Mitä tehdä, jos Ville Niinistö on treffeillä kuolettavan kuiva? Tähän kysymykseen Hennariikka Andersson keksi ratkaisun – mutta se osoittautui täysin turhaksi

Hennariikka Anderssonilla on oma paikkansa Ville Niinistön ja teini-ikäisten lasten uusperheessä. Äitipuoleksi häntä ei kutsuta.

Kun toinen asuu viikot lähinnä Brysselissä ja toinen Helsingissä, samanlaista viikkoa ei ole. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön, 45, ja Huawein yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Hennariikka Anderssonin, 35, arjessa riittää härdelliä ja liikkuvia palasia. Mutta niin riittää rakkautta ja joustavuuttakin.

– Kun taas viikon jälkeen tulemme kaiken hullunmyllyn keskeltä ja tapaamme, stressitaso laskee ja pääsee henkisesti lepäämään. Akut latautuvat, kun olemme yhdessä, Hennariikka toteaa.

– Meidän molempien työt ovat vaativia ja suhtaudumme niihin intohimoisesti. Kuitenkin keskinäinen aika on se, joka kantaa elämässä, Ville jatkaa.

Kesällä kihlautuneet Hennariikka ja Ville ovat olleet yhdessä kohta kolme vuotta.

Viikonlopuksi pari ja heidän norwichinterrierinsä Rusko lähtevät Turun-kotiin, kuten heillä on usein tapana. Lapset Villen aiemmasta liitosta ovat jääneet Brysseliin, jossa he asuvat vuoroviikoin isällään ja vuoroviikoin äitinsä Maria Wetterstrandin kanssa. Välillä lapset tulevat viikonlopuiksi ja lomiksi Suomeen.

Hennariikka tekee töitään Helsingissä ja välillä etänä Brysselissä. Europarlamentaarikkona Villen ajankäyttö jakautuu melko tasan Suomen sekä Brysselin ja Strasbourgin välillä.

– Tämä järjestely vaatii tosi paljon joustavuutta, jotta se toimii, mutta tämä sopii meille molemmille. Aikatauluja ei lyödä lukkoon kuukausia tai viikkoja etukäteen, vaan elämme aika hetkessä. Se toimii meillä yllättävän hyvin, Hennariikka toteaa.

Jos Ville on kiireinen, Hennariikka paikkaa arkea ja toisinpäin. 14-vuotias Linnea ja 17-vuotias Elias ovat jo sen ikäisiä, että ovat valmiita ottamaan vastuuta kulkemisistaan ja aikatauluistaan.

Suurin haaste kahden maan välillä elämisessä on ikävä toista.

– Olisin paljon mieluummin samassa paikassa Villen kanssa koko ajan, Hennariikka sanoo.

Villelle yksinäiset aamut ja illat Brysselissä ovat vaikeimpia.

– On mukavampi herätä sinun vierestäsi, Ville sanoo ja tarttuu kihlattuaan kädestä.

– Aamu menee heti oikeaan asentoon, kun olemme yhdessä.

Seitsemän tunnin ensitreffit

Ennen kuin Hennariikasta ja Villestä tuli pari, he tunsivat toisensa pintapuolisesti politiikasta. Ville oli ympäristöministerinä ja Hennariikka kokoomuksen puoluejohdon avustajana pääministeri Jyrki Kataisen aikana. Kaksikko oli Instagram- ja Facebook-kavereita.

Kun jalkapallon MM-kisat kesällä 2018 olivat käynnissä, Ville kiinnitti huomiota Hennariikan hauskoihin jalkapallokommentteihin somessa. Villelle jalkapallo on aina ollut rakas harrastus, ja Hennariikka tuntui katsoneen lähes jokaisen pelin.

Ville rupesi kommentoimaan Hennariikan päivityksiä. Juttua riitti. Joulukuussa, Hennariikan syntymäpäivänä, Ville pyysi tätä treffeille. Tammikuun alussa he tapasivat.

”Yhdessä meillä on todella hyvin asiat, ja olemme valtavan onnekkaita, vaikka lapsettomuus aiheuttaa syvää surua”, Ville sanoo.

– Olin ajatellut, että jos tunnin tai kaksi jutellaan, niin hyvä, Hennariikka paljastaa.

Pari keskusteli lähes seitsemän tuntia putkeen.

– Sinä olit pyytänyt kaveriasi olemaan puhelimen äärellä ja soittamaan pelastussoiton siltä varalta, että treffit ovat huonot. Että jos se Niinistö on kuiva, totinen ja puhuu vain politiikkaa, Ville nauraa.

Soittoa ei tarvittu.

– Olin yllättynyt, kuinka rento ja hauska ihminen Ville on vapaa-ajalla. Hän ei ota itseään tai asioita niin vakavasti, Hennariikka kertoo.

Villeen teki vaikutuksen Hennariikan persoona.

– Näin, että tässä on kiinnostava sekä ilmiselvästi luotettava ja hyvä ihminen.

Eri puolueisiin kuuluminen ei tuottanut ongelmaa, vaan mahdollisti ennemminkin kiinnostavia keskusteluja. Arvot arjen tasolla ovat kaksikolla hyvin samankaltaisia. Molemmille esimerkiksi tasa-arvo on tärkeä asia.

– Politiikassakin olisi hyvä muistaa, kuinka paljon meillä suomalaisilla on yhteistä yli puoluerajojen.

Pari alkoi hiljakseen tapailla. Alussa Hennariikkaa mietitytti, kuinka vakavasti hän haluaa olla ihmisen kanssa, joka aikoo hakea eurovaaleissa EU-edustajaksi Brysseliin. Mutta useamman kuukauden pohdinnan jälkeen oli ilmeistä, että he haluavat olla yhdessä.

– Päädyimme siihen, että jos haluaa olla toisen kanssa, kaikki on sovitettavissa, Ville toteaa.

Oma rooli uusperheessä

Hennariikalle on ollut alusta lähtien tärkeää, että hän tulee Villen lasten kanssa toimeen. Lapsille Hennariikka on Hensku. Äitipuolena hänestä ei puhuta.

– Alusta lähtien olemme tietoisesti panostaneet siihen, että minulla on omia juttuja heidän kanssaan ja yhteys heihin muutenkin kuin pelkästään Villen kautta.

Ville on onnellinen löydettyään rinnalleen ihmisen, jonka kanssa keskinäinen kunnioitus pelaa. ”Tärkeää on, että olemme tiimi. Meillä ei ole valtapelejä, ja olemme aina samalla puolella.”

Hennariikka on esimerkiksi käynyt Linnean kanssa kahdestaan elokuvissa, ja porukalla nelikko on käynyt laskettelemassa.

– Välillä Linnea kertoo asioistaan pelkästään Henskulle. Se lämmittää ja tuntuu mukavalta, Ville sanoo.

– Uusperheessä on tärkeää, että kaikki löytävät oman tilansa ja kaikilla on sellainen olo, että yhteisö kantaa ja kukin on sen täysimääräinen jäsen. Yhtä lailla meidän on tärkeää huomioida Hensku. Hän on osa meidän perhettämme.

Yhteisiä toimintatapoja, toisten huomioimista ja rajoja on uusperheessä toki harjoiteltu ja haettu. Valmista mallia ei ole ollut.

– Olemme tehneet siten kuin meidän porukalle sopii parhaiten. On ollut kauhean tärkeää, että ei ole ollut te ja minä, vaan on yksi tiimi, Hennariikka toteaa.

Hän ei usko, että kaikki palaset voisivat loksahtaa vain sormia napsauttamalla paikoilleen.

– Kantava ajatus on ollut se, että meillä kaikki voivat olla kotona omia itsejään. Kotona saa näyttää myös huonoja fiiliksiä. Ei tarvitse olla vieraskorea, Hennariikka toteaa.

– Alkuun pohdimme, mikä on roolini ja millainen paikka minulle kasvaa. Lapsilla on äiti ja isä. Minun ei tarvitse ottaa sellaista roolia. Olen turvallinen aikuinen arjessa, välillä kaverikin. Ei sitä tarvitse sen kummemmin määritellä.

Tärkeää Hennariikasta ja Villestä on se, mikä luonnollisesti syntyy. Mitä vähemmän paineita, sitä parempi.

– Lapsilla ei ole niin suurta tarvetta määritellä tai kategorisoida kuin meillä aikuisilla. Lapsille kaikki on luonnollista silloin, kun me aikuiset suhtaudumme asioihin luonnollisesti, Ville toteaa.

Lapsettomuuden kipeät tunteet

Vaikka Hennariikka ja Ville ovat silminnähden onnellisia toisistaan, heidän arkeaan sävyttää myös yhteinen suru.

– Olemme saaneet viisi keskenmenoa puolentoista vuoden sisällä. Tämä on ollut raskas ajanjakso. Kukaanhan ei etukäteen ajattele, että lapsettomuus osuisi omalle kohdalle, Hennariikka sanoo.

Asiasta on tähän asti tiennyt vain hyvin pieni lähipiiri.

– Tämän henkilökohtaisempaa asiaa ei ole. On vaikea sanoa itselleenkin kärsivänsä lapsettomuudesta.

Ensimmäisen keskenmenon jälkeen Hennariikka ei halunnut kertoa asiasta kenellekään.

– Ennen kokemattoman surun lisäksi siinä oli jokin häpeän ajatus, kun raskaus ei onnistunutkaan. Helposti mietitään, kummassa osapuolessa on vika. Tai pohditaan, mitä teet väärin, kun saat keskenmenoja. Stressaatko liikaa?

Myös epäonnistumisen tunne kalvoi.

– Nyt ajattelen, että miksi pariskunnan tai yksin odottajan tarvitsisi kärsiä tästä yksin, kun keskenmenot ovat niin valtavan yleisiä. Miksi niistä ei yhteiskunnassa puhuta?

Pari toivoo, että kynnys puhua madaltuisi, sillä asia koskee monia. Siksi he haluavat kertoa asiasta.

Ville alkaa luetella faktoja:

Suomessa on 60 000 paria tai yksin lasta suunnittelevaa, jotka kärsivät lapsettomuudesta syystä tai toisesta. 25 prosenttia raskauksista menee kesken.

– Nämä ovat valtavia lukemia, Hennariikka toteaa.

Molemmat ihmettelevät, miksei lapsettomuuden hoito ole yhteiskunnan prioriteettilistalla korkeammalla, jos kerran Suomessa on huoli alhaisesta syntyvyydestä.

– Vuosittainen syntyvyys on alhaisempaa kuin parien tai ihmisten määrä, jotka haluaisivat saada lapsia, mutta eivät ilman apua saa. On kummallista, ettei tähän kipupisteeseen pureuduta ja auteta heitä, Ville sanoo.

– Lapsen saaminen on kuitenkin ihmisen elämässä yksi isoimpia – ellei isoin – asia, Hennariikka toteaa.

Pitkä ja kivinen tie hoitoihin

Lapsettomuuden syitä on monia. Varhaiseen tukeen pitäisi Villen mielestä kiinnittää huomiota ja hoitoon pääsyä helpottaa.

– On tärkeää saada oikea tuki oikeaan aikaan. Jokainen vältetty keskenmeno on henkisesti iso helpotus.

Pariskunnan mielestä inhimillinen puoli on unohdettu: jonot lapsettomuushoitoihin ovat erittäin pitkiä ja voivat kestää jopa vuosia.

– Eikä lapsettomuushoitoihin pääseminenkään tarkoita sitä, että asia ratkeaa. Senkin jälkeen edessä voi olla vuosien hoidot ja odotus. Jokainen säästetty kuukausi lisää ihmisten hyvinvointia, Ville painottaa.

”Ville on tuonut elämääni paljon lämpöä, välittämistä ja rakkautta. En näe, että naimisiinmeno välttämättä muuttaa mitään meidän välillämme, mutta se tuntuu tosi hyvältä.”

Tällä hetkellä Hennariikka ja Ville saavat tarvitsemansa avun, mutta hoidon saaminen ei ole pitkin matkaa ollut aina helppoa.

Ennen kuin julkisella puolella voi päästä keskustelemaan lääkärin kanssa lähetteestä tutkimuksiin, raskautta täytyy yrittää vuosi. Sen Hennariikka ja Ville ymmärtävät.

– Mutta heti alkuvaiheessakin kesken mennyt raskaus katsotaan onnistumiseksi, jonka jälkeen vuosi yrittämistä alkaa uudelleen. Tutkimuksiin voi päästä myös kolmen keskenmenon jälkeen, mutta vain, jos raskaus on edennyt tarpeeksi pitkälle, Hennariikka kertoo.

– Saattaa siis käydä niin, että ihminen käy läpi lukuisia keskenmenoja, ja joka kerta tilanne alkaa alusta ilman, että saa hoitoa, hän ihmettelee.

Hoito sinänsä on laadukasta ja hoitohenkilökunta empaattista sekä työnsä osaavaa, pari kiittelee.

Kummallakin on oikeus surra

Ville kuvailee pariskunnan tämänhetkistä tilannetta lapsettomuuden suhteen hapuiluksi pimeässä.

– Meitä on läpikotaisin tutkittu, mutta selittävää syytä lapsettomuudelle ei ole löytynyt, Ville toteaa.

Tietämättömyys tekee tilanteen raskaaksi.

– Meillä on menossa ultrajuoksu, emmekä tiedä, olemmeko lähellä maalia vai onko maalia koskaan tulossa, sanoo Hennariikka.

Menettämisen tuska on ollut hänelle päivittäistä.

– Se aiheuttaa suuria ja syviä tunteita, rumiakin. Olen kokenut vihaa ja katkeruutta, epätietoisuutta ja pelkoa. Tosi rajuja tunteita.

– Ne pitää saada ulos. On tärkeää, että ne saa purkaa, Ville komppaa.

Hennariikka harmittelee, että Villellä on ollut epäkiitollinen rooli prosessissa.

– Olen vyöryttänyt hänelle tuskaani. Käynyt eri vaiheita läpi uudestaan ja uudestaan. Se on helpottanut, mutta ollut Villelle varmasti raskasta.

Villelle oli pitkään tärkeintä tukea elämänkumppaniaan, joka kävi läpi rankkoja henkisiä ja fyysisiä koettelemuksia. Omista tuntemuksistaan hän puhui aika vähän.

– Pidin pahan oloni sisälläni, koska koin, etteivät omat tuntemukseni ole tässä samanarvoisia.

Kunnes vuoden jälkeen hän ymmärsi: hän ei ole tilanteessa ulkopuolinen.

– Tajusin, että tämä koskettaa myös minua. Minunkin pitää saada purettua pahanolon tunteeni. Minullakin on oikeus surra. Pitää myös surra eikä vain kestää.

Jo pelkästään se, että Ville kertoi keskenmenoista lähipiirilleen, auttoi.

– Kun löytyy joku, joka sanoo, että minä ymmärrän, sekin jo helpottaa. Tässä ei olekaan yksin.

Kaikki kivet käännetään

Tällä hetkellä Hennariikka toteaa elävänsä ”fyysisesti ei niin mukavaa aikaa”.

– Hormonihoidot ovat tosi rankkoja. Keskenmenot eivät ole vain hetki verenvuotoa, vaan ne voivat olla kuukausien koettelemuksia kaikkine kaavintoineen. Henkisestä tuskasta puhumattakaan.

Pari ymmärtää niitä, jotka eivät enää jaksa yrittää. Toistuva odotus ja pettymykset ovat raskaita.

– Tässä maailmassa ei ole isompaa toivetta kuin että saisimme yhteisen lapsen. Tämä on vaihe, jossa katsomme kaikki kortit, Hennariikka sanoo.

Onneksi elämään mahtuu muitakin sävyjä.

– Yhdessä meillä on todella hyvin asiat, ja olemme valtavan onnekkaita, vaikka tällä puolella on syvää surua ja menetystä, Ville sanoo.

Hän muistuttaa, että tapetilla on ratkaisuvaihtoehtoja, joissa onnistuminen on hyvinkin mahdollista.

– Haluamme yrittää ainakin johonkin rajaan asti. Sitä, missä raja menee, emme vielä tiedä. Toive on syvä ja yhteinen. Jaksamme sen ansiosta, että keskinäinen tuki ja luottamus on niin syvää.

Häät suunnitteilla

Villelle oli vuosien mittaan ehtinyt kasvaa naimisiinmenolle korkea kynnys. Elokuinen kihlaus oli häneltä silti ihan perinteinen kosinta.

– Kerran eronneena en ajatellut, että menisin kovin helpolla enää naimisiin. Mutta kun oikea ihminen osuu kohdalle, niin kaikenlaista ihminen tekee rakkauden eteen, Ville hymyilee leveästi.

Hennariikka ei ole ollut aiemmin naimisissa tai kihloissa.

– Minulle on iso asia, että Ville kokee parisuhteemme ja minut sellaisena, että hän haluaa viettää kanssani loppuelämänsä ja on vakavissaan meidän suhteemme, Hennariikka sanoo.

Parin hääpäivä ei ole vielä tiedossa, mutta häitä suunnitellaan jo.

– Minusta on tosi kaunista, että ihmiset haluavat sitoutua toisiinsa. Siinä on jotain erityistä, että haluaa mennä yhteen instituution kautta. On valmis sanomaan muille, että me olemme tässä ja pidämme toisistamme kiinni, Ville sanoo.

Hennariikka näkee asian samoin.

– Ville on tuonut elämääni paljon lämpöä, välittämistä ja rakkautta. En näe, että naimisiinmeno välttämättä muuttaa mitään meidän välillämme, mutta se tuntuu tosi hyvältä.

Fakta Ville Niinistö 45-vuotias vihreiden europarlamentaarikko.

Työskentelee usein viikot Brysselissä. Suomen-asunto Turussa.

14- ja 17-vuotiaat lapset vuoroviikoin isällään. Hennariikka Andersson 35-vuotias Huawein yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja.

Asuu Helsingissä Lauttasaaressa.

Kihloissa Ville Niinistön kanssa.

