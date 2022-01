Mitä olet aina halunnut kysyä juontaja Anne Kukkohovilta? Tule mukaan tekemään Lukijan puolesta kyselen -juttusarjaa

Lukijan puolesta kyselen -sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Nyt vuorossa on juontaja Anne Kukkohovi.

Oletko joskus lehtijuttuja lukiessasi tai televisiota katsoessasi miettinyt, mitä kysyisit joltakin tunnetulta suomalaiselta henkilöltä, jos saisit kysyä mitä tahansa? Nyt se on mahdollista.

Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat ehkäpä juuri sinun kysymykseesi. Kysymyksesi voi olla outo, hauska, syvällinen tai kepeä – voit siis kysyä ihan mitä vain.

Seuraavana vastausvuorossa on Koko Suomi leipoo -ohjelmaa juontava Anne Kukkohovi, 51. Anne on ollut aiemmin myös malli, ja hänellä on ollut oma luonnonkosmetiikkayritys.

Mitä sinä haluaisit kysyä Annelta? Pääset kirjoittamaan kysymyksesi täältä.

Voit myös toivoa, kenen julkisuudesta tutun henkilön vastauksia haluaisit kuulla seuraavaksi.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

