Ruokaa rakastava muusikko Kasmir paljastaa nyt, mitä ei koskaan söisi: ”Se on aina riski”

Maista! Kasmir sanoo ja ojentaa juuri kokoamansa bruschettan posliinilautasella.

Leivässä on rapsakka reuna, ja se on hyvää. Muusikko hymyilee ja melkein tanssahtelee kotikeittiössään espoolaisessa omakotitalossa.

Terävä veitsi silppuaa tomaattia ja patonginpalat sujahtavat paahtimeen. Ilmassa tuoksuvat valkosipuli ja yrtit, ja uusia leipiä syntyy kuin liukuhihnalta.

Kasmirin, 36, pitkä kokemus ruuanlaittajana näkyy.

– Alakouluiässä söin ruotsinlaivalla mahtavan pippuripihvin. Se oli niin hyvää, että minun oli pakko päästä keittiöön kiittämään kokkia. Ajatus, että olisi siistiä olla kokki, syntyi varmaan siinä hetkessä.

– Peruskoulun jälkeen pääsin kokkikoulun ja paiskin niitä hommia vuosina 2001–2013, ennen kuin musiikkiura pääsi kunnolla vauhtiin, mies kertoo.

– Pala sydäntäni tulee aina kuulumaan ravintola-alalle.

Parasta hänestä ovat hyvän ruuan synnyttämät lämpimät tunteet. Yhteisöllisyys, rauha, hyvä mieli ja jaetut hetket.

” ”Toteutan kokkailuviettiäni kestittämällä perhettä ja lähipiiriä.”

Ruuanlaittoharrastus näkyy Kasmirin kotona: kaasuliesi on erikoisleveää mallia, muhkea pariovellinen jääkaappi on kuin pala Amerikkaa keskellä Espoota.

– Nykyään toteutan kokkailuviettiäni kestittämällä perhettä ja lähipiiriä. Jonakin päivänä olisi nastaa perustaa oma ravintola, mutta sellaisen projektin aika ei ole vielä, Kasmir sanoo.

– Perhejuhlat ovat suvussamme tärkeitä. Hyvä ruoka kuuluu niihin tiiviisti. En ole elämässäni viettänyt esimerkiksi jouluaattoa kenenkään muun kuin vanhempieni kanssa. Avopuolisoni on onneksi hyväksynyt tämän, hän viihtyy hyvin perheeni seurassa.

– Minulle ruuanlaitto on elämän suurin nautinto, rakkaideni hemmottelu ruualla ilo.

Bruschetta syntyy Kasmirin keittiössä käden käänteessä.

Leppostelua Espoossa

Muusikon elämässä kääntyi uusi lehti reilut kolme vuotta sitten.

Silloin Kasmir avovaimoineen ja koirineen jätti taakseen Helsingin Kallion boheemin kaupunginosan ja muutti lapsuusmaisemiinsa Espooseen, alle sadan metrin päähän vanhempiensa kodista. Siirto oli luonteva perhekeskeiselle, sukurakkaalle muusikolle.

– Ainoa haaste tässä elämäntavassa on pihanhoito, se ei oikein ole minun juttuni. Syksyn lehdet maatuvat vieläkin tuolla nurmikolla.

Viisi kuukautta sitten, kesäkuussa 2021, perhe kasvoi esikoislapsella.

– Vauva on helppo ja hyvä nukkumaan, joten energiaa riittää kotihommiin ja ruuanlaittoon. On mahtavaa olla faija! Avopuolisoni kanssa olemme päättäneet, ettemme kerro lapsemme nimeä ja sukupuolta julkisuuteen.

” ”Olen vegan curious, eli kasvissyönti kiinnostaa kovastikin.”

– Vauvamme on suvustamme jo kuudetta sukupolvea, joka syntyy saman tien varteen. Sukuamme on elänyt näillä seuduin 1900-luvun alusta. Jo isäni isovanhemmat olivat mukana tasoittamassa ja lanaamassa kyseistä katua. Aika hyvin Espoon kaltaisessa tulokkaiden ja muualta muuttaneiden kaupungissa, Kasmir sanoo ja nauraa.

Muusikon perhe koostuu sekasyöjistä.

– Voi sanoa, että olen vegan curious, eli kasvissyönti kiinnostaa kovastikin. Välillä saatamme mennä viikon pelkillä kasviksilla, ja puolisoni olisi valmis pysyvämpään linjaan. Rakastan kuitenkin juustoja, niistä luopuminen tuntuu korkealta kynnykseltä, Kasmir sanoo.

– Kerran ostin laivalta itseni ikäistä portviiniä. Se maistui juustojen kanssa!

Keittiön sivupöydältä löytyy kaksi muovitölkillistä fermentoitumassa olevia, keltaisia chilejä.

– Pari kertaa vuodessa minuun iskee selittämätön himo chileihin, etikkaisuuden ja poltteen yhdistelmään. Parissa viikossa chilit ovat fermentoituneet, minkä jälkeen niistä voi pyöräyttää omatekoisen hot saucen, Kasmir suunnittelee.

Hän raottaa toisen tölkin kantta ja nuuhkaisee. Vielä tovi, ennen kuin prosessi tulee maaliinsa.

Haave kasvihuoneesta

Myös oma kasvihuone välkkyy Kasmirin unelmissa. Terassiremppa on suunnitteilla ensi kesälle. Samassa yhteydessä voisi talon eteläseinustalle tekaista pienen kehikkokasvihuoneen, mies aprikoi.

– Suomalaiset talvitomaatit ovat monesti aika hailakoita, suorastaan surullisia tapauksia. Rakastan laadukkaita, rustiikkisia heirloom-tomaatteja, mutta niistä saa pulittaa kaupassa pitkän pennin. Miksen siis kokeilisi kasvattaa niitä itse?

1960-luvun talon sisäosissa on meneillään remontti. Projektin vetäjä on Kasmirin avovaimo, joka on koulutettu sisustussuunnittelija.

Keittiöstä, isännän valtakunnasta, uupuu vielä perusteellisen remontin jäljiltä muutama pieni asia.

– Tykkään häärätä keittiössä omin nokkineni. Kun hostaamme vieraita, vaimo touhuaa mukana. Olemme hyvä tiimi, Kasmir kertoo.

– Ruokakaupassa minusta on mahtava tutkia ja vertailla tuotteita pitkään ja hartaasti. Muistan, miten aikoinaan jenkkimatkoilla hurmioiduin Whole Foodsin ja Trader Joe´sin tarjonnasta, vau!

Kulkiessamme huoneesta toiseen hän esittelee perheensä ruokapöydät: pyöreä pöytä keittiössä pienimuotoisiin hetkiin, pitkä pirttimalli penkkeineen oleskeluhuoneen päädyssä isompia pippaloita ja vierasryhmiä varten.

On helppoa kuvitella muusikko läheisineen pitkän pöydän ääreen.

Myös estetiikka on Kasmirin keittiössä tärkeää. Huomaa sievä posliinilautanen bruschettan alla.

Hampparit ja mansikat

Harva poistuu tästä talosta ilman isännän kokkausvinkkejä. Kuten tällaisia:

– Paras salaattikastike syntyy dijon-sinappipurkin jämistä. Sen sisään vähän hienonnettua salotti- ja valkosipulia, oliiviöljyä ja etikkaa, suolaa ja mustapippuria – ja kunnon ravistus. Valmis soosi vaikka nizzansalaatin kyytipojaksi.

” ”Lohturuokani ovat triplajuustohampurilaiset.”

– Maailman herkullisimpia tuoksuja on kaksi. Ensimmäinen on se, kun murskattu valkosipuli osuu oliiviöljyyn ja kuumaan pannuun. Toinen se, kun herkkutatti alkaa paahtua, Kasmir kuvailee.

Joskus hänen rakkautensa ruokaan menee yli.

– Lohturuokani ovat triplajuustohampurilaiset. Muukin roskaruoka uppoaa turhan helposti silloin, kun mieli on maassa, Kasmir tunnustaa.

Lapsuuden makumuistoihin kuuluu hetki, jolloin kesämökillä auton avattuun tavaratilaan jäivät pieni poika ja juuri torilta ostettu viiden kilon mansikkalaatikko.

– Mansikoiden mättäminen lähti lapasesta. Söin niitä niin paljon, että olin lopulta täynnä punaisia pilkkuja koko mies. Ihme kyllä, mansikat ovat maistuneet myös överien jälkeen.

Täydennä lause

Jääkaapissani on aina…

kauramaitoa, kananmunia, erilaisia hilloja, maustekurkkua.

Lapsuudenkodissani tehtiin aina..

iltapalaa suurella sydämellä. Karjalanpiirakoita, kananmunia, teetä ja hyviä leikkeleitä – ihania lapsuuden makuja.

En koskaan pistäisi suuhuni…

raakaa kananmaksaa. Kerran sitä on tarjottu. Jätin väliin, koska jo ravintola-alan perusopinnoissa korostettiin, että raaka kana on aina riski.

Salainen ruokapaheeni on…

jauhelihakastike ylikypsän, liisterisen rakettispagetin ja reilun ketsupin kera.

Viikonloppuisin herkuttelen…

itsetehdyllä pizzalla ja punaviinillä.

Kiireessä teen aina…

kanapastaa ananaksella ja aurajuustolla, höysteenä paahdettua mustapippuria.

Kun kukaan ei näe…

juon maitoa tölkistä ja maistelen leikkeleitä suoraan paketista.

Jos haluan tehdä vaikutuksen…

kokkaan kampasimpukkapastaa fenkolin, kirsikkatomaattien ja kerman kera, pohjana hummerifondi. Kyseisellä annoksella hurmasin avopuolisoni vuonna 2015.

Oudoin asia, jonka olen laittanut suuhuni on…

ruotsalainen hapansilakka. Se on tosi outoa hajusta alkaen.

Lempieinekseni on…

maksalaatikko.

Jos pääsen vauhtiin, en voi lopettaa…

aladobin syömistä. Rakastan esimerkiksi Votkinin laatuisaa lihahyytelöä.

Fakta Kasmir eli Thomas Kirjonen Laulaja ja lauluntekijä syntyi Espoossa 27.3.1985. Tuli tunnetuksi vuonna 2014 hitillään Vadelmavene. Esikoislevy syksyllä 2014. Tulokas-Emma vuonna 2015. On tehnyt kappaleita monelle huippuartistille, tuttu myös Elämäni biisit -ohjelmasta. Asuu omakotitalossa Espoossa avopuolison, vauvan ja koiran kanssa.

