Tommi Läntinen löysi ”hauskan, upean ja älykkään naisen” – oppi aiemmassa 30 vuotta kestäneessä liitossaan, mikä on kestävän parisuhteen salaisuus

Tommi Läntisen parisuhde täyttää keväällä vuoden. – Meillä on mukavasti alkanut aikuinen hyvä suhde.

Tommi Läntinen, 62, on seurustellut kohta vuoden ajan työpsykologian tohtori Helena Åhmanin kanssa.

– Hän on hauska, älykäs ja upea nainen. Hänen huumorintajunsa on ihan rautaa, Tommi hehkuttaa.

– Oli yllätys löytää rakkaus tässä iässä. Kai joku kuuli minun toiveeni. Meillä on mukavasti alkanut aikuinen hyvä suhde.

Tommilla on takanaan 30 vuotta kestänyt liitto, joka loppui vuonna 2015. Liitosta hänellä on yksi aikuinen poika, johon Tommilla on hyvät välit.

– Olen oppinut kovan kautta, että parisuhteen eteen pitäisi tehdä töitä. Jos ei tee, se loppuu. Pitää olla läsnä – oikeasti läsnä.

Tommi kertoo olleensa romantikko aina, jo lapsena. Ja myös herkkä liikuttumaan, iän myötä entistäkin herkempi.

– Hellyyden, läheisyyden ja seksin merkitys ei häviä iän myötä. Voi olla, että jotkut asiat voivat niiden suhteen syvetäkin. Seksi saattaa olla vähemmän suorituskeskeistä ja enemmän nautintoa ja läheisyyttä, hän pohtii.

Rakkaudesta hän ajattelee, että sitä on muissakin suhteissa kuin parisuhteessa.

– Olen saanut rakkautta ja ymmärrystä osakseni. Myös anteeksiantoa.

– Minulle rakastaminen ja rakkauden ilmaiseminen on helpompaa kuin sen vastaanottaminen. Silloin pään täyttävät tunnetilat ja muu älämölö. Rakastaminen on taitolaji, ei voimalaji. Luulen, että on ihan hyvä suunta, kun tajuaa, että se on haaste.

