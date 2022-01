Anneli Jäätteenmäen, 66, kunnon salaisuus on päivittäinen 15 minuutin treeni hulavanteella: ”Mieheni Jorma innostui hulaamisesta myös”

Anneli Jäätteenmäki on ollut entisen politiikan toimittajan Jorma Mellerin kanssa naimisissa vuodesta 1994.

Tuore aluevaltuutettu Anneli Jäätteenmäki, 66, on ollut Ylen uutispäällikkönä toimineen Jorma Mellerin kanssa naimisissa vuodesta 1994. Pariskunta asuu nykyään Lapuan keskustassa.

– Elämme Jorman kanssa hyvin tavallista ja yksinkertaista arkea, Anneli sanoo.

Rakkaudesta hän toteaa, että se sisältää paljon arkisia asioita ja muuttaa muotoaan iän ja pitkän yhdessäolon aikana.

– Rakkaus ja läheisyys merkitsevät minulle sitä, että kun menen kotiin ja huhuilen ovella, onko täällä ketään, niin toinen vastaa huhuiluuni. Että täällä ollaan!

Jorma Mellerillä on aikuiset tyttäret edellisestä avioliitostaan, ja teini-iässä tytöt olivat osa uusperhettä. Annelilla ei ole itsellään lapsia.

– Minun elämäni on kulkenut juuri näin, ja olisihan se voinut kulkea toisinkin. Elämäni on tässä ja nyt, enkä ole kaivannut sellaista, mitä ei ole. Ajattelen, että ihminen, jolla ei ole lapsia, on hänkin täysi ihminen.

Nykyään Annelin arjen täyttävät luottamustoimet ja kulttuuri- ja liikuntaharrastukset. Kuten hulaaminen.

– Hulaan vanteella joka päivä 15 minuuttia. Mieheni Jorma innostui myös hulaamisesta. Se sujuu hyvin vaikka iltauutisia katsellessa. Jos on mielenkiintoiset uutiset, niihin voi keskittyä hulatessa, jos tylsemmät, saatan lueskella samaan aikaan. Vanteen pyörittäminen vahvistaa keskivartaloa ja tekee hyvää selälle!

