Suskin, 25, ystävä alkoi pommittaa viesteillä ja tuputti myymiään tuotteita – suomalaiset kertovat nyt, miksi pistivät välit poikki ystävään

Kysyimme suomalaisilta, mistä syistä he ovat katkaisseet välit ystävään. Asiantuntijan mukaan ystävyyssuhteen äärelle voi olla hyvä pysähtyä esimerkiksi silloin, jos ystävä rikkoo luottamuksen. Ghostaamista kannattaa silti välttää.

Kaikki vaikutti hyvältä. Ninni, 47, oli saanut töitä uudesta työpaikasta, johon häntä oli suositellut hänen samassa paikassa työskentelevä ystävänsä.

Muutamassa kuukaudessa ystävyys muuttui täysin.

– Työpaikalla vallitsi ahdistava, henkisen väkivallan värittämä ilmapiiri. Ystävä teki sen osaltaan mahdolliseksi, sillä hän hyssytteli ja käski minun toimia kuten esimies sanoi, vaikka koin selvää kiusaamista ja vähättelyä esimieheltä, Ninni kertoo.

Ystävän käytös tuntui Ninnistä musertavalta. Hän koki, että ystävä kääntyi häntä vastaan ollakseen hyvää pataa esimiehen kanssa. Lopulta ystävän välinpitämättömyys johti siihen, ettei Ninni halunnut olla enää missään tekemisissä tämän kanssa.

– Näin hänen todelliset kasvonsa.

Me Naiset kysyi hiljattain suomalaisilta, miksi he ovat pistäneet välit poikki ystävään tai jättäneet ystävyyssuhteen taakseen. Ninni on yksi kyselyyn vastanneista yli 230 ihmisestä. Hän ja muut vastanneet esiintyvät jutussa nimimerkillä.

Joskus ystävyys katkeaa yhden, selkeän tapahtuman vuoksi. Jotkut kyselyyn vastanneet kertoivat pistäneensä välit poikki ystävän käyttäydyttyä epäkunnioittavasti tai jopa uhkaavasti.

”Ystäväni kävi humalassa päälleni. Fyysinen väkivalta, josta hän ei ollut valmis keskustelemaan jälkeenpäin eikä pyytänyt anteeksi, oli liikaa. Mielestäni hänellä oli alkoholiongelma, ja se tuli ystävyytemme väliin.” Jaana, 49

”Ystäväni antoi minulle kirjeen, jossa kritisoi uutta parisuhdettani. Hänen mielestään minun olisi pitänyt valita edellinen mies, jota tapailin. Kirjoitti myös, ettei enää jaksanut kannatella minua, koska olen niin raskasta seuraa. Silti kirjeen loppuun kirjoitti, että ’toivottavasti tämä ei vaikuta väleihimme’. En enää pitänyt yhteyttä.” Laura, 34

Suski, 25, kertoo lopettaneensa kaveruussuhteen ystävän päällekäyvän käytöksen vuoksi.

– Hän ryhtyi myymään kosmetiikkaa ja omia neuletöitään ja yritti pakottaa minutkin ostamaan niitä. Kun sanoin, etten tarvitse tuotteita, hän syyllisti minua.

Suskin mukaan ystävä ei lopulta puhunut enää juuri muusta kuin tuotteistaan ja pommitti häntä viesteillä ympäri vuorokauden.

– Kun asiasta puhuttiin, hän pahoitteli käytöstään ja lupasi parantaa tapansa. Meni hetki, ja se kaikki alkoi uudestaan. Hänen käytöksensä alkoi ahdistamaan ja pelottamaan, joten päätin lopettaa ystävyyden siihen.

Missä tilanteissa ystävästä kannattaa päästää irti?

Ystävyyteen voivat kuulua erilaiset suvannot, eikä niistä aina tarvitse huolestua. Yhteydenpito voi olla toisissa elämäntilanteissa kevyempää ja toisissa tiiviimpää.

Jos ystävyyttä kuitenkin jatkuvasti hiertää jokin, voi olla syytä pysähtyä sen äärelle, sanoo Väestöliiton pari- ja perhesuhdeasiantuntija Minna Jaakkola.

– Ystävyys vaatii luottamusta ja molemminpuolista arvostusta.

Jaakkolan mukaan seuraavat merkit viittaavat huonoon ihmissuhteeseen enemmän kuin todelliseen ystävyyteen:

Ystävän kanssa tulee aina riitaa tai draamaa.

Ystävä käyttää hyväksi.

Ystävyys perustuu kilpailuasetelmaan.

Ystävä ottaa yhteyttä ainoastaan tarvitessaan jotain.

”Sain tietää, että ystäväni oli levittänyt minusta valheellista tietoa ja kertonut eteenpäin luottamuksella hänelle uskomiani asioita mustamaalatakseen minua. Ensin hän kielsi, mutta lopulta myönsi puheensa. Sanoin, etten halua olla missään tekemisissä hänen kanssaan, koska en voi enää luottaa häneen.” Iita, 67

”Miesystäväni petti minua ystäväni kanssa. Erosin miehestä, mutta yritin pitää ystävän. Eihän siitä mitään tullut luottamuksen hävittyä. Lopulta lakkasin pitämästä yhteyttä. Hän ei kysellyt perään, varmaan ymmärsi tilanteen." Kristiina, 40

”Hän käytti hyväksi kiltteyttäni. Kun lainasin rahaa, hän ei koskaan maksanut sovitusti niitä takaisin. Ystävyyssuhde oli niin myrkyllinen, että se oli pakko sanoa irti.” Tiina, 27

Ikävältä voi tuntua myös ystävyys, jossa toinen vuodattaa aina ongelmiaan, muttei ole valmis kuuntelemaan toisen kuulumisia.

– Ystävyyteen kuuluu vastavuoroisuus. Joskus toisella voi olla vaikeaa, jolloin on toisen vuoro kannatella ja pitää enemmän yhteyttä. Ystävyyteen kuuluu kuitenkin tieto siitä, että jos minulla on vuorostani vaikeaa, voin luottaa toiseen, Jaakkola sanoo.

"Lapsuudenystäväni kanssa olimme aina tekemisissä ja toistemme lapsien kummeja. Noin 35 vuotta kestäneen ystävyytemme aikana tajusin lopulta olleeni kokoajan se, joka kuunteli toisen murheet ja auttoi eroissa. Kun itse olin huonossa jamassa, ystäväni ei edes kysynyt miten voin.” Virpi, 52

Myös erilaiset arvot voivat tulla ystävyyden tielle. Esimerkiksi korona-aika on saattanut nostaa pintaan näkemyseroja, jotka herättävät voimakkaita tunteita.

– Niissä on kyse omista peloista ja toisaalta halusta suojella toista. Toinen voi ajatella rokottautuvansa suojellakseen muita ja yhteiskuntaa ja olla peloissaan rokottamattoman ystävän puolesta. Rokottamattomalla voi olla samankaltaisia pelkoja omasta näkökulmastaan. Harvoin haluamme toisillemme pahaa, Minna Jaakkola pohtii.

Arvoihin liittyvien näkemyserojen kohdalla voi pohtia, onko asia sellainen, josta molempien on oltava samaa mieltä.

– Voi miettiä, onko tämä todellinen kynnyskysymys vai voidaanko todeta, että ajattelemme eri tavoin. Voisimmeko olla silti ystäviä, sillä meillä on paljon yhteisiä ja tärkeitä asioita, jotka eivät oikeastaan liity näkemyseroihimme?

”Arvomaailmamme eivät kohdanneet enää. Ystävien ei tarvitse olla samaa mieltä joka asiasta, mutta ystävyyteen kuuluu mielestäni silti tietynlainen ymmärrys. Me emme enää ymmärtäneet toisiamme.” Anna, 42

Kannattaako ghostata vai nostaa kissa pöydälle?

Kun parisuhteesta halutaan irti, tehdään tavallisesti virallinen ero: käydään keskustelu ja selvitetään, miksi on parempi lähteä eri teille.

Ystävyyssuhteesta eroaminen tapahtuu usein vaivihkaisemmin. Moni kyselyyn vastannut kertoi yksinkertaisesti lopettaneensa yhteydenpidon eli ghostanneensa, jos ei enää halunnut olla tekemisissä.

”En ole sanonut, jos en kaipaa yhteydenpitoa, jätän vain pikkuhiljaa sen vähemmälle ja vastaan viesteihin ympäripyöreitä.” Maarit, 59

”Yhteydenpidon lopettamisen eli ghostaamisen syitä ovat olleet, etten halua loukata tai riidellä.” Mandi, 30

Moni päätyy ghostaamaan ystävän juuri konfliktin pelossa. Voi tuntua helpommalta lopettaa yhteydenpito kuin ottaa suoraan puheeksi sitä, mikä kaveruudessa hiertää.

Minna Jaakkolan mukaan aina ei ole välttämättä luontevaa tai edes tarpeen kertoa erikseen, jos ei halua tavata toista niin paljon. Osa kaveruussuhteista saakin olla kevyempiä, eikä niiden ylläpitämisestä ole syytä ottaa paineita.

Jos merkittävään ystävyyssuhteeseen tulee särö, on kuitenkin yleensä molempien osapuolten etu, että tapahtuneesta puhutaan avoimesti.

– Ajattelemme helposti, että ghostaamalla asiasta pääsee nopeasti eroon eikä sitä tarvitse enää ajatella. Tosiasiassa juuri selvittämättömät asiat voivat jäädä vaivaamaan. On yleensä aina parempi, että asiat käsitellään suoraan, Jaakkola sanoo.

Osa kyselyyn vastanneista kertoi näin tehneensäkin. Näin kertoo 42-vuotias Silja:

– Kun tulin kaapista ja kerroin lesboudestani, selvisi, että ystävälläni on hyvin kielteinen ja tuomitseva näkemys seksuaalivähemmistöistä. Hän oli valmis suvaitsemaan minua, mutta ei enää pitänyt minua saati parisuhdettani arvokkaana.

Silja kertoo keskustelleensa ystävänsä kanssa pitkään ja perusteellisesti. Keskustelun päätteeksi ystävä ymmärsi, miksi Silja sanoi ystävyyden irti. Avoin puhuminen kannatti.

– Tämä ”ero” ei ole jäänyt kaihertamaan, toisin kuin ne, joissa minut on hylätty ilman selitystä, Silja pohtii.

Jos keskustelu kiihtyy helposti, voi toiselle todeta, ettei halua riidellä ja on parempi, ettei juuri nyt olla tekemisissä. Asiaan voi olla helpompi palata myöhemmin, kun tilanne on rauhoittunut, Minna Jaakkola vinkkaa.

Ja jos kasvotusten keskusteleminen tuntuu vaikealta, myös kirje, puhelinsoitto tai tekstiviesti voivat toimia. Kirjoittaminen on usein hyvä ratkaisu, sillä samalla tulee itse pohdittua ja jäsenneltyä omia ajatuksia.

”Kanssakäyminen oli epämukavaa usean vuoden ajan. Kun lopulta oivalsin mistä asia johtuu, kirjoitin hänelle kirjeen, jossa yritin selittää tuntemuksiani. En tiedä ymmärsikö hän.” Sari, 59

”Hän oli äärimmäisen ilkeä luonne. Sanoin puhelimessa, että hänen ilkeytensä tuntui minusta pahalta. Hän yritti paikata välejämme, pyysi anteeksikin, mutta minä en enää halunnut enkä osannut nollata tilannetta.” Piia, 52

Puhuminen kannattaa myös siksi, että joskus voi selvitä, että itseä kalvaneessa asiassa onkin kyse väärinkäsityksestä.

– Meillä on ihmissuhteissa usein toive, että toinen ymmärtäisi ja tietäisi sanomattakin, jos jokin on vialla. Toinen ei välttämättä ymmärrä loukanneensa, jos hänelle ei kerro tuntemuksistaan, Jaakkola sanoo.

Lue lisää: Vapun paras ystävä laittoi yhtäkkiä välit poikki kertomatta syytä – se on vaivannut Vappua paljon ja pitkään: ”Häpesin valtavasti välirikkoamme”