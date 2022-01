Sini kuuli aviomieheltään, että tällä on toinen nainen – vasta myöhemmin selvisi todellinen pommi: ”Onneksi terapeutti oli niin rehellinen”

Kaksi lausetta tavallisena arki-iltana muuttivat Sinin elämän. Vaikka lopputulos oli avioero, siitä seurasi paljon hyvää.

Ero on aina vaikea paikka, mutta lopulta siitä voi seurata hyvää.

Ne kaksi lausetta tavallisena arki-iltana muuttivat Sinin elämän. Sini istui aviomiehensä vieressä kotisohvalla, kun mies möläytti sanat suustaan. ”Minulla on toinen nainen. Haluan avioeron.”

Sini oli kysellyt miehensä oudosta käytöksestä jo pidemmän aikaa, mutta mies oli selittänyt sen johtuvan työstressistä. Sitten Sini oli vaatinut puolisoaan kertomaan totuuden, mutta nytkään se ei ollut täydellinen. Vasta myöhemmin selvisi, että suhde työkaveriin oli jatkunut Sinin selän takana ainakin vuoden.

– Olin sokissa ja ahdistunut. Olin todennäköisesti myös masentunut, sillä aamuisin toivoin, että ei tarvitsisi herätä. Toisaalta illalla pelkäsin mennä nukkumaan. Tunsin oloni todella noloksi ja häväistyksi, Sini, 43, muistelee kuuden vuoden takaista tilannetta.

Mutta toinen pommi oli vielä tulossa. Mies lupasi selvitellä asioita yhdessä, ja pariskunta aloitti pariterapian.

– Yhdellä kerralla terapeutti sanoi miehelle suoraan, että et sinä ole lopettanut suhdetta eikä sinulla ole minkäänlaista halua olla tässä tilanteessa. Onneksi terapeutti oli niin rehellinen. Se oli kuitenkin minulle vielä pahempi isku kuin ensimmäinen. Mies oli lähtenyt vain leikkimään asialla.

Niin päättyi 12 vuoden parisuhde lopullisesti. Sini jatkoi terapiassa yksin. Suurin huoli hänellä oli lapsista, jotka olivat eron aikaan 10-, 9- ja 3-vuotiaat. Omaa suruaan Sini kävi itkemässä kylpyhuoneessa, jotta lapset eivät huolestuisi.

– Vaikeinta oli olla lapsille läsnä ja selviytyä normaalista arjesta, koska ahdisti niin paljon. Lasten kanssa kauppaan meneminen oli hirveää, koska näin kaikkialla vain suoraselkäisiä, onnellisia ja luotettavia isäihmisiä perheineen.

Sini joutui myös luopumaan talosta, jonka oli ajatellut olevan perheensä lopullinen koti. Oli jaksettava tyhjentää se muistoineen. Samalla nainen, jonka kanssa mies oli pettänyt Siniä, alkoi viettää aikaa hänen lastensa kanssa.

– Se aika oli kaikkinensa niin karmeaa, sekavaa ja ahdistavaa, että en haluaisi ikinä kokea sitä uudestaan.

Ero muuttaa usein myös minäkuvaa

Mutta myös jostain hirveästä voi seurata lopulta hyvää. Eron voi nähdä mahdollisuutena psyykkiseen kasvuun, sanoo pari- ja seksuaaliterapeutti Oona Turunen Sexpo-säätiöstä.

– Parhaassa tapauksessa ihminen pysähtyy tarkastelemaan itseään, tarpeitaan, arvojaan ja ihmissuhteitaan. Jopa minäkuva saattaa muuttua, sillä ero voi nostaa pintaan uinuneita tunteita.

Piilossa olevien tunteiden pölläyttely on tyypillistä kaikissa isoissa elämänmuutoksissa. Ero on kuitenkin omassa erityisessä luokassaan verrattuna esimerkiksi läheisen kuolemaan tai lapsen syntymään.

– Ero liittyy sellaiseen aikuisuuden kiintymyssuhteeseen, joka on kaikkein intiimeintä aluettamme. Se koskettaa kaikista voimakkaimmin emotionaalisella ja seksuaalisella tasolla, Turunen kertoo.

” Henkiselle kasvulle ei ole olemassa ohituskaistaa.

Mitä haluan elämältäni? Millaisen parisuhteen haluan tulevaisuudessa vai haluanko edes? Millainen kumppani haluan itse olla? Menikö elämästäni jotain hukkaan? Ne ovat tyypillisiä henkistä kasvua eteenpäin vieviä kysymyksiä eron jälkeen.

Turusen mukaan yksi tavallinen syy eroon on, että ihmiset kasvavat eri tahtiin.

Sokkierot ovat erojen julminta ja ruminta kastia. Kaikessa kauheudessaan sellainenkin voi kasvattaa kokijaansa. Niin kävi Sinillekin.

– Olen aina ollut itsevarma ihminen, mutta ero musersi itsetuntoni totaalisesti. Kun se sitten palasi, se palasikin supervahvana. Tuli sellainen elämää nähneen ihmisen varmuus ja huolettomuus.

Itse asiassa Sini on kiitollinen siitä, miten ero lopulta muutti häntä itseään.

– Sain mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Minulla on nykyään hyvä itseluottamus ja koen olevani arvokas tyyppi. Teen asioita ja työtä, joista tykkään, ja olen opiskellutkin. Rohkaistuin monella tavalla eron jälkeen.

Kaikki paha on kahlattava läpi

Henkiselle kasvulle ei ole olemassa ohituskaistaa. Eroprosessissa ihminen käy läpi vaiheet, joista vasta viimeisiin liittyy kasvun mahdollisuus. Vaikeat tunteet, kuten viha, suru ja katkeruus, on ensin kahlattava läpi. Samalla on selvittävä normaalista arjesta ja usein uusista järjestelyistä asumisen ja lasten suhteen. Monelle se vaihe on raskas ja sumuinen. Niin Sinillekin.

– Tunteet olivat ahdistavia ja olo oli lopullinen. En pystynyt mitenkään näkemään elämää eteenpäin.

– Meni todella pitkään, että aloin huomata ympärilläni mitään positiivista.

Käännekohdaksi muodostui NLP-kurssi, jollaista Sini olisi ennen pitänyt huuhaana. Nyt kurssilla alkoi itää ajatus: tämä ei olekaan maailmanloppu.

– Janosin tietoa ja aloin lukea paljon parisuhteista ja muiden eroista. Huomasin, että minusta tuli joustavampi ja suvaitsevampi. En enää arvostellut muiden valintoja ja elämäntapoja. Muutama ystäväkin sanoi, että olen ymmärtäväisempi ja rennompi.

– Aloin tuntea ylpeyttä myös siitä, että pienituloisena pärjäsin taloudellisesti niin hyvin. Olen ylpeä myös lapsistani, jotka ovat selvinneet hienosti kaikesta.

Kanarian-matka lasten kanssa oli Sinille ensimmäinen konkreettinen todiste omasta muutoksesta. Aiemmin hän ei olisi voinut kuvitellakaan nappaavansa kolmea lasta kainaloon, hurauttavansa lentokentälle ja pyörittävänsä viikon perheloman etelässä ilman toista aikuista.

– Tunne oli valtavan hieno. Katsokaas kaikki, minä se tässä reissaan kolmen lapsen kanssa itsekseni! Monesti koen suurta iloa siitä, että teen jonkin päätöksen yksin, hoidan siihen liittyvät työt ja nautin lopputuloksesta. Yhden aikuisen perheessä on oikeastaan aika leppoisa elo, kun ei tarvitse neuvotella kenenkään kanssa.

Lopulta se kannatti

Vuosi sitten Sini löysi uuden kumppanin. Hän on tyytyväinen siihen, ettei vakava suhde tullut liian nopeasti.

– Kasvoin itsekseni monta vuotta ennen kuin olin valmis uuteen parisuhteeseen. Vaikka yksinäisyys tuntui välillä karmealta, se kannatti.

Oma muutos näkyy myös nykyisessä parisuhteessa. Ennen Sini saattoi jättää sanomatta toiveitaan tai ajatuksiaan, ettei toiselle tulisi paha mieli. Nyt hän pyytää reippaasti keskustelua asioista. Siihen uusi mies on myös huomattavasti valmiimpi kuin ex-mies oli.

– Olemme henkisellä tasolla ehdottomasti lähempänä toisiamme kuin olin lasteni isän kanssa koskaan. Osittain se johtuu omasta muutoksestani, mutta nykyinen kumppanini on myös puhuvaisempi ja osaa analysoida omia fiiliksiään. Pystymme keskustelemaan myös vaikeista asioista ilman pelkoa, että toinen lähtee lompsimaan matkalaukun kanssa.

Avoimuutta Sini haluaa opettaa myös lapsilleen. Ennen hän saattoi silotella asioita, nyt hän kertoo maailman ja elämän nurjista puolistakin rehellisesti.

– Yritän opettaa heitä puhumaan asioista. En halua, että heistä tulee omissa parisuhteissaan puhumattomia.

Sini on nykyään asiallisissa väleissä exänsä kanssa, mutta aikaa siihen meni.

– Aluksi en pystynyt näkemään tai kuulemaan häntä, siitä tuli aina paha mieli. Kun asiat rauhoittuivat omassa päässä, pystyin jopa kutsumaan hänet kotiini lapsen rippijuhliin ja joulun välipalalle.

Edelleen Siniä harmittaa se, etteivät lapset saaneet kokea ydinperhe-elämää.

– Lisäksi minua vaivaa se, miten eroprosessi meni.

Sinistä on kuitenkin hyvä asia, että entinen puoliso on edelleen saman naisen kanssa.

– Ja parempi että erosimme, ettei kummankaan elämästä mennyt vuosia hukkaan.

Näin erosta pääsee yli Henkiselle kasvulle on kolme edellytystä, Oona Turunen Sexpo-säätiöstä kertoo: 1. Itsereflektio eli kyky katsoa sisäänpäin ja havainnoida rehellisesti sitä, miten ja millainen on itse ollut suhteessa. 2. Kyky hyväksyä erilaiset tunteet. 3. Kiitollisuus entistä suhdetta kohtaan. Tämä on Turusen mukaan monelle kompastuskivi. ”Kiitollisuus sekä kumppania, suhdetta että kokemuksia kohtaan on tärkeää. Myös armollisuutta itseä kohtaan tarvitaan. On hyvä ymmärtää, että suhteet kasvavat, muuttuvat ja päättyvät. Katkeruus voi olla hyvin kuluttava ja uuvuttava tunne.”

