset uhittelevat ja käyttäytyvät kuin kiukkuiset kakarat.

Rakkaudella on monet kasvot. Rakkaus on hyvää tahtoa, kauniita ajatuksia, reiluutta, hyviä tekoja ja huumoria. Intohimoa. Rakkaus pyörittää meitä. Joskus se voi hävitä kokonaan. Joskus se vain muuttuu.

Vuosi 1982. ”Minä, veli ja hänen vaimonsa. New romantic -henkiset vaatteeni ovat divarikamaa.”

Olen saanut rakkautta ja ymmärrystä osakseni. Myös anteeksiantoa. Rakkaus on valoa ihmisten välillä. Miten muuten saisi toiseen ihmiseen yhteyden? Muutenhan me kulkisimme pimeässä. Rakkauttahan me haluamme, ja sen perässä me kuljemme.

Nyt olen parisuhteessa. Rakkautta on myös muissa ihmissuhteissa. On rakkaus lapseeni ja muihin läheisiin.

Minulle rakastaminen ja rakkauden ilmaiseminen on helpompaa kuin sen vastaanottaminen. Silloin pään täyttävät tunnetilat ja muu älämölö. Rakastaminen on taitolaji, ei voimalaji. Luulen, että on ihan hyvä suunta, kun tajuaa, että se on haaste.”

PARISUHDE

”Parisuhteessa pitää olla aidosti läsnä”

”Oli yllätys löytää rakkaus tässä iässä. Olen 62-vuotias. Kai joku kuuli minun toiveeni.

Naisystäväni Helena Åhman on hauska, älykäs ja upea nainen. Hänen huumorintajunsa on ihan rautaa. Molemmilla on omat työt, ja teemme niitä tahoillamme. Helena tunnetaan yritysjohdon sparraajana, työpsykologian tohtorina ja tietokirjailijana. Meillä on mukavasti alkanut aikuinen hyvä suhde. Olemme tunteneet vajaan vuoden.

Minulla on takanani 30 vuotta kestänyt liitto. Tapasin poikani äidin Mirjan vuonna 1984. Erosimme 2015. Olen oppinut kovan kautta, että parisuhteen eteen pitäisi tehdä töitä. Jos ei tee, se loppuu. Pitää olla läsnä – oikeasti läsnä.”

Gotta rock! ”Pitää rokata. Niin tämä rokkikukko teki.”

TERVEYS

”Vuosittainen terveystsekki tyynnyttää mieltä”

”Varaan kerran vuodessa lääkärikeskuksen miespaketin ja käyn tsekkaamassa, miten voin. Moni kela helpottuu kummasti, kun tietää, että on suhteellisen kondiksessa.

Välillä peilikuvasta näkyy saakelin väsynyt ukkeli. Mutta laulu kulkee hyvin. Olen myös elänyt niin, että laulun kautta on kerrottavaa. Kun alkoholi jäi pois, olen jaksanut sitäkin paremmin. Myös paino putosi.

Uni on tullut entistä tärkeämmäksi. Jos jäätelö ja uni ovat suurimmat paheeni, asiat eivät ole kauhean huonosti.

Luulen, että kaikki asiat muuttuvat iän myötä arvokkaammiksi. Se että on elossa ja että on ystäviä, läheisiä. On rakkautta ja läheisyyttä. Toivon, että pää toimii. Keho prakaa kuitenkin jossain kohtaa vähäsen. Sekään ei ole välttämättä niin fataali asia.”

