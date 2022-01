Sinkkuna viihtyvä Hannele Lauri ei etsi uutta suhdetta – kertoo, miten on päivittäin yhteydessä ex-mieheensä Teemuun

Hannele Laurin tyylissä on vähän jätkää ja sielussa hitunen diivaa. Päällimmäisin piirre on kuitenkin kyky nauraa itselle.

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa haastateltavat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin.

Oletko onnellinen?

Olen onnellinen siitä, että minulla on koti, josta tykkään, ja että asun Nurmijärvellä enkä enää Helsingissä. En kestä raitiovaunuja, busseja ja hirveitä ihmismääriä. Olen rauhan hakija ja huono lähtemään kotoa mihinkään. En myöskään etsi suhdetta. Minulla on oma elämäni, ja olen aina ollut aina huono jakamaan arkea toisen kanssa. Olen kyllä päivittäin yhteydessä ex-mieheeni Teemuun. Hän on minulle kuin toinen veli.

Näyttelet pääroolin elokuvassa 70 on vain numero. Onko 70 sinulle vain numero?

En ole kuullut kenenkään ystäväni sanovan, että on ihanaa vanheta. 70 on vain numero silloin, kun on terve ja kiinnostunut elämästä, yhteiskunnasta ja siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Olen minäkin miettinyt, että ai kauheeta – 70! Mutta sitten ymmärrän, että pääni ei ole 70-vuotiaan, enkä suostu pukeutumaan ja käyttäytymään kuten mummot.

Kuka on tyyli-ikonisi?

Katselin aikoinaan Brigitte Bardot’n ja Stéphane Audranin tyyliä, mutta oikeastaan olen löytänyt tämän sekamelskan itse. Olen jämähtänyt tyylissäni 70–80-luvuille. Tyylissä pitää olla vähän jätkää. Rakastan olla bootsit jalassa enkä juuri käytä hameita. Naisellisuuteni näkyy meikeissä ja koruissa. Minulla on aina aurinkolasit päässä, välillä kotonakin.

Mikä on ikimuistoisin roolisi?

Niitä on monta, mutta ehkä kaikista ikimuistoisin on ensimmäinen suuri työni, rooli Hamletin Ofeliana. Olin 21 ja minut oli kiinnitetty Jyväskylän kaupunginteatteriin. Ihmiset itkivät, kun kävelin ympäri lavaa ja lauloin Ofelian hulluuskohtauksessa. Silloin tajusin, että pystyn kertomaan tarinoita, jotka herättävät ihmisissä tunteita. Enää en kaipaa teatteriin yhtään enkä halua tehdä klassikkorooleja. Olen näytellyt tšehovit ja shakespearet jo moneen kertaan.

Suostuisitko tekemään Hynttyyt yhteen -sarjaa, jos Eija Vilpaskin suostuisi?

Myös tuotantoyhtiö on kysynyt tätä meiltä. Se on mietinnän alla. Käsiksen pitäisi olla todella hyvä.

Kuka on elämäsi suurin rakkaus?

Omat poikani. Sen vilpittömämpää rakkautta ei voi olla. Poikani voivat kertoa minulle ihan mitä tahansa.

Miksi ette päätyneet Veskun kanssa pariksi?

Tunnemme toisemme hyvin. Olemme molemmat vahvoja persoonia, ja tarvitsemme oman rauhamme. Veskukin on hyvin sosiaalinen, mutta kun hän tulee kotiin, hän haluaa olla yksin ja rauhassa. En tiedä, millainen lukaali meillä olisi täytynyt olla. Kun toinen kysyy, jutellaanko, niin toinen vastaa, että ei kun minä haluan olla nyt rauhassa.

Ihannemiehesi?

Älykäs ja sellainen, joka osaa nauraa itselleen kuten minäkin. Kundissa pitää olla särmää. Olen aina pitänyt oman tien kulkijoista, vähän sellaisista motoristin näköisistä. En pidä ylikauniista miehistä, enkä sellaisista, jotka eivät erotu tapetista. Suurin suosikkini on Al Pacino.

Missä asioissa koet olevasi huono?

Olen huono teknisten laitteiden ja puhelimien kanssa. En myöskään usko olevani enää hyvä kokki, sillä en ole tehnyt ruokaa aikoihin muille paitsi itselleni. Ennen tein kaiken maailman patoja, mutta itsekseen ei oikein viitsi kokata muuta kuin pihvin ja salaattia.

Asteikolla 1–10, kuinka diiva olet?

Kuusi. En ole sellainen diiva, joka vaatii sitä ja tätä ja menee muiden ohitse. Annoin kuutosen siksi, että olen aika herkkä loukkaantumaan. Joskus näytän sen ja joskus en. Kerran minulla oli yhdessä lehtijutussa päälläni mielestäni todella kaunis pitkä mekko, josta ystävättäreni sanoi, että kauhean ruma toi sun mekkos, että mitä sä menit tuollaisen laittamaan. Ja silloin, kun minulla oli vielä neljä koiraa, eräs ihminen sanoi, että ai että mä inhoan koiria. Silloin ajattelin, että niin ja minä sua. Jos ei pidä, ei tarvitse sanoa.

Suurin sydänsurusi?

Se, että äiti, isä, isovanhemmat ja enot ovat kuolleet. Aina, kun muistan heitä, minulle tulee suru ja ahdistus. Minulla oli ihana lapsuus ja vanhemmat, ja uskon, että olen onnistunut välittämään lapsilleni samanlaista rakkautta kuin mitä minä olen saanut.

Mitä ajattelet Naisen logiikka -elokuvasta ja naisen asemasta nyt?

En aio katsoa Naisen logiikka -elokuvaa koskaan. Eikä se edes ole elokuva, koska siinä ei ole kokonaisuutta. Kuvauspaikalla odotimme, että mitä vanhoja sketsejä Pertti (Spede Pasanen) meille tänään tuo. Käsikirjoitusta ei ollut. Siitä olisi toki voinut saada elokuvan, jos hän olisi halunnut, mutta hänellä ei ollut aikaa. Pertti oli saanut elokuvasäätiöltä rahaa, ja hänen oli pakko tehdä elokuva nopeasti. Siinä vaiheessa tunsin ensi kertaa, että olemme uhreja. Itse naisen logiikka -sketsit ovat minusta hyviä. Nykyään naisen asema on huomattavasti parempi kuin aikoinaan. Meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin ennen, mutta esimerkiksi palkka-asioissa on petrattavaa.

Mitä neuvoja antaisit nuorille naisille?

Lukekaa, käykää koulua ja tähdätkää johonkin. Unelmoikaa, koska monista unelmista voi tulla totta.

Mikä on mottosi?

Sanon näyttelijä Aarne Orjatsalon sanoin: tulee päivä, toinenkin. Toinen mottoni on: edestäsi vielä löydät.

Fakta Hannele Lauri 69-vuotias näyttelijä.

Asuu Nurmijärvellä Nancy-koiransa kanssa. Kaksi aikuista poikaa.

Pääosa 70 on vain numero -elokuvassa. Näyttelee Elisa Viihteen Ei haukku haavaa tee -sarjassa ja Nelosen ja Ruudun Syke-sarjassa.

Lue lisää: Hannele Lauri paljastaa kauneussalaisuutensa – otti Janne Katajan vinkistä vaarin