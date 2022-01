Tunnetko pienen Jaajon tai pikku Erinin? Löysimme nimipalvelusta 5 selvää nimitrendiä, joiden takana on tunnettu suomalainen

Erin Anttilalla, Jaajo Linnonmaalla ja Jare Tiihosella on paljon nuoria kaimoja. Jos julkkiksella on harvinainen nimi, se saattaa nousta yllättävänkin suosituksi.

Jaajo Linnonmaalla, Erin Anttilalla ja Jare Tiihosella on useita kaimoja.

Vuonna 2020 syntyneiden suomenkielisten lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Aino ja Leo. Nimitrendeissä näkyy tällä hetkellä uusvanhojen nimien suosio. Toisaalta monet antavat lapsilleen nimiä, jotka toimivat myös Suomen ulkopuolella. Kansainvälisistä nimistä suosittuja ovat esimerkiksi Sofia ja Noel.

Seuraavaksi ennustetaan suurten ikäluokkien nimistön nousua: päiväkodeissa saattaa lähivuosina tepastella pieniä Pirkkoja ja Markkuja.

Monet vanhemmat valitsevat lapsensa nimen yksinkertaisesti sen perusteella, mikä kuulostaa heistä hyvältä. Joskus lapsi voi saada nimensä sukulaiselta, mutta inspiraationa voi toimia myös tunnettu henkilö tai populaarikulttuurin hahmo.

Nimistöntutkimuksen dosentti ja Yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala kertoi taannoin Helsingin Sanomille, että yksittäiset nimet voivat saada näkyvyyttä julkkisten ansiosta. Hänen mukaansa tavallisella nimellä ei välttämättä ole vaikutusta, mutta tarpeeksi harvinainen julkkiksen nimi saattaa tulla suosituksi.

Suomesta löytyykin liuta julkisuudesta tuttuja henkilöitä, joilla on sen verran harvinainen nimi, että heidän voi olettaa vaikuttaneen kyseisen nimen suosion kasvuun.

Perkasimme Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelua ja listasimme alle kahdeksan suomalaista julkkista, jotka ovat todennäköisesti vaikuttaneet nimitrendeihin.

1. Erin Anttila

E-alkuiset etunimet ovat yleistyneet viime vuosina. Yksi huiman nousun tehnyt nimi on Erin, ja siitä voidaan kiittää laulaja Erin Anttilaa.

Nimipalvelu paljastaa, että vielä 80- ja 90-luvuilla Erin-nimen sai yhteensä vain 92 lasta. Vuosina 2000–09 se annettiin jo 436:lle tyttölapselle. Nimi nousi suomalaisten tietoisuuteen Nylon Beatissa vuosina 1995–2003 vaikuttaneen Erinin myötä.

Nimen suosio kohosi uusiin sfääreihin, kun Erin nousi soolouransa myötä uudelleen näkyvästi julkisuuteen: 2010-luvulla nimi annettiin jo 927:lle tytölle. Erin sai oman nimipäivänsä vuonna 2020.

Erin-nimi on englantilaistettu muoto harvinaisesta irlantilaisesta nimestä Eireann, joka on Irlannin gaelinkielisen nimen genetiivimuoto. Erin Anttilan äiti on irlantilainen.

2. Jaajo Linnonmaa

Jaajo on mainio esimerkki harvinaisesta nimestä, jonka suosio on yleistynyt nopeasti. Ennen 2000-lukua Suomesta ei löytynyt yhtäkään Jaajoa, mutta vuosina 2000–09 -nimen sai 26 lasta. Vuoden 2010 jälkeen Suomeen on syntynyt yhteensä jo 161 Jaajoa.

Nimi on tullut tunnetuksi juontaja-näyttelijä Jaajo Linnonmaan ansiosta – siitäkin huolimatta, että suosikkijuontajan oikea etunimi on Jari. Jaajo on kertonut keksineensä nimen itselleen lapsena ärrävikansa vuoksi.

3. Jare Tiihonen

Vuosien 1980 ja 2009 välillä Jare-nimen sai Suomessa vain 68 poikalasta. Nimen suosio roihahti liekkeihin 2010-luvulla: vuosikymmenen aikana Jareksi nimettiin 613 lasta.

Syy huimaan nousuun on kuka muu muka kuin Jare Tiihonen eli räppäri Cheek, joka teki läpimurtonsa vuosina 2008–2009.

4. Jasper Pääkkönen

J-alkuisilla poikien nimillä jatketaan! Näyttelijä Jasper Pääkkönen on todennäköisesti syy siihen, että Jasper-nimen suosio on kokenut Suomessa huiman nousun.

Kasarilla ja ysärillä Jasper-nimen sai 326 poikalasta. Vuosina 2000–2009 sen sai jo yhteensä 1 341 lasta ja 2010-luvulla 1 335 lasta. Ei liene sattumaa, että Jasper Pääkkönen vaikutti Salatuissa elämissä vuosina 1999–02 ja näytteli useissa menestyselokuvissa läpi 2000-luvun.

5. Kimi Räikkönen

Kimi-nimen sai 80- ja 90-lukujen aikana 444 poikaa. Seuraavalla vuosikymmenellä tapahtui jotakin, sillä 2000–09 Kimiksi nimettiin jo 714 lasta.

Se ”jotakin” oli tietysti se, että formulakuski Kimi Räikkönen aloitti uransa vuonna 2001 ja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2007. Sittemmin nimen suosio on hieman laskenut, sillä 2010-luvulla sen sai enää 394 lasta.

Myös he ovat saattaneet vaikuttaa nimien suosioon

Vappu Pimiä. 1980- ja 90-luvuilla Vappu-nimen sai yhteensä 163 lasta ja 2000–09 puolestaan 108 lasta. Pieni nousu tapahtui 2010-luvulla, jonka aikana Vapuksi nimettiin 215 lasta. Voi olla, että juontaja Vappu Pimiä on tehnyt nimeä tunnetummaksi. Toisaalta syynä voi olla myös uusvanhan nimen luonnollinen paluu suosioon. Vappu on vanha suomalainen nimi, joka on ollut suosituimmillaan 1920- ja 30-luvuilla.

Diandra Flores. Laulaja Diandra Flores voitti Idols-laulukilpailun vuonna 2012. Niihin aikoihin myös Diandra-nimen suosio kasvoi hieman. Vuosina 2000–09 nimen sai vain 5 lasta, 2010-luvulla jo 19. Suositusta nimestä ei siis voida puhua, mutta pienestä noususta voidaan kenties kiittää laulaja Diandraa.

Jone Nikula. Jone-nimi annettiin 80- ja 90-lukujen aikana noin 68:lle lapselle, kun vuosina 2000–09 sen sai jo 106 lasta. Lieneekö pienen nousun syynä juontaja Jone Nikula, joka vaikutti 2000-luvun alussa Idols-tuomarina?

Suomessakin on Adeleja ja Rihannoja

Myös ulkomaalaiset julkkikset saattavat vaikuttaa suomalaisiin nimitrendeihin – ainakin, jos heidän nimensä ovat suomalaisittainkin helposti lausuttavia.

Rihanna-nimen on saanut yhteensä 47 suomalaista.

Esimerkiksi Rihanna oli Suomessa aiemmin tyystin tuntematon nimi, mutta se nousi tietoisuuteen mitä todennäköisimmin laulaja Rihannan myötä. Rihanna julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2005, ja etunimeä on annettu Suomessa ensimmäistä kertaa juuri 2000-luvulla, jonka aikana sen sai 16 lasta. 2010-luvulla Rihannaksi nimettiin 24 lasta ja 2020-luvulla se on ehditty antaa jo seitsemälle lapselle.

Adele-nimi oli Suomessa suosittu 1900-luvun alussa. Uuden nousun se koki laulaja Adelen myötä.

Adele-nimi on puolestaan esiintynyt Suomessa kautta aikojen: esimerkiksi 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana sen sai 1 567 lasta. Nimen suosio hiipui vuosien varrella, kunnes se lähti uuteen nousuun. 2010-luvulla nimettiin 2140 Adelea. Siihen lienee vaikuttanut laulaja Adele, joka aloitti uransa vuonna 2008.

Ariana-nimen on saanut vuosien saatossa yhteensä noin 300 suomalaista.

Myös laulaja Ariana Grandella on suomalaiskaimoja. Suomessa on ollut muutamia kymmeniä Ariana-nimisiä 1900-luvun varrella, mutta suosio kasvoi selvästi 2010-luvulla, jolloin nimen sai 118 lasta. Ariana Grande julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2013.

Lähteet: Helsingin Sanomat, Yle, Digi- ja väestötietovirasto

Lue myös: Lapselle nimeksi Jalofina, Örkki tai Pippuri – testaa arvaatko, millaiset nimet on hylätty ja hyväksytty Suomessa

Lue myös: Zyskow... no mitenkäs se menikään? Armoton testi kertoo, osaatko kirjoittaa tunnettujen henkilöiden nimet oikein