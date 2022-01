Kun Veronica Verho istui keskiyöllä huussissa, puoliso Juhani teki valtavan rakkaudenosoituksen – Veronica kertoo nyt, mitä Lapin-matkalla tapahtui

Veronica Verho epäröi pitkään, uskaltaisiko parisuhteeseen hyvän ystävänsä kanssa. Taustalla painoivat kokemukset suhteista, joissa hän oli joutunut petetyksi. – Aluksi pelkäsin, että kohta Juhani kuitenkin jättää minut.

Veronica on yhdessä Sohvaperunoista tutuksi tulleen Juhani Koskisen kanssa. ”Hän on turvallinen ihminen. Kun hän sanoo jotain, se pitää paikkansa. En ole koskaan aiemmin kokenut tällaista, mitä minulla nyt on.”

Oli keskiyö, sysipimeää ja ainakin 20 astetta pakkasta.

Veronica Verho istui huussissa. Puoliso Juhani Koskinen värjötteli muutaman metrin päässä taskulamppu kädessään. Elettiin viime tammikuuta, ja pariskunta oli Lappi-lomalla mökissä, jossa ei ollut sähköjä, vettä tai sisävessaa. Pimeää pelkäävä Veronica ei uskaltanut lähteä yksin huussireissulle, joten puoliso lupautui tulemaan mukaan – myös keskellä yötä.

– Katsoin pimeässä seisovaa Juhania ja ajattelin, että tämä on yksi isoimmista rakkauden teoista, jonka olen saanut kokea, Veronica, 25, sanoo.

Huussin vartioiminen ei jäänyt matkan ainoaksi romanttiseksi eleeksi. Pariskunta oli lumikenkäilemässä ja pysähtynyt ihailemaan Ivalossa sijaitsevaa Lempilampea, kun Juhani polvistui Veronican eteen ja pyysi tätä vaimokseen.

– Valmistaudun yleensä kaikkeen, mutta sitä en osannut odottaa yhtään. Sanotaan, että kuollessa elämän filmirulla vilahtaa silmien edessä. Minulle kävi niin sillä hetkellä, mutta pystyin silti vastaamaan heti myöntävästi.

Kaksi vuotta sitten alkanut rakkaus Juhanin kanssa on Veronicalle jotain aivan uutta. Se on hänen ensimmäinen parisuhteensa, jossa molemmat pystyvät luottamaan toisiinsa 100-prosenttisesti.

– Aiemmissa suhteissani olen ollut todella epävarma ja pelännyt pahinta. Olen miettinyt jatkuvasti sitä, missä toinen on ja mitä hän tekee, Veronica sanoo mietteliäänä.

– Nuo pelot ovat osoittautuneet surullisen usein aiheellisiksi.

”Edellinen suhteeni ennen Juhania päättyi vähän ennen koronan alkamista. Yhtäkkiä olin totaalisen yksin. Muistan, kun ajoin töistä kotiin ja itkin niin paljon, että oli pakko pysähtyä.”

Epävarmuus nosti päätään aluksi myös Juhanin kanssa.

Veronica epäröi pitkään suhteeseen lähtemistä. Yksi syy oli se, että ennen rakastumista parilla oli takanaan pitkä ystävyys. Veronica oli aina aiemmin toitottanut ystävilleen unelmoivansa siitä, että voisi seurustella parhaan ystävänsä kanssa. Nyt ajatus kuitenkin jännitti.

– Pelkäsin sitä, että Juhani lähtee. Vetäydyin riitatilanteissakin kuoreeni, kun ajattelin, että kohta se kuitenkin jättää minut.

Ystävyys osoittautui kuitenkin myös voimavaraksi. Juhani tunsi Veronican ja tämän taustat niin hyvin, että osasi suhtautua epäröintiin lempeydellä. Juhani vakuutti, että vaikka Veronica tekisi mitä, hän ei lähtisi.

– Ymmärsin lopulta, että tämä on turvallinen ihminen, jonka kanssa minun ei tarvitse jännittää. Kun hän sanoo jotain, se pitää paikkansa, Veronica sanoo.

Hän kertoo kasvaneensa suhteen myötä ja päässeensä yli pahimmista rakkauteen liittyvistä peloistaan.

– En ole koskaan aiemmin kokenut tällaista, mitä minulla nyt on.

Mitä rakkaus tarkoittaa sinulle?

Se on kaiken pohja. Äitini on tolkuttanut minulle pienestä pitäen, ettei ketään voi rakastaa ennen kuin rakastaa itseään. Se on niin totta, mutta samaan aikaan todella haastavaa. Nuorena hain vahvasti hyväksyntää ulkopuolelta. Kun joku miespuolinen viehättyi minusta, se oli suurin palkinto, minkä pystyin saamaan. Määritin itseni muiden mielipiteiden kautta.

Olin ehkä 16-vuotias, kun päätin, että nyt tämä saa luvan loppua. Nykyisin juttu tuntuu lähinnä hauskalta teini-ikäisen draamalta, vaikka silloin se oli vakavaa. Olin ihastunut johonkin poikaan, jonka kanssa olin pussaillut edellisenä iltana. Aamulla poika ilmoitti, ettei halua mitään enempää. Muistan, että makasin lapsuudenkodissani, kerrossängyn alapunkassa ja ajattelin, etten itkisi enää yhdenkään pojan perään. Vaihdoin tietokoneeni taustakuvaksi ”I love me” -julistuksen.

Meni kuitenkin vielä pitkään ennen kuin opin, mitä itsensä rakastaminen ja kunnioittaminen parisuhteessa oikeasti tarkoittavat.

”Rakastuessa olen hauras ja läpinäkyvä. Mietin aina pahimmat skenaariot, joita suhteessa voi käydä.”

Ihastutko helposti?

Olen kova ihastumaan, mutta ihastus menee lähes aina ohi nopeasti. Minuun tekevät vaikutuksen itsevarmuus, karisma ja vahva läsnäolo. On todella viehättävää, kun joku osaa oikeasti kuunnella.

Joskus myös pinnallisemmat asiat riittävät. Muistan, kun olin joskus teini-ikäisenä äidin kanssa Tukholmassa. Menimme vaateliikkeeseen, jonka myyjä oli upea, punatukkainen nainen. Henkeni ihan salpautui, kun näin hänet. Vielä ovellakin oli pakko kääntyä katsomaan, kuinka ihana hän oli. Muistan tuon naisen edelleen, vaikka ihastus meni ohi heti, kun astuin ulos kadulle.

Isoin oppisi rakkaudessa?

Yksi nuoruuden suhteistani oli myrkyllinen. Se sisälsi manipulointia, valehtelua, pettämistä ja sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa. Minulla ei vielä tuolloin ollut kokemusta parisuhteista, enkä eroperheen lapsena tiennyt, millainen terve suhde on. Siksi pidin kaikkea kokemaani normaalina. Valitettavasti tuo kokemus määritti pitkään sitä, millaisena käsitin parisuhteen ja rakkauden. Toistin samaa kaavaa pitkään.

”Olen ollut mustasukkainen sekä syystä että syyttä.”

Millainen olet rakastuneena?

Hauras ja läpinäkyvä. Rakastuminen on minulle pitkä prosessi. Rakastuminen pelottaa minua, ja mietin aina ensin pahimmat skenaariot, joita suhteessa voi käydä. Se johtuu varmasti parisuhdehistoriastani.

Minulla on tatuointi, jossa lukee: ”Annan sinulle kaikki aseeni”. Rakastuminen tarkoittaa minulle sitä, että visualisoin päässäni hetken, jolloin levitän asepakkini sen toisen eteen. Tarjoan hänelle kaikki aseeni, traumani ja kamalimmat pelkoni. Samalla toivon, että hän sulkee sen eikä ikinä käytä niitä minua vastaan. Valitettavasti tiedän myös sen, millaista on, kun niin ei käy.

Oletko mustasukkainen?

Nuorempana olen ollut sekä syystä että syyttä. Olen ollut mustasukkainen kumppaneista, jotka ovat lopulta satuttaneet minua pahasti. Pahimmat pelkoni ovat käyneet toteen. Ikävien kokemuksieni takia olen kuitenkin epäillyt myös heitä, jotka eivät ole sitä ansainneet. Olen tajunnut tilanteen epäreiluuden, mutta en ole voinut mitään ajatuksilleni.

Jossain vaiheessa minua pelotti, etten ikinä pääsisi siitä kierteestä eroon. Nyt olen hyväksynyt, että menneisyyden kokemukset tulevat aina määrittämään parisuhteitani jollain tasolla. Sillä on suuri merkitys, miten puoliso ymmärtää asian ja miten hän suhtautuu siihen. Puolison ei tarvitse sietää jatkuvaa epäilystä, mutta hänen täytyy ymmärtää, mistä se kumpuaa. Hän voi muistuttaa, ettei ole se ihminen, joka on tehnyt minua kohtaan väärin.

Miten riitelet?

Olemme Juhanin kanssa opetelleet riitelemistä. Hän ei ollut koskaan aiemmissa suhteissaan riidellyt, ja minä taas olen tehnyt sitä liiankin kanssa. Hänelle ensimmäinen riitamme oli vakava paikka. Sen jälkeen yritin kertoa, että vaikeistakin asioista voidaan puhua eikä rakkaus katoa mihinkään, vaikka volyymi nousee.

Eniten oppimista on ollut kommunikaatiossa. Ettei vain olettaisi, mitä toinen ajattelee, vaan keskusteltaisiin asioista. Kihlajaismatkallamme ajauduimme riitaan, kun Juhani ei jaksanut lähteä illalla syömään ravintolaan ja minä menin itsekseni. Hän luuli minun suuttuneen, vaikka menin mielelläni yksin. Aamulla tilanne kärjistyi riidaksi asti, mutta pääsimme lopulta yhteisymmärrykseen. Toimiva kommunikaatio on hyvän suhteen perusta.

Millaisia eroja olet käynyt läpi?

Olen ollut monesti todella rikki. Olen joutunut kasaamaan itseni usein pienen pienistä sirpaleista. Se on rankka paikka, kun istut yksin kotona eikä entisen kumppanin nimi enää ilmesty puhelimen näytölle. Elämä muuttuu aina isosti, vaikka olisikin onnellinen suhteen päättymisestä.

Edellinen suhteeni ennen Juhania päättyi vähän ennen koronan alkamista. Yhtäkkiä olin totaalisen yksin. Muistan, kun ajoin töistä kotiin ja itkin niin paljon, että oli pakko pysähtyä. En nähnyt enää eteeni, enkä pystynyt edes lähettämään ystävälleni ääniviestiä itkultani. Huusin autossa niin kovaa kuin keuhkoista lähti.

Kun pääsin kotiin, aloin katsoa mahdollisimman surullisia elokuvia. Itkin tuntitolkulla niin, että räkä valui. Tajusin jälkikäteen, että se oli tapa, jolla sain surun purettua ulos. Se tuli vain pakottamalla.

Kuka on opettanut sinulle eniten rakkaudesta?

Äiti. Hän on opettanut minut sekä rakastamaan että sanomaan sen ääneen. Äiti on hokenut päivittäin sitä, että rakastaa minua. Se on lahja, josta olen ikuisesti kiitollinen. Sen haluan myös välittää eteenpäin tuleville sukupolville.

”Joskus kuvittelin olevani romantikko, mutta se ei pidä paikkaansa. Romanttisimmat asiat tapahtuvat arjessa.”

Oletko romanttinen?

Joskus kuvittelin, että olen romantikko, mutta se ei pidä paikkaansa – ainakaan sanan perinteisessä merkityksessä. Minulle tulee kylmät väreet jostain romantiikkaa pursuavista pariskuntapäivityksistä.

Romanttisimmat asiat tapahtuvat arjessa. On ihanaa katsoa yhdessä kotona sarjoja ja käyttää koiraa lenkillä. Rakastan myös sitä, kun Juhani nauraa jutuilleni katketakseen. Sitten minua alkaa naurattaa, kun häntä naurattaa niin paljon. Osaan arvostaa sitä, että meillä on hiton hauskaa yhdessä.

Uskotko avioliittoon?

Ennen Juhania ajattelin, että en halua ikinä naimisiin. Olen eroperheestä, ja ajattelin, että kaikki avioliitot päättyvät eroon. Minulle naimisiinmeno tarkoitti paperi- ja rahasotaa, stressiä ja taistelua jostain vanhasta kaapista. Vuosien varrella olen kuitenkin nähnyt paljon pariskuntia, jotka ovat olleet pitkään yhdessä onnellisesti. He eivät ilkeile toisilleen, puhuvat asioista ja näyttävät hellyyttä. Sellaisesta minäkin haaveilen.

Haluaisitko lapsia?

Sain 20-vuotiaana lapsettomuusdiagnoosin. Minulla on munasarjojen vajaatoiminta, enkä voi todennäköisesti saada biologista lasta. Tieto on ollut kipeä ja vaatinut paljon työstämistä. Sitä on aiemmissa parisuhteissa myös käytetty minua vastaan riitatilanteissa.

Juhani on ollut alusta asti ymmärtäväinen. Hän on kuunnellut aina, jos minulla on ollut asiasta paha mieli. Olemme keskustelleet asiasta paljon ja päättäneet, että haluamme yrittää lasta jonain päivänä. Voin tulla raskaaksi hedelmöityshoitojen ja lahjoitetun munasolun avulla. Aloitamme varmaankin joskus sitten, kun olemme naimisissa ja koiramme on kasvanut aikuiseksi.