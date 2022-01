Ilona, 35, näytteli Salkkareissa, sai burnoutin ja muutti Lontooseen – sitten hänet bongattiin ison Netflix-tuotannon rooliin

Ilona Chevakova on sopinut jo roolin seuraavaan kansainväliseen tuotantoon. Kameran eteen hän päätyi aikoinaan vahingossa.

Ilona Chevakova oli juuri katsonut Musta kuningatar -sarjan, ja pian tuon sarjan näyttelijä oli Ilonan vastanäyttelijänä The Last Kingdomin kuvauksissa.

Ilona Chevakova, 35, nappasi sivuroolin suositun brittisarjan The Last Kingdomin viidenneltä ja viimeiseltä kaudelta, joka tulee ulos alkuvuodesta. Chevakovan äiti on inkerinsuomalainen ja isä venäläinen, ja hän uskoo saaneensa rohkeuden verenperintönä. Rohkeutta riitti hakea esimerkiksi suosittuun Netflix-sarjaan, vaikka todennäköisyydet valituksi tulemiselle olivat minimaaliset.

Chevakova on rakastanut esiintymistä pienestä pitäen. Hän aloitti 3-vuotiaana Pietarin balettikoulun. Kun hän oli viisivuotias, perhe muutti Venäjältä Suomeen. Chevakova opiskeli musiikkiteatteria Lontoossa, ja aloitti sen jälkeen teatteriuran Suomessa.

– Teatteri on aina ollut ykkösintohimoni. Kameran eteen päädyin vähän vahingossa, kun minua pyydettiin mukaan Sorjoseen.

Chevakova oli pienen vauvan äiti ja juuri allekirjoittanut sopimuksen Tampereen teatteriin, kun Salatuista Elämistä otettiin yhteyttä. Aluksi hän epäröi, mutta kuultuaan, että hänelle kirjoitettaisiin rooli varta vasten, hän päätti ottaa roolin vastaan.

– Samaan aikaan kun tein telkkaria ja teatteria, dubbasin piirrettyjä ja spiikkasin mainoksia. En osannut sanoa millekään työlle ei.

Rohkeus kannatti

Muutaman kuukauden jälkeen Chevakova tajusi olevansa uupunut. Hän joutui pakottamaan itsensä nousemaan aamuisin sängystä.

– Sitten tuli korona ja pelasti minut.

Työt teatterilla päättyivät, ja vaikka se tuntui ristiriitaiselta, aikaa vapautui levolle. Kun Chevakova vielä joutui umpisuolen leikkaukseen, hän ymmärsi hidastaa tahtia ja alkoi hiljalleen toipua.

– Viihdyin Salkkareissa, mutta olin haaveillut siitä, että saisin tehdä monipuolisesti rooleja erilaisissa tuotannoissa. Koin, että toteuttaakseni näitä haaveita minun oli lähdettävä Salkkareista.

Ilonalla ei ollut lähtiessään tietoa tulevaisuudesta, mutta kuukauden kuluttua hänet oli valittu The Last Kingdomiin yli 2000 hakijan joukosta. Hakemaan kannusti poikaystävä, joka oli sarjan suuri fani, ja rohkeus kannatti. Sarjan kuvaukset Budapestissa olivat suomalaiselle hieno kokemus.

– Kun saavuin paikalle, minua otti vatsanpohjasta. Sarjaa varten rakennetut kulissit olivat aivan oma maailmansa, enkä ole kokenut näyttelijänä vastaavaa.

Last Kingdomin rooli on tuonut uusia tilaisuuksia. Seuraava kansainvälisen tuotannon rooli on jo sovittu.

– Kokemus The Last Kingdomissa oli silmiä avaava. Yksi vastanäyttelijöistäni oli ollut supersuositussa sarjassa Musta kuningatar. Olin juuri katsonut sarjan, ja yhtäkkiä näyttelin tämän näyttelijän kanssa. Ennen ajattelin, että kansainväliset roolit olisivat tavoittamattomissa, mutta eipä se olekaan niin mahdotonta. Kilpailu on kuitenkin sairaan kovaa ja jalkani ovat tukevasti maassa.

